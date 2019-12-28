Отдых или протест? Что скрывается за решением Овечкина отказаться от Матча звёзд НХЛ

Александр Овечкин не будет участвовать в Матче всех звёзд, который состоится 25 января в Сент-Луисе. Главный снайпер НХЛ последнего десятилетия второй год подряд решил отказаться от Всезвёздных забав, а вместо этого воспользоваться шансом отдохнуть и подлечиться. Об этом Овечкин объявил после победы над «Коламбусом» (2:1 ОТ).

Овечкин не хочет ехать на Матч всех звёзд? Ему там нечего делать Пусть клоунами поработают молодые.

«Если бы мне был 21 год...»

«Прежде всего спасибо болельщикам, кто проголосовал за меня как за капитана Столичного дивизиона. Решение отказаться от «Олл стар гейм» было непростым, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона, мне необходимо быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах. Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и моей команды», — заявил Овечкин.



Александра выбирают капитаном дивизиона уже третий год подряд.



«Я знаю, что для него это действительно трудное решение. Он потратил много времени на раздумья, долго взвешивал все аргументы. Понятно, что когда за тебя проголосовали болельщики, то это огромная честь, и здесь не идёт речи о том, что Александр не принимает это. Но вопрос в том, чтобы сделать лучше для себя и для команды. Он знает, что ему 34 года, и знает, что сейчас ему лучше в подобном не участвовать», — поддержал Овечкина главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.



В прошлом сезоне Овечкин тоже пропустил Матч звёзд, и, по его собственным словам, это было вполне оправданно. «Если бы мне был 21 год! Да, сейчас я здоров и всё хорошо, но нужно думать о команде, о второй половине сезона и о плей-офф. Это самое важное», — добавил россиянин, который с 23 голами идёт на четвёртом месте в списке лучших снайперов регулярного чемпионата-2019/20. За 15 сезонов в НХЛ он сыграл в Матче всех звёзд 7 раз, уступая по этому показателю лишь Патрику Кейну из «Чикаго», который за этот отрезок «звездил» 8 раз.

Кроме Овечкина на Матч всех звёзд от «Кэпиталз» должен поехать защитник Джон Карлсон, который лидирует в списке самых результативных игроков своего амплуа. Кроме того, вероятно, участником этого события будет и Тодд Рирден, если «Вашингтон» будет лидером по проценту набранных очков.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2019/20

«Ещё Ягр просил за него не голосовать»

Второй год подряд Александр Овечкин предпочитает «весёлым стартам» одноматчевую дисквалификацию, и, судя по всему, не склонен жалеть об этом. Россиянин обязан будет пропустить одну игру до или после Матча звёзд, а лиге впору в очередной раз задуматься о том, чтобы реформировать нынешний развлекательный товарищеский турнир в формате 3 на 3 и конкурсы, в которых мастерство уже не играет особой роли.



В истории этого мероприятия было много различных вариаций участников, и некоторые из них достойны того, чтобы рассмотреть возможность их возобновления. Так, с 1947 по 1968 год Матчем всех звёзд называлась игра между победителями последнего розыгрыша Кубка Стэнли и сборной остальных клубов. В 1969 году верх взял географический принцип, когда играли друг с другом сборные двух конференций, а в 1998 году под влиянием олимпийской волны и участия энхаэловцев в Играх в Нагано был введён новый формат — Северная Америка против остального мира. Пожалуй, этот вариант был последним, в котором сохранялась хоть какая-то доля спортивного интереса, но просуществовал он удивительно недолго — лишь четыре года. В 2002 всё снова вернулось к противостоянию Восточной и Западной конференций, а в 2016 году появилось соревнование сборной дивизионов.



Большинство опытных хоккеистов не испытывают восторга от необходимости участвовать во Всезвёздном уик-энде. Общение и весёлая атмосфера — это приятно, но потом приходится возвращаться в свои клубы, и спустя сутки рубиться в очередном официальном матче, а вторая половина регулярного чемпионата традиционно бывает более напряжённая, чем его начало.

Без сомнения, многие болельщики (особенно те, кто уже купил билеты на Матч всех звёзд), будут разочарованы решением Овечкина взять самоотвод. Александр является одним из самых ярких и харизматичных хоккеистов лиги, и в своё время он неслабо «зажигал» в конкурсах, когда ассистентом в его шоу был Евгений Малкин. Но постепенно юный задор сменился прагматичным подходом: выходных по ходу регулярки и так немного, и нужно ценить и пользоваться каждой возможностью для восстановления. Не исключено, что решение Овечкина станет примером и для других звёздных игроков, что явно вызовет неудовольствие со стороны НХЛ, которой придётся держать ответ перед спонсорами.



«Я предполагаю, что Овечкин сказал следующее: «Не отпустите на Олимпиаду? Тогда я не еду на Матч всех звёзд», — предположил болельщик с ником CapsCapsCaps, комментируя новость в блоге Russian Machine Never Breaks.



«Я разочарован, потому что мне нравилось, что Овечкина выбрали капитаном дивизиона. Но, если честно, Матч звёзд — это просто шутка. Ови заботится о плей-офф, хочет быть готовым. Трудное, но правильное решение», — отмечает Ovi’s Legend. «Участие звёзд в этом матче приносит деньги лиге. А команды рискуют получить своего игрока назад травмированным, и это без всякой компенсации», — возмущается WhoIsJohnGalt97.



«Знаете, я помню, когда появился формат Матча звёзд три на три, и Яромир Ягр просил болельщиков не голосовать за него. Сейчас все считают варианты, при которых Овечкин может побить рекорд Гретцки. Так что он всё сделал правильно. А дисквалификация за отказ — самое глупое решение, которое только может быть», — резюмировал Chris.