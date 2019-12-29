«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы». Канадцы — о разгроме 0:6

Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира. Итоги игры подвели главный тренер команды Дэйл Хантер, а также игроки Тай Смит и Баррет Хэйтон.
«Россия была отчаянной командой, Канада не смогла сыграть с таким же накалом»
Защитник Тай Смит считает, что Канада не смогла ничего противопоставить России.
— Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.
— Каково было потерять Лафренье?
— Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи – суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.
— В таких поражениях легко винить вратарей, но русские создавали стопроцентные моменты.
— Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре.
— После такого поражения можно оправиться?
— Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.
— Первый гол Россия забила из офсайда?
— Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры.
«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы»
Капитан сборной Канады Баррет Хэйтон сказал, что поражение от России оставило кислое послевкусие.
— Россия – очень хорошая команда, а мы сегодня были недостаточно хороши. Мы плохо начинали оба матча на этом турнире. Здесь очень хорошие команды, тяжело, когда начинаешь проигрывать.
— Эту игру надо забыть?
— Не думаю, что надо забывать. Это был тревожный звоночек, от этой игры остался привкус кислятины во рту, нам надо извлечь урок.
— Вы недооценили Россию?
— Нет, мы знали, что это великолепная команда. Они вышли и потрясающе сыграли. Дело не в недооценке, мы просто не были хорошо готовы и плохо сыграли.
— У России всё получалось, а у вас – нет, от этого будет легче забыть игру?
— Да нет. За Россию сыграла пара отскоков, но вы сами видели, как они играли. Набросились на нас, дело было не просто в паре удачных отскоков.
— Вы испугались Россию?
— Они здорово начали матч, а мы «спали» в зоне обороны, они этим воспользовались.
— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России в истории МЧМ?
— Я этого не знал.
«Канада загнала себя в яму, Россия быстро забила и прижала нас в зоне»
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер считает, что его команда сама загнала себя в яму.
— Что сегодня было не так со сборной Канады?
— Россия быстро забила, прижала нас в своей зоне. Так бывает, мы допустили несколько ошибок в обороне, а у них есть отличные нападающие, это стоило нам матча. Мы загнали себя в яму, инициатива была у России.
— Вы были готовы к игре?
— Мы допускали потерли и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации по этой команде, всё свелось к игре. Мы сыграли не так, как должны были.
— Ожидали, что Россия будет играть так – она вас перебила, переиграла.
— Они провели хороший матч. До этого у них было поражение от чехов, им нужна была большая победа, и они её одержали.
— Насколько тяжёлая травма у Лафренье?
— Мы ещё не знаем, насколько серьёзная у него травма, его обследуют врачи.
— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России на МЧМ?
— Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты 0:6 или 0:1.
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