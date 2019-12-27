Кручинин – в «Салавате», Макаров – в «Сибири». Всё о дедлайне в КХЛ

В КХЛ закрывается трансферное окно. В пятницу, 27 декабря, состоялись последние обмены и подписания среди команд лиги. Рассказываем, какими сделками запомнился Юрьев день.

В КХЛ закрылось трансферное окно. Всё о главных обменах и сделках Всё о сделках и обменах в последний день трансферного окна – в нашем онлайне.

н. Алексей Кручинин – н. Владимир Бобылёв, н. Николай Чебыкин. «Трактор» — «Салават Юлаев»

Достаточно громкую сделку провели уфимцы и челябинцы. По словам гендиректора «Салавата», юлаевцы давно вели Алексея Кручинина и вот теперь заполучили этого праворукого форварда в свои ряды. В свою очередь челябинцы пополнили состав 22-летними нападающими Бобылёвым и Чебыкиным, которые являлись ближайшим резервом «Салавата» и выступали за «Торос». Кроме того, уральский клуб разгрузил платёжную ведомость. В общем, выиграли от этой сделки все. Посмотрим, как Кручинин, в последнее время не проходивший в состав «Трактора», проявит себя в Уфе.

Кручинин: долго тянулись формальности с обменом. Ждал, надеялся, сейчас выдохнул

н. Теэму Пулккинен – из «Динамо» (Минск) в «Динамо» (Москва)

Мощную сделку совершило московское «Динамо». Теперь в команде у Владимира Крикунова будет шесть легионеров, но ведь клуб ставит перед собой высокие задачи! Наконец-то завершилась эпопея с финном Теэму Пулккиненом, на которого, помимо москвичей, претендовал «Авангард». Но в итоге представитель Суоми, лучший снайпер и бомбардир «зубров» переезжает в столицу России. Для московского «Динамо» это очень серьёзное усиление. Взамен минчане получили денежную компенсацию.

з. Давид Рундблад — из СКА в ХК «Сочи»

У сочинцев теперь будет шесть легионеров. Состав команды пополнил шведский защитник Давид Рундблад, которого обменяли из СКА на Юг России на денежную компенсацию. Изначально ходили слухи, что скандинав может отправиться в «Витязь», но в итоге его отдали в «Сочи». Для команды Александра Андриевского этого очень серьёзное усиление. Рундблад должен стать одним из лидеров сочинского клуба и играть в спецбригаде большинства. У шведа отличный бросок.

н. Фёдор Малыхин – из «Трактора» в «Спартак»

Помимо Кручинина, «Трактор» покинул нападающий Фёдор Малыхин, с которым расторгнут контракт без выплаты компенсации. Уральцы отпустили хоккеиста, который продолжит карьеру в «Спартаке». Фёдор подписал контракт с красно-белыми до конца нынешнего сезона. У Малыхина, как и у Кручинина, дела в Челябинске не заладились, поэтому его уход из уральского клуба напрашивался. Под руководством Олега Знарка Малыхин может перезагрузить свою карьеру.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

н. Игорь Макаров – из «Авангарда» в «Сибирь»

Омичи отказались от услуг форварда Игоря Макарова, который продолжит карьеру в «Сибири». Новосибирцам этот нападающий должен помочь, а вот в омском клубе он перестал проходить в состав. Кроме того, «ястребы» сохранили в своих рядах форварда Алексея Терещенко, подписав с ним полноценный контракт до конца сезона. Помимо этого, новые соглашения с «Авангардом» заключили Максим Чудинов, Сергей Шумаков и Алексей Емелин. «Авангард» стал одним из самых активных участников дедлайна. В принципе, это ожидалось.

Сутки до дедлайна. Каких ещё трансферов ждать в КХЛ? Кручинин может покинуть «Трактор», а Пулккинена ждут в «Авангарде» и московском «Динамо».

з. Мэтью Майоне – в «Динамо» (Рига)

Поскитавшись по КХЛ, попробовав себя в «Куньлуне», минском «Динамо» (не прошёл просмотр), канадский защитник Мэтью Майоне вернулся в рижское «Динамо». Именно благодаря рижанам об этом хоккеисте услышали в Континентальной лиге, именно из Риги он попадал на Матч звёзд КХЛ, где играл на гитаре и демонстрировал способности певца. И вот Майоне снова вернулся в состав динамовцев. Интересно будет понаблюдать за игрой канадца, который, по ощущениям, за последнее время сильно сдал. Прежде всего, при выполнении своих непосредственных обязанностей – игре в обороне.

Мэтью Майоне Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Илья Назаревич – н. Фёдор Яровинский. ХК «Сочи» — СКА

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, в результате которого систему «армейского» клуба пополнил защитник Илья Назаревич, а в обратном направлении отправился нападающий Фёдор Яровинский. Питер усиливает команду Высшей лиги (Назаревич будет играть за «СКА-Неву»), ну а «леопардам» приходится отдавать тех игроков, которые понадобились петербуржцам. Пробиться в основу СКА Назаревичу будет практически невозможно. Конкуренция очень большая.

н. Никита Коростелёв, н. Иван Силаев – из ЦСКА в «Адмирал»

Кое-что перепало и «Адмиралу». Конечно, рассчитывать на высокооплачиваемых и звёздных хоккеистов в самом низкобюджетном клубе КХЛ не могут, но получить хоть кого-то с барского стола – вполне. Так, за игровой практикой во Владивосток отправятся форварды Коростелёв и Силаев. Сергею Светлову не привыкать работать с хоккеистами подобного уровня. Учитывая, что «моряки» продолжают борьбу за плей-офф, любое усиление для них не будет лишним.