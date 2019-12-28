Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!

Молодёжный чемпионат мира — 2020

Канада – Россия – главная хоккейная классика на любом уровне. На МЧМ-2020 нашей сборной уже во втором матче группового этапа выпало встретиться с «кленовыми листьями», которые традиционно считаются одним из главных фаворитов чемпионата мира. В своём первом матче канадцы уже показали, что они в полном порядке, начиная от вратаря (что для Канады редкость) и заканчивая Алексисом Лафренье, будущим первым номером драфта НХЛ, набравшим в матче с американцами 4 (1+3) очка.

Канада и США выдали суперматч! Два камбэка и шикарный гол Лафренье в концовке Американцы сделали счёт 4:4, но уже через семь секунд снова оказались в роли догоняющих.

К принципиальной встрече подопечные Валерия Брагина подходили не в лучшем настроении. Стартовый матч чехам был проигран, а в первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Германии сотворила сенсацию, сокрушив хозяев турнира, и отправила сборную России на последнее место в группе. После этого матч с канадцами стал важен не только в идеологическом плане, но и в турнирном, а выход в плей-офф перестал считаться само собой разумеющимся вариантом.

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Перед матчем с Канадой много было разговоров про дисциплину, которая подвела россиян в первой игре. Нашим парням крайне важно было подойти к встрече с «кленовыми листьями» с правильными эмоциями, но в то же время с холодной головой. Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным сделал некоторые изменения в составе. Место в воротах ожидаемо занял Амир Мифтахов, Егора Соколова подняли в первое звено с целью оживить Григория Денисенко и Александра Хованова, неудачно сыгравших с чехами, а Павел Дорофеев сместился в номинально вторую тройку к Дмитрию Воронкову и Никите Александрову. Также в заявке появился форвард Илья Круглов и защитник Даниил Мисюль. Последний заменил Антона Малышева во второй паре обороны.

Что можно было ожидать от начала матча с канадцами? Вероятнее всего, что «кленовые листья» выскочат, «как гориллы из клетки» и начнут рвать и метать. Ведь для Канады матчи с Россией не менее принципиальные, и они всегда стараются начать их с позиции силы. Но у подопечных Брагина на дебют сегодняшней встречи были свои планы. Это они выбежали на лёд и принялись разрывать соперника с первых же минут, чем немало удивили канадцев. Те были просто не похожи на самих себя и, кажется, не понимали, что вообще происходит.

«Выскочили, словно гориллы из клетки!» Россия пошла на штурм, канадцы были потрясены Наша молодёжка вынесла соперника в первом периоде – 3:0! Но первый гол, скорее всего, был забит из офсайда.

У России получалось не только доминировать на площадке, но и воплощать своё преимущество в голы. Первое взятие ворот в одиночку соорудил Александр Хованов. Центрфорвард первого звена перехватил неаккуратную канадскую передачу в чужой зоне, продвинулся вперёд и нанёс бросок, с которым не смог справиться Нико Доус. Канадский голкипер сыграл в этом эпизоде просто ужасно, и, по сути, сам закинул шайбу в ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF

Но нельзя не отметить, что судьи пропустили явный офсайд у нашей команды в этом моменте. На повторе чётко видно, что Хованов не успел оставить шайбу в чужой зоне. Очень интересно, почему сборная Канады не сделала запрос. Неужели у «кленовых листьев» нет в штабе специалиста, ответственного за такие случаи?



После быстрого гола сборная России и не думала останавливаться и просто смела Канаду с пути. Вторую шайбу оформило наше второе звено: Никита Александров начертил изумительную диагональ на Павла Дорофеева, а тот мастерски разобрался на пятачке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF

Третий гол забил Никита Ртищев здорово сработавший на добивании.



Россия буквально уничтожила принципиального соперника в первом периоде, а Канада смогла поднять голову лишь на последних секундах отрезка. Шайба металась на пятачке Мифтахова, и нейтрализовать опасность нашей команде удалось только ценой удаления.

Реализация лишнего для Канады практически целиком перенеслась на второй период, и это был отличный шанс для «кленовых листьев» переломить ход игры и начать камбэк. Тем более, что в предыдущей встрече с американцами они уже проявляли характер.



Но российская команда спокойно отоборонялась, а затем…продолжила уничтожать Канаду! Четвёртый гол на 23-й минуте после блестящего сольного прохода забил Никита Александров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF

Нико Доус отправился отдыхать, но второй вратарь канадцев Джоэль Хофер оставался «сухим» лишь десять минут. Денисенко нашёл передачей Замулу, тот набросил на ворота, где клюшку подставил Егор Соколов. 5:0!



Происходящее на льду всё больше напоминало сон, но сборная России не спешила нас будить. Через три минуты после шайбы Соколова отличился Денисенко, как и вся наша команда желавший реабилитироваться за неудачный матч с чехами. Форвард «Локомотива» точным броском завершил скоростную атаку сборной России, а передачу под бросок ему выложил Хованов. Это был просто какой-то праздник!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF

Сборная России показывала мощный, скоростной, по-хорошему агрессивный хоккей, против которого Канада просто ничего не могла поделать. «Кленовым листьям» не помогали ни перерывы, ни разговоры с тренером, ни замены вратаря. Это было просто тотальное доминирование от подопечных Брагина, которые, очевидно, провели великолепную работу над ошибками. Во встрече с Канадой у сборной России были идеальные дисциплина и психология, она действовала как единый слаженный механизм, методично перемалывающий грозных «кленовых листьев».



Кстати, беда к Канаде не пришла одна. Подопечные Дэйла Хантера не только оказались разгромлены принципиальным соперником, но и потеряли свою главную звезду. Алексис Лафренье крайне неудачно столкнулся в начале второго периода с щитком Амира Мифтахова и смог покинуть площадку лишь с посторонней помощью. И если крупное поражение для Канады, по большому счёту, ничего не означает в контексте перспектив на МЧМ, то травму Лафренье (если оно окажется серьёзным) пережить «кленовым листьям» будет гораздо труднее.

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Третий период, по большому счёту превратился в формальность. Россия была настолько быстрее, точнее, сильнее и просто лучше Канады, что было невозможно представить даже подобие камбэка от «кленовых листьев». Его и не случилось. Нашим ребятам тоже больше не удалось забить (хотя моменты были), но и счёта 6:0 хватило, чтобы оформить самую крупную победу над Канадой в истории МЧМ. Подопечные Брагина переплюнули даже молодёжные сборные СССР и СНГ, которые в 1989 и 1992 годах соответственно громили «кленовых листьев» с разницей в пять шайб (оба раза по 7:2).



6:0, безоговорочный триумф российской молодёжки! Сборная России уходит с последнего места в группе и в прекрасном настроении подходит к следующему матчу с США. Самое главное, чтобы после такого разноса канадцев у подопечных Брагина не наступило эйфории. Это крутая победа, но всего лишь на групповом этапе. Самые важные матчи впереди.