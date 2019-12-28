Новый фаворит Запада? У московского «Динамо» будет лучшее звено в КХЛ

Борьба за Кубок Гагарина на словах, а не на деле

За последние шесть лет в московском «Динамо» неоднократно менялось руководство, менялись игроки и даже менялись домашние арены. Неизменным оставалось лишь одно – каждый новый сезон перед началом сезона бело-голубые бодро рапортовали: «Задача на сезон как всегда одна – борьба за Кубок Гагарина». Вот и весной 2019 года новый генеральный директор московского клуба Евгений Кровопусков не стал отступать от слов предшественников.

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Говорить другое в сущности боссы бело-голубых и не имели права. Их бы попросту не поняли болельщики «Динамо», которые являются одними из самых требовательных во всей лиге. Однако, на протяжении последних сезонов, бело-голубые на практике были далеки от реальной борьбы за главный трофей лиги, как сама КХЛ далека от конкуренции с НХЛ. Собственно, и в прошлом межсезонье поверить в то, что «Динамо» будет претендовать на Кубок Гагарина могли только самые отчаянные фанаты команды.



Очередная смена юридического лица и долгое вхождение в курс дела нового руководства бело-голубых привели к потере лучшего снайпера «Динамо» прошлого сезона Дмитрия Кагарлицкого. Дмитрия можно было сохранить в команде, но новым боссам динамовцев просто не хватило времени, чтобы разобраться в ситуации. На счастье бело-голубых, удалось сохранить в команде ведущего центра лиги Вадима Шипачёва, но этого было мало, чтобы считаться реальным фаворитом сезона.

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Крикунова едва не уволили ещё в октябре

Предстартовые позиции бело-голубых значительно улучшились после заключения контракта с Дмитрием Яшкиным. Чешский форвард сразу же был поставлен в звено с Шипачёвым, и уже на Кубке мэра Москвы было видно, что у этой связки нереальный потенциал. Однако, как только начался регулярный сезон, дела у Яшкина пошли не очень. В первых 15 матчах чемпионата чех забросил только две шайбы. Объяснялось это очень просто. Всё дело в том, что Дмитрий просто не привык начинать играть официальные матчи в сентябре. Последние сезоны он провёл в НХЛ, где выходить на проектную мощность необходимо ближе к ноябрю.

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На старте чемпионата лихорадило всё «Динамо». В игре бело-голубых не было стабильности. Яркие игры чередовались с провальными, а главный тренер москвичей Владимир Крикунов находился под постоянным давлением. Только ленивый не говорил о том, что дни Крикунова на тренерском мостике «Динамо» сочтены. После очередного поражения на домашнем льду бело-голубые уже были готовы отправить Владимира



Васильевича в отставку, но в последний момент у боссов клуба хватило выдержки не спешить с решением.

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

Яшкин + Шипачёв – лучшая связка КХЛ. Но этого было мало

И они оказались правы. Самый опытный тренер в истории отечественных чемпионата сумел разобраться с многочисленными внутренними и внешними проблемами, и «Динамо» стало побеждать. Яшкин действительно набрал форму ближе к середине чемпионата, и их связка с Шипачёвым начала доминировать. Вадим вырвался на первое место в гонке бомбардиров КХЛ, а Яшкин возглавил зачёт снайперов. Активную поддержку им оказывает лучший бомбардир КХЛ среди защитников Юусо Хиетанен. На последнем рубеже обрёл себя Иван Бочаров, окончательно утвердивший себя в роли первого номера команды.



Вот только всего этого было недостаточно, чтобы на равных соперничать с лучшими клубами Запада и Востока. Неслучайно, что до последнего матча с ЦСКА бело-голубые имели в активе пять поражений в пяти матчах с «армейскими» клубами в нынешнем сезоне.



«Надо не очки набирать, а выигрывать у них. Два раза мы по 1:2 проиграли им в основное время, правильно? Да, у них хорошая команда, но если мы хотим чего-то добиться, то надо учиться обыгрывать такие команды, как ЦСКА, СКА, Казань. Нужно, чтобы в себе была уверенность, а мы все топовые матчи в этом сезоне проиграли», – сетовал Бочаров перед дерби с ЦСКА.

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Перезагрузка для Апалькова

К слову, ЦСКА после заявления Бочарова был обыгран со счётом 3:0. Однако, чтобы регулярно обыгрывать настолько сильных соперников просто необходима поддержка со стороны других звеньев, а у «Динамо» её не было. Тройка Брюквин – Игумнов – Алексеев играла крайне нестабильно, латвийский нападающий Микс Индрашис полсезона провёл в лазарете, а Андре Петерссон хорош, но далеко не всегда. Шведский форвард играл всплесками, то забивая важнейший гол, то выключаясь из игры на 40 минут. Второй снайпер команды Даниил Тарасов из своих 13 шайб в сезоне семь забросил в двух матчах с «Амуром» и «Северсталью». То есть, в двух матчах чемпионата Даниил забросил больше, чем за весь остальной сезон. Не лучшая характеристика для игрока, претендующего на лидерскую роль в команде.

В такой ситуации руководству бело-голубых просто необходимо было проявить активность в дедлайн, что и было сделано. Сначала из «Локомотива» был выменян центральный нападающий Даниил Апальков. 27-летний форвард в Ярославле проводил худший сезон в карьере, однако в «Динамо» он может стать одним из ключевых игроков. Крикунов не скрывает, что место в составе для игрока уже есть. Кажется, что Апалькову просто необходимо было сменить обстановку, чтобы перезагрузиться и вернуться на прежний уровень. Ведь игрок, набиравший 43 очка за сезон и вызывавшийся в сборную России, просто не мог разучиться играть в хоккей за одно лето. Да и центрфорвард «Динамо» в любом случае был необходим.

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Пулккинен как последний элемент паззла

Однако главный трансфер «Динамо» приберегло на последний день окна переходов. Из минского «Динамо» в столицу России перебрался Теэму Пулккинен. Финский форвард давно входил в сферу интересов бело-голубых, но минское руководство до последнего не хотело отпускать игрока. В трансфере Теэму очень сильно был заинтересован лично Крикунов, что и стало ключевым фактором для руководства бело-голубых всё-таки закончить сделку. Как сообщают в Минске, за Пулккинена клуб получил одну из самых больших компенсаций в истории «зубров». В некоторых источниках даже фигурирует сумма в 35 млн рублей.



Теэму был жизненно необходим в Москве. Можно не сомневаться, что финский форвард с убойным броском сразу будет поставлен в звено к Яшкину и Шипачёву, а также дополнит первую бригаду большинства бело-голубых. Тройка нападения Яшкин – Шипачёв – Пулккинен должна стать крайне грозной силой при игре в равных составах. А с бригадой большинства Хиетанен – Пулккинен – Петерссон – Шипачёв – Яшкин «Динамо» львиную долю матчей должно будет решать в численных неравенствах. Все пять названных игроков входят в топ-25 бомбардиров КХЛ. Таким подбором не может похвастаться ни один клуб лиги.

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Наконец, самое главное, что даёт динамовцам подписание Пулккинена, так это необходимую глубину состава. У Крикунова наконец-то появилась возможность создать три сильных звена, чего не было в прошлом сезоне и в первой половине нынешнего. К тому же, теперь в распоряжении бело-голубых шесть легионеров, и один из которых всегда будет оставаться вне заявки на матч, что неизбежно повысит конкуренцию среди иностранных игроков.

Важной составляющей успеха является и атмосфера в раздевалке. И кажется, что с ней в «Динамо» сейчас так же всё на высшем уровне. Показательный момент произошёл после всё той же победы в дерби с ЦСКА. Крикунов лично обошёл раздевалку, чтобы поблагодарить каждого из игроков за важнейшую победу. Раньше он такого никогда не делал.



По мэтру тренерского цеха России видно, что сейчас он реально получает удовольствие от работы. В последнем матче с «Барысом» (4:3 ОТ) Крикунов решился на смену голкипера на шестого полевого игрока за четыре минуты до конца третьего периода, когда бело-голубые остались в большинстве. На такой риск можно пойти только при стопроцентной уверенности в своей команде, и она у Крикунова сейчас есть. «Динамо» снова претендует на Кубок Гагарина. Только теперь уже не на словах, как раньше, а на деле.