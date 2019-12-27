«Не хочется играть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш российский хоккей»

Молодёжная сборная России провела тренировку после поражения в стартовом матче МЧМ с Чехией и в преддверии игры с Канадой, которая состоится 28 декабря. В составе появился защитник Даниил Мисюль, кроме этого, тренерский штаб сделал точечные перестановки в двух первых звеньях. После занятия с журналистами поговорил помощник главного тренера Игорь Ларионов.

Стали известны сочетания молодёжной сборной России на тренировке перед Канадой

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Россия не имеет права так проигрывать вбрасывания, тем более чехам»

— В чём были проблемы?

— Больших проблем не было. В основном обращаем внимание на дисциплину — слишком много схватили удалений. Это важно, особенно в начале турнира. В целом по игре — были хорошие моменты, было много голевых моментов, которые мы не использовали. Улучшаем игру в обороне, в большинстве, идём своей дорогой. Стараемся не то чтобы проще играть под воротами, а нацелить игроков на бросок. Если есть позиция для броска в радиусе ворот, её нужно использовать.

— Почему так сильно просели по вбрасываниям?

— Этот элемент мы как раз будем обсуждать, покажем видео. Мы не имеем права так проигрывать вбрасывания, тем более чехам, это не их сильная сторона. С канадцами и американцами это будет очень важно. Вбрасывания — это не только тот игрок, который стоит на «точке», это вся пятёрка.

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— Каким вам показалось большинство?

— Мы и со словаками контролировали игру в зоне атаки. К сожалению, не удалось забить в две минуты большинства, но забили, когда пятый уже вышел. Так что позитив есть. Мы усвоили выход из зоны, он удаётся хорошо, и создали моменты, которые не реализовали. Игра на игру не приходится, осталось только реализовать. Бывает так, что при плохой игре шайбы заходят в ворота. Нужно сбалансировать игру пять на четыре в позиционном плане, какие-то моменты, которые требуют хитрости и смекалки.



— Есть понимание по голкиперам?

— Это вопрос к Валерию Николаевичу и Николаю Хабибулину. У меня есть своё мнение, но я пока не хотел бы его говорить.

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«Говорят о конфликте с Брагиным? Ни в коем случае. Это конец игры, эмоции»

— Обсуждается момент в конце матча, когда вы рисовали схему на планшете, а Брагин пытался взять у вас фломастер, но вы его не отдавали. Говорят уже про конфликт.

— Ни в коем случае. Когда идёт концовка, даётся всего 30 секунд, нужно было просто подсказать ребятам, кто где стоит и что делает. Эмоции, конец игры, ты проигрываешь, аудитория сумасшедшая.



— У вас идёт точечная работа с игроками? Брагин рисует на тренировке комбинации, вы больше общаетесь с хоккеистами.

— Получается так. Есть старший тренер, который отвечает за основную часть. А мы уже уточняем детали игрокам. Особенно при игре в большинстве, а сегодня будем говорить о вбрасываниях. Центральные нападающие не должны терять шайбу при входе в зону при атаке три в три или два в два. Эти детали нужно будет показать, рассказать, успокоить и дать один-два варианта.



— В чём причины удалений?

— Не хочется ссылаться на арбитров. Всегда можно найти оправдания, и ссылаться на них не нужно. Если бы были правила североамериканские, то втроём против пятерых не оставили бы при таком нарушении, когда человек просто упал. Должно было быть обоюдное удаление, но как случилось, так случилось. Нужно быть внимательнее. Судьи тоже ошибаются, они люди. Первый матч, стресс, это сказалось на игре. Мы должны знать свою цель.

«Не хочется играть вторым номером и ставить канадцев выше, чем российский хоккей»

— Как остановить Ланфренье? (Нападающий сборной Канады Лафренье набрал четыре очка в матче с США, в том числе забил победный гол. – Прим. «Чемпионата».)

— Пусть они думают, как остановить завтра Соколова или Марченко. Мы проведём детальный обзор канадского матча, у нас есть нарезки, разберём их игру. Не хочется играть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш российский хоккей. У нас есть потенциал в атаке, который мы должны реализовать. Мы не должны смотреть на фамилии игроков, которые играют в канадской команде. У нас ребята менее раскручены, но не менее талантливы, чтобы быть успешными именно в коллективной игре.

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— Что будет ключевым в матче с канадцами?

— По первому впечатлению игры с США, канадцы были поинтереснее. Американцы использовали два небольших брейка: первый гол — подставление, второй забил Артур Калиев. Игра была под диктовку канадцев, классический североамериканский хоккей — накаты, набросы, игра у бортов. Когда канадцы поддушили, то американцы практически дрогнули.

— Как не дрогнуть нам?

— Мы пытаемся дать именно то, что быстрый контроль шайбы, быстрые передачи нарушат любой форчекинг. Мы слишком любим держать шайбу, вместо того чтобы в одно-два касания сыграть на партнёра. Тогда рушатся любые оборонительные схемы. Пять на пять и пять на четыре — это должен быть быстрый хоккей. К сожалению, мы этого не видим у нас в КХЛ, потому что здесь всё идёт от печки. Получается так, что до ребят это приходится доносить даже на таком уровне, чтобы они усвоили эту систему.



— Команда играла агрессивно без шайбы. Это плюс?

— В какой-то степени, да. У нас такой небольшой микс в команде, есть ребята, которые играют и в России, и в Северной Америке. Конечно, мы готовили ребят к тому, что будет быстрый накат, чтобы играли без паники. Нужна холодная голова и мягкие руки. Готовили к тому, что если будут удаления у соперника, то за них нужно наказывать. Хорошие сейвы вратаря, строгая игра в обороне и наш русский креатив впереди — это всё, что нам нужно.

Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020