«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы». Канадцы — о разгроме 0:6

Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира. Итоги игры подвели главный тренер команды Дэйл Хантер, а также игроки Тай Смит и Баррет Хэйтон.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.

«Россия была отчаянной командой, Канада не смогла сыграть с таким же накалом»

Защитник Тай Смит считает, что Канада не смогла ничего противопоставить России.



— Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.



— Каково было потерять Лафренье?

— Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи – суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.



— В таких поражениях легко винить вратарей, но русские создавали стопроцентные моменты.

— Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре.



— После такого поражения можно оправиться?

— Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.



— Первый гол Россия забила из офсайда?

— Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры.

В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки Неужели для будущего первого номера драфта НХЛ этот турнир завершён?

«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы»

Капитан сборной Канады Баррет Хэйтон сказал, что поражение от России оставило кислое послевкусие.



— Россия – очень хорошая команда, а мы сегодня были недостаточно хороши. Мы плохо начинали оба матча на этом турнире. Здесь очень хорошие команды, тяжело, когда начинаешь проигрывать.



— Эту игру надо забыть?

— Не думаю, что надо забывать. Это был тревожный звоночек, от этой игры остался привкус кислятины во рту, нам надо извлечь урок.



— Вы недооценили Россию?

— Нет, мы знали, что это великолепная команда. Они вышли и потрясающе сыграли. Дело не в недооценке, мы просто не были хорошо готовы и плохо сыграли.



— У России всё получалось, а у вас – нет, от этого будет легче забыть игру?

— Да нет. За Россию сыграла пара отскоков, но вы сами видели, как они играли. Набросились на нас, дело было не просто в паре удачных отскоков.



— Вы испугались Россию?

— Они здорово начали матч, а мы «спали» в зоне обороны, они этим воспользовались.



— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России в истории МЧМ?

— Я этого не знал.

В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки Неужели для будущего первого номера драфта НХЛ этот турнир завершён?

«Канада загнала себя в яму, Россия быстро забила и прижала нас в зоне»

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер считает, что его команда сама загнала себя в яму.

— Что сегодня было не так со сборной Канады?

— Россия быстро забила, прижала нас в своей зоне. Так бывает, мы допустили несколько ошибок в обороне, а у них есть отличные нападающие, это стоило нам матча. Мы загнали себя в яму, инициатива была у России.



— Вы были готовы к игре?

— Мы допускали потерли и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации по этой команде, всё свелось к игре. Мы сыграли не так, как должны были.



— Ожидали, что Россия будет играть так – она вас перебила, переиграла.

— Они провели хороший матч. До этого у них было поражение от чехов, им нужна была большая победа, и они её одержали.



— Насколько тяжёлая травма у Лафренье?

— Мы ещё не знаем, насколько серьёзная у него травма, его обследуют врачи.



— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России на МЧМ?

— Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты 0:6 или 0:1.

Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска, адресовав жест капитану канадцев

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