Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала!

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Текстовая трансляция матча Россия – Канада
Указанное в трансляции время – московское
10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Команда Валерия Брагина сыграет с командой Канады, которая ранее обыграла США – 6:4. Напомним, что российская команда на старте турнира уступила хозяевам соревнования со счётом 3:4.
Важно, кто выйдет в воротах россиян с первых минут, но практически наверняка это будет не Ярослав Аскаров, проваливший игру с чехами. Кроме того, российской сборной нужно наладить дисциплину и меньше удаляться. О подготовке к матчу с «кленовыми листьями» накануне рассказал тренер российской ледовой дружины Игорь Ларионов.
Поделился ожиданиями от встречи и российский нападающий Александр Хованов.
«С канадцами ждём хорошей игры. Знаем, что они будут 100% агрессивно играть. Нам нужно исключить отмашки, стараться играть в свою игру. Конечно, Россия – Канада – это всегда сложный матч, интересный для болельщиков и игроков. Думаю, будет хорошая игра. Конечно, интересно играть с североамериканцами, с ними всегда получаются интересные игры, особенно когда выигрываешь, это вдвойне приятно. С Канадой и с Америкой будут две важные игры. Нам нужно за эти игры сплотить коллектив и играть в нашу игру, как мы умеем. Тогда всё должно быть нормально», — рассказал нападающий россиян Александр Хованов в преддверии встречи.
Посмотрим, сможет ли российская сборная прийти в себя после поражения от чехов и обыграть принципиального соперника. Отметим, что накануне россияне дозаявили защитника Даниила Мисюля и форварда Илью Круглова.
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