«Когда выключили свет, в драке с русскими было много грязи. Даже удары в пах»

МЧМ по хоккею-2020



В преддверие встречи Россия – Канада на молодёжном чемпионате мира вспоминаем один из самых обсуждаемых матчей команд. 4 января 1987 года – далеко не самый славный день в истории хоккея, но точно один из самых ярких. В этот день случилось событие, которое вряд ли когда-нибудь повторится, — легендарное побоище в Пьештянах между молодёжными сборными СССР и Канады.

Сборная СССР приехала на МЧМ в Чехословакию в ранге действующего чемпиона мира среди молодёжи (к тому же, последнее золото было завоёвано на канадском льду, а тогда МЧМ чаще проводились в Европе). Но наши, одержав две лёгкие победы на старте над Польшей и Швейцарией, провалили оставшиеся матчи и могли цепляться только за бронзу. Даже ходили слухи, что сборную СССР чуть ли не морят голодом в наказание на неудовлетворительные результаты. Канадцы тоже играли гораздо ниже своего уровня, но всё ещё имели шансы на золото.

Россия — Канада на МЧМ-2020: во сколько и где смотреть матч, видеотрансляция

Представьте диспозицию перед этим матчем. Две команды, которые не питают друг к другу тёплых чувств, настоящие враги. Этому матчу суждено было перерасти в настоящую войну. Вадим Мусатов потом рассказывал, что перед матчем в раздевалку зашёл сам Анатолий Тарасов и дал напутствие: «Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно! Выбили тебе глаз — вставь его на место и беги за канадцем, не дай ему бросать по воротам».



Канадцы принялись оскорблять русских ещё в подтрибунном помещении, потом пытались вывести себя на раскатке. Только чудом драка не вспыхнула ещё перед игрой. Со стартового свистка бить принялись и те, и другие – заезжали клюшками по рукам, впечатывали в борта… Через пять минут Тео Флёри поддал огня в и так накалённую добела атмосферу. Забив гол, он проехался по льду, «расстреляв» из клюшки советскую скамейку запасных.

«Драка с канадцами была спланирована! Тренер русских не кормил своих ребят несколько дней» Легендарная драка в матче СССР – Канада на молодёжном чемпионате мира в Пьештянах глазами Дона Черри.

Гром грянул в середине второго периода, когда канадцы вели 4:2. Всё началось с того, что Эверетт Санипасс зацепил клюшкой Сергея Шестёрикова, и драки вспыхнули одна за другой. Канадцы были гораздо более опытными в кулачных поединках. «Мы вообще не умели драться, но были сильными», — рассказывал Александр Гальченюк. В какой-то момент все остальные высыпали со скамеек запасных, и началось побоище. Мусатов вспоминает, что первыми со скамейки на лёд выскочили русские. Тренер Владимир Васильев, увидев, как бьют и так травмированного Зелепукина, с укором взглянул на Евгения Давыдова: «Твоего друга бьют, а ты что?». И Давыдов кинулся на лёд с криком «За наших! Ура!». Хотя в кадр трансляции первыми въехали канадцы.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Скамейку первыми покинули канадцы, это они виноваты в побоище. Они его начали. И я не понимаю, зачем, они ведь всё ещё могли выиграть золото», — рассказывал главный арбитр матча Ханс Рённинг.



Норвежец Рённинг не обладал большим международным опытом, зато был политически нейтрален. Он с самого начала не смог удержать игру под контролем, и своим попустительством тоже поспособствовал именно такому развитию событий. Во время драки судьи не пытались ничего делать, а просто смотрели. А затем и вовсе ушли со льда.



Канадцы и русские дрались самозабвенно, не замечая ничего вокруг. Защитник Владимир Константинов ударом головы сломал нос канадцу Грегу Хоугуду. Минуты складывались в десятки, а битва всё не утихала, тогда организаторы не придумали ничего лучше, как выключить свет. К стадиону уже стягивали чехословацкую полицию и автоматчиков. Бойня утихла только через 45 минут.



Команды вывели в раздевалки, и там хоккеисты ждали несколько часов, пока в ИИХФ проводили экстренное совещание. Вердикт – аннулировать результаты и дисквалифицировать обе сборные. Под конвоем военных канадцев и русских повезли в отели (из соображений безопасности их даже развезли по разным городам), а наутро отправили в аэропорты и по домам.



«Поддерживать дисциплину в команде – обязанность тренера. Это тренеры должны были не пускать своих игроков на лёд и пресечь драки среди тех, кто уже был на льду. Такое могло случиться только с подростками. Игроки действовали необдуманно, поддались эмоциям. Они были детьми, на которых свалилось огромное давление. Их можно винить, но не сильно», — говорит Рённинг, понятно, перекладывая всю вину на сборные. На международном уровне он больше никогда не судил.



«У меня ещё до игры было плохое предчувствие. Непримиримое противостояние, одной команде уже нечего терять… Канадцы играли жёстко, хитовали направо и налево, пытались запугать соперника. Когда игра началась, моё плохое предчувствие только усугубилось. Первые секунды, и тут же толчок в спину. Главный арбитр всё видел, но не свистнул, даже не потянул свисток ко рту.



После матча Рённинг сидел в шоке. Он был опустошён. Затем в судейскую пришёл Рене Фазель и начал орать на Рённинга, он был в бешенстве», — вспоминал финский лайнсмен Питер Помоэлл, который обслуживал ту игру.



Тренеры команд в итоге были дисквалифицированы ИИХФ на три года, игроки – на полтора, но позднее им «скостили срок» до шести месяцев. Ещё долго не утихали споры о том, кто первый начал и кто виноват – канадцы считали, что это чуть ли не провокация КГБ, русские игроки говорили, что «кленовые листья» сами их спровоцировали. Хотя уже сейчас всё больше людей склоняется к тому, что всему виной – стечение обстоятельств и юношеский запал.

«Когда выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно»

Вот что рассказывал об этой драке участник тех событий канадский нападающий Брэндан Шэнахан.

«Когда на арене выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно. Там было хоть глаз выколи, настолько темно, что ты даже не видел лица того, с кем дерёшься. В этой драке с русскими было много грязи – ударов исподтишка, даже в пах, ударов головой, драк двое на одного.



Мы вели 4:2 и постоянно создавали моменты. Казалось, ещё чуть-чуть, и мы учиним разгром. Но такого мы не ожидали. Драка завязалась у ворот СССР. И вот уже две драки, потом три. Вся наша скамейка на ногах, в полном шоке. И вдруг два игрока выпрыгивают со скамейки соперника и несутся мимо нас в драку. И началось.



Обычно в драках команда на команду 90% игроков на самом деле не дерётся, а смотрит за основными драками. Но русские об этом не знали. Оглядываясь назад, сборная СССР тогда была как пороховая бочка, команда, которая искала неприятностей. Но признаю, мы тоже не были командой ангелочков. Я никогда больше не слышал такой реакции трибун. Было ощущение, что там назревает восстание.



Когда вырубили свет, я думал, что кто-то хочет, чтобы мы сделали то, что должны, чтобы закончить всё это. Когда свет включили обратно, я увидел лицо своего русского оппонента. И я очень рад, что больше никогда в жизни его не видел. Я должен извиниться перед этим парнем.



Нас отправили в раздевалку, где мы ждали возобновления игры. Зашёл человек из Федерации хоккея Канады и сказал, что нас выгнали с турнира, а наши результаты аннулированы. И добавил фразу, которую я никогда не забуду: «В глубине души я понимаю, что это правильное решение». Федерация не отстаивала нас на этом собрании.



Я не стыжусь этого побоища, хотя и не горжусь. Так бывает. Мы пожертвовали золотом, чтобы защитить своих товарищей. И мы бы сделали это снова», — рассказал Шэнахан.