«Возможно лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот

Турнирная таблица МЧМ-2020



Календарь МЧМ-2020

Короли группового этапа приехали в Чехию за реваншем

Сборная Швеции является по-настоящему уникальной командой для молодёжных чемпионатов мира. Достижение шведов в обозримом будущем совершенно точно не сможет повторить ни одна национальная команда. В последний раз сборная Швеции уступила в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира 13 лет назад, когда 31 декабря 2006 года проиграла американцам в овертайме (2:3). Защитник Джек Джонсон реализовал удаление Юнаса Анелёва. С тех пор шведская команда одержала 48 побед в 48 матчах на групповых турнирах с общим счётом 250:94. Семь из этих побед со счётом 25:11 были одержаны над сборной России.

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Вот только до золотых медалей турнира шведская сборная за это время добралась лишь однажды, когда в 2012 году гол Мики Зибанеджада лишил золотых медалей российскую команду. Вот и на прошлом мировом первенстве четыре победы на групповом этапе не принесли шведам никаких турнирных дивидендов. В четвертьфинале сборная Швеции бесславно «сгорела» Швейцарии (0:2) и сенсационно осталась без наград. В Чехию команда Томаса Монтена пожаловала за реваншем, как всегда являясь одним из главных фаворитов турнира.

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Действующие чемпионы мира остались без золотой связки

В отличие от своих скандинавских соседей, для финнов минувший чемпионат мира сложился не в пример удачнее. В Канаде сборная Финляндии во второй раз за последние четыре года стала чемпионом мира. В решающем матче финны вырвали победу у сборной США, забросив решающую шайбу за полторы минуты до конца основного времени встречи. Автором золотого гола стал Каапо Какко, а голевую передачу выполнил Антон Лунделль.



Оба хоккеиста имели право по возрасту принять участие в мировом первенстве и на сей раз, но до Чехии никому из них в итоге добраться было не суждено. О возможном участии Какко на чемпионате мира не стоило и заикаться, ведь Каапо был выбран «Нью-Йорк Ренйжерс» под вторым номером на драфте НХЛ 2019 года и в нынешнем сезоне является основным игроком «синерубашечников». Что до Лунделля, то нападающий ХИФКа рассматривался как одна из главных звёзд команды и центр первого-второго звена. Однако в конце ноября нападающий получил травму руки, которая перечеркнула его надежды на участие в турнире.

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Швеция без Боквиста, зато с Сандином и Рэймондом

Главной реальной потерей шведской сборной стал защитник «Чикаго Блэкхоукс» Адам Боквист. Шведская сборная рассчитывала на услуги Адама до последнего времени, однако незадолго до старта турнира Адам был вызван из АХЛ в «Чикаго», и об участие хоккеиста в турнире пришлось забыть. При этом стоит заметить, что потеря Адама не стала фатальной для тренерского штаба Монтена. Шведская сборная традиционна сильна в линии обороны. Расмус Сандин уже почувствовал вкус НХЛ, проведя несколько матчей в нынешнем сезоне за «Торонто». Хорошие перспективы на солидную карьеру за океаном у Филиппа Броберга, Нильса Лундквиста, Адама Гиннинга и Виктора Сёдерстрёма.



Сыграют на турнире и лидеры прошлогодней юниорской сборной, которая впервые в истории выиграла чемпионат мира для игроков не старше 18 лет. 17-летние Александр Хольц и автор хет-трика в ворота сборной России в финале юниорского чемпионата мира Лукас Рэймонд называются претендентами на то, чтобы быть выбранными в первой пятёрке предстоящего драфта. Статус Рэймонда до самого старта турнира наверняка оставался большой головной болью для тренеров Швеции. Юный вундеркинд шведского хоккея крайне неудачно заболел накануне мирового первенства и мог пропустить соревнование, однако врачам национальной команды в последний момент удалось поставить Лукаса на ноги.

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Скандинавская разборка за первое место в группе?

Сборные Швеции и Финляндии попали в группу A, которая по своему составу очевидно уступает параллельному квинтету. В Тршинеце нет ни команды России, ни сборной США, ни сборной Канады, ни хозяев турнира. При всём уважении к сборным Словакии и Казахстана, пожалуй, только швейцарцы в состоянии навязать скандинавским командам подобие борьбы за первое место в группе, да и то только теоретически. Представители Швейцарии испокон веков свой лучший матч на турнире выдают в первом раунде плей-офф, не особо заморачиваясь на групповой стадии. В такой ситуации стартовый матч турнира сразу приобретал повышенное значение. Ведь попасть в четвертьфинале на североамериканские сборные – удовольствие откровенно ниже среднего.

Начало встречи сложилось довольно неординарным образом. Далеко не в каждом хоккейном матче можно увидеть выход защитника «один в ноль» с голкипером. Однако именно такой шанс выпал Сандину на второй минуте первого периода, но шведский защитник «Торонто» с двух попыток не смог переиграть голкипера финнов Юстуса Анненена. И буквально спустя минуту уже финнам представилась прекрасная возможность для дебютного гола на турнире – 97 секунд двойного численного перевеса. Игроки финской команды построили розыгрыш лишнего через броски защитников с синей линии, которые не возымели никакого эффекта.



Команды продолжали обмениваться опасными моментами, которые во многом вытекали из бесконечных удалений. Отсюда неудивительно, что именно в неравных составах и был забит первый гол в матче. Отличились финны, причём не без доли везения. Шайба, пущенная Антони Хонкой, угодила сначала в клюшку, а потом и в конёк Патрику Пуйстоле, после чего срикошетила в цель.

Хёгландер – Свечников – 2:2

В 2011 году лакросс-гол, когда шайба отправляется в ворота с помощью клюшки как сачком, кажется навсегда вошёл в обиход хоккейных терминов как «гол Гранлунда». Тогда нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд решился на подобный бросок в полуфинале взрослого чемпионата мира с командой России. Гранлунд не был первым, кому удался такой гол, но статус матча закрепил за лакросс-голом именно такое название.



За восемь лет подобным образом отличались далеко не единожды, например, уже дважды в нынешнем сезоне лакросс-гол забил нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. И вот финны увидели «гол Гранлунда» в зеркало. На самом старте второго периода восходящая звезда шведского хоккея Нильс Хёгландер закатился за ворота финнов, положил шайбу на крюк клюшки и эффектным резким движением отправил игровой снаряд в девятку.

ВИДЕО ГОЛА



«Нильс Хёгландер, возможно, только что забил лучший гол в истории молодёжных чемпионатов мира», — отметила телекомпания TSN в официальном «твиттере» организации.



Примечательно, что подобный трюк сам Нильс уже в этом сезоне проворачивал и в чемпионате Швеции, где он успешно защищает цвета «Рёгле». Тогда действия Хёгландера застали врасплох голкипера и оборону «Юргордена». Теперь же Нильс сравнял счёт в заочном споре со Свечниковым по лакросс-голам в сезоне. Интересно, за кем будет следующее слово.

Видео можно посмотреть в «твиттере» SHL.

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49 в ряд!

Гол проспекта «Ванкувер Кэнакс» на некоторое время остудил игру. И следующие 10 минут прошли практически без опасных моментов, однако на перерыв финны ушли, вновь ведя в счёте. Сборной Финляндии удалась позиционная атака, которую на добивании удачно завершил Кристиан Танус. Голевая передача в активе автора первого гола в матче Пуйстолы.

В заключительной трети подопечные Монтена изо всех старались сравнять счёт и перевести игру в овертайм, но до поры до временем на последнем рубеже просто блистательно в этот вечер действовал Анненен. Финский голкипер мог стать главным героем матча, но давление шведов всё-таки принесло плоды. За пять минут до конца третьего периода Самуэль Фагемо «доел» отскок и восстановил равновесие.



Судьба матча решилась в овертайме, где финны имели неосторожность удалиться. Предоставленным подарком шведы воспользовались за четыре секунды до конца дополнительного времени. Один из фаворитов будущего драфта НХЛ Хольц точным броском в дальнюю девятку поставил точку в ярком матче. Шведская команда продлила невероятную победную серию на групповых стадиях МЧМ до 49 матчей.