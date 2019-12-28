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Чехия – Германия – 3:4, обзор матча МЧМ-2020, 28 декабря 2019

Чехия – Германия – 3:4, обзор матча МЧМ-2020
Елена Кузнецова
Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России
Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Германии – пока что главный сюрприз молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2020. В этом году у немцев подобралась симпатичная команда, где есть ярко выраженные лидеры – защитник Мориц Зайдер этим летом был выбран на драфте НХЛ под пятым номером «Детройтом» и уже играет в АХЛ, нападающий Доминик Бокк выбран в первом раунде-2018 «Каролиной», 17-летние Джон Петерка и Тим Штюцле высоко котируются в рейтингах предстоящего драфта. Но всё равно то, что творит команда Тобиаса Абштрайтера в Остраве, вызывает восхищение и удивление.

U20 ЧМ-2020. Группа B
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 4
Германия U20
0:1 Райхель (Лобах) – 01:41' (5x4)   0:2 Петерка (Штюцле, Зайдер) – 07:31' (5x5)   1:2 Гаш (Пекарж, Пытлик) – 16:41' (5x4)   1:3 Бокк (Зайдер) – 33:22' (5x4)   1:4 Бокк (Енцш, Зайдер) – 47:33' (5x4)   2:4 Еник (Гаш) – 49:17' (5x5)   3:4 Забрански (Гаш) – 52:30' (5x3)

Эта команда, которая четыре года отсутствовала в элите, от неё, естественно, никто ничего не ждал. Но в стартовом матче Германия дала настоящий бой американцам – силы были неравны, но немцы вели в счёте и дрогнули под напором звёздно-полосатых только ближе к концу второго периода. Следующий матч им предстояло играть менее, чем через сутки – опять всё против Германии. А чехи в это время спокойно отдыхали, восстанавливались и радовались победой над Россией. Опять всё было против Германии, но им удалось сотворить сенсацию.

Уже в первом периоде было ясно, что чехи – совершенно обычные и ничем не примечательные. И это удивительно, ведь матч с Германией для них изначально был едва ли не самым важным на турнире – проиграешь, и можешь вообще не попасть в четвертьфинал.

Уже к середине первого периода хозяева турнира «горели» 0:2 – Лукас Райхель реализовал большинство, а затем чехи прозевали Джона Петерку, который отличным кистевым прошил Лукаша Достала.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Чехи пытались сопротивляться и отыграли одну шайбу, также реализовав большинство, но второй период стал для них настоящим кошмаром. Удаление следовало за удалением, и немцы наказали – Доминик Бокк забил третью шайбу и приблизил сенсационную победу. Оставалось только дотерпеть 20 минут. Немцы не просто дотерпели, они забили ещё – Бокк сделал дубль! На этом турнире у него уже пять очков. От хвалёного плотного «забора» чехов сегодня не осталось и следа – Россия его не смогла проломить, а немцы – смогли и показали нашей молодёжке, как играть надо было играть против цепких хозяев. Чехи забили ещё дважды, судьи подарили им ещё одно большинство, но до победы не дотянули. Слишком уж уверенно и раскрепощено действовали немцы, не испугавшись ни громких трибун, ни более сильного соперника, который прилично поддавил в концовке.

В сборной Германии играют три 17-летних топ-юниора.

Интересно, что последний раз Германия одерживала победу в групповом раунде элитной группы МЧМ в далёком 2014 году – по иронии судьбы, тогда тоже пострадали чехи. Кажется, немцы нашли своих «клиентов» в хоккее и, вполне возможно, спаслись от матчей за выживание и сохранили место в элите. Кроме того, в случае поражения сборной России от Канады и США, чего нельзя исключать, немцы вполне могут побороться с нашими хоккеистами за выход в плей-офф 31 декабря. По крайней мере, поражение от канадцев точно заставит нашу команду понервничать.

Календарь игр молодёжного чемпионата мира — 2020

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

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