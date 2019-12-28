Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!

Молодёжный чемпионат мира — 2020
Канада – Россия – главная хоккейная классика на любом уровне. На МЧМ-2020 нашей сборной уже во втором матче группового этапа выпало встретиться с «кленовыми листьями», которые традиционно считаются одним из главных фаворитов чемпионата мира. В своём первом матче канадцы уже показали, что они в полном порядке, начиная от вратаря (что для Канады редкость) и заканчивая Алексисом Лафренье, будущим первым номером драфта НХЛ, набравшим в матче с американцами 4 (1+3) очка.
К принципиальной встрече подопечные Валерия Брагина подходили не в лучшем настроении. Стартовый матч чехам был проигран, а в первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Германии сотворила сенсацию, сокрушив хозяев турнира, и отправила сборную России на последнее место в группе. После этого матч с канадцами стал важен не только в идеологическом плане, но и в турнирном, а выход в плей-офф перестал считаться само собой разумеющимся вариантом.
Перед матчем с Канадой много было разговоров про дисциплину, которая подвела россиян в первой игре. Нашим парням крайне важно было подойти к встрече с «кленовыми листьями» с правильными эмоциями, но в то же время с холодной головой. Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным сделал некоторые изменения в составе. Место в воротах ожидаемо занял Амир Мифтахов, Егора Соколова подняли в первое звено с целью оживить Григория Денисенко и Александра Хованова, неудачно сыгравших с чехами, а Павел Дорофеев сместился в номинально вторую тройку к Дмитрию Воронкову и Никите Александрову. Также в заявке появился форвард Илья Круглов и защитник Даниил Мисюль. Последний заменил Антона Малышева во второй паре обороны.
Что можно было ожидать от начала матча с канадцами? Вероятнее всего, что «кленовые листья» выскочат, «как гориллы из клетки» и начнут рвать и метать. Ведь для Канады матчи с Россией не менее принципиальные, и они всегда стараются начать их с позиции силы. Но у подопечных Брагина на дебют сегодняшней встречи были свои планы. Это они выбежали на лёд и принялись разрывать соперника с первых же минут, чем немало удивили канадцев. Те были просто не похожи на самих себя и, кажется, не понимали, что вообще происходит.
У России получалось не только доминировать на площадке, но и воплощать своё преимущество в голы. Первое взятие ворот в одиночку соорудил Александр Хованов. Центрфорвард первого звена перехватил неаккуратную канадскую передачу в чужой зоне, продвинулся вперёд и нанёс бросок, с которым не смог справиться Нико Доус. Канадский голкипер сыграл в этом эпизоде просто ужасно, и, по сути, сам закинул шайбу в ворота.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF
Но нельзя не отметить, что судьи пропустили явный офсайд у нашей команды в этом моменте. На повторе чётко видно, что Хованов не успел оставить шайбу в чужой зоне. Очень интересно, почему сборная Канады не сделала запрос. Неужели у «кленовых листьев» нет в штабе специалиста, ответственного за такие случаи?
После быстрого гола сборная России и не думала останавливаться и просто смела Канаду с пути. Вторую шайбу оформило наше второе звено: Никита Александров начертил изумительную диагональ на Павла Дорофеева, а тот мастерски разобрался на пятачке.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF
Третий гол забил Никита Ртищев здорово сработавший на добивании.
Россия буквально уничтожила принципиального соперника в первом периоде, а Канада смогла поднять голову лишь на последних секундах отрезка. Шайба металась на пятачке Мифтахова, и нейтрализовать опасность нашей команде удалось только ценой удаления.
Реализация лишнего для Канады практически целиком перенеслась на второй период, и это был отличный шанс для «кленовых листьев» переломить ход игры и начать камбэк. Тем более, что в предыдущей встрече с американцами они уже проявляли характер.
Но российская команда спокойно отоборонялась, а затем…продолжила уничтожать Канаду! Четвёртый гол на 23-й минуте после блестящего сольного прохода забил Никита Александров.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF
Нико Доус отправился отдыхать, но второй вратарь канадцев Джоэль Хофер оставался «сухим» лишь десять минут. Денисенко нашёл передачей Замулу, тот набросил на ворота, где клюшку подставил Егор Соколов. 5:0!
Происходящее на льду всё больше напоминало сон, но сборная России не спешила нас будить. Через три минуты после шайбы Соколова отличился Денисенко, как и вся наша команда желавший реабилитироваться за неудачный матч с чехами. Форвард «Локомотива» точным броском завершил скоростную атаку сборной России, а передачу под бросок ему выложил Хованов. Это был просто какой-то праздник!
Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF
Сборная России показывала мощный, скоростной, по-хорошему агрессивный хоккей, против которого Канада просто ничего не могла поделать. «Кленовым листьям» не помогали ни перерывы, ни разговоры с тренером, ни замены вратаря. Это было просто тотальное доминирование от подопечных Брагина, которые, очевидно, провели великолепную работу над ошибками. Во встрече с Канадой у сборной России были идеальные дисциплина и психология, она действовала как единый слаженный механизм, методично перемалывающий грозных «кленовых листьев».
Кстати, беда к Канаде не пришла одна. Подопечные Дэйла Хантера не только оказались разгромлены принципиальным соперником, но и потеряли свою главную звезду. Алексис Лафренье крайне неудачно столкнулся в начале второго периода с щитком Амира Мифтахова и смог покинуть площадку лишь с посторонней помощью. И если крупное поражение для Канады, по большому счёту, ничего не означает в контексте перспектив на МЧМ, то травму Лафренье (если оно окажется серьёзным) пережить «кленовым листьям» будет гораздо труднее.
Третий период, по большому счёту превратился в формальность. Россия была настолько быстрее, точнее, сильнее и просто лучше Канады, что было невозможно представить даже подобие камбэка от «кленовых листьев». Его и не случилось. Нашим ребятам тоже больше не удалось забить (хотя моменты были), но и счёта 6:0 хватило, чтобы оформить самую крупную победу над Канадой в истории МЧМ. Подопечные Брагина переплюнули даже молодёжные сборные СССР и СНГ, которые в 1989 и 1992 годах соответственно громили «кленовых листьев» с разницей в пять шайб (оба раза по 7:2).
6:0, безоговорочный триумф российской молодёжки! Сборная России уходит с последнего места в группе и в прекрасном настроении подходит к следующему матчу с США. Самое главное, чтобы после такого разноса канадцев у подопечных Брагина не наступило эйфории. Это крутая победа, но всего лишь на групповом этапе. Самые важные матчи впереди.
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