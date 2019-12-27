Вратарь казахов начудил на МЧМ. Махнул мимо шайбы клюшкой, а потом сам завёз её в ворота

Молодёжный чемпионат мира стартовал с двух синхронных матчей, и пока большая часть болельщиков следила за событиями встречи россиян и чехов, в параллельной игре сборных Швейцарии и Казахстана происходили не менее интересные события.

Главной неожиданностью можно считать отчаянное сопротивление сборной Казахстана, которая трижды отыгрывалась по ходу матча, хотя швейцарцы обоснованно считались фаворитами. Уже на третьей минуте форвард швейцарской команды Мэтью Вербун подправил на пятачке дальний бросок защитника и открыл счёт.

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Казахстан отыгрался после выхода один на один Максима Мусорова, но в конце первого периода пропустил, играя в меньшинстве, и этот «гол в раздевалку» должен был дать соперникам необходимый импульс, тем более, что соотношение бросков за стартовую двадцатиминутку было 13 — 4 в пользу сборной Белого креста.



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Хитрый выстрел Руслана Дёмина после перерыва восстановил равновесие, а потом случился гол, который можно назвать нелепым, курьёзным и смешным. Он был записан на нападающего сборной Швейцарии Йоэля Зальцбергера, но это только статистический трюк, потому что автором шайбы стал голкипер казахстанской команды Владислав Нурек. Пытаясь прервать потенциально опасный рикошет из угла своей зоны, Нурек сначала махнул клюшкой мимо снаряда, после чего шайба ударилась о его конёк и отскочила за линию ворот.

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ВИДЕО

Тем не менее, это не смутило казахстанскую дружину, и всё тот же Максим Мусоров в третий раз сравнял счёт, но удержать это хрупкое равновесие казахстанцы не смогли. Джан-Марко Веттер в середине третьего периода в четвёртый раз вывел свою сборную вперёд, и этот гол стал для Швейцарии победным.