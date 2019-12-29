Рекорды сборной России в чёрный день канадского хоккея. Эти 6:0 будут помнить долго

Турнирная таблица МЧМ-2020

Календарь МЧМ-2020



После поражения в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой Чехии (3:4) сборная России поставила себя в не самое завидное турнирное положение. Перед матчем со сборной Канады подопечные Валерия Брагина обнаружили себя на последнем месте в группе B, что могло сильно осложнить дальнейшие расклады на плей-офф.



Российская команда идеальным образом отреагировала на сложившуюся ситуацию и одержала победу, которую при любом исходе турнира для нашей сборной, будут ещё долго вспоминать. Причём не только в России, но и в Канаде. Наша сборная разгромила принципиального соперника со счётом 6:0, заодно переписав целый ряд рекордов из истории противостояния.

Впервые за 30 лет выиграли первый период со счётом 3:0

До матча, который состоялся 27 декабря в Остраве, сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 25 раз. Россияне одержали 11 побед, один матч завершился вничью, а ещё 13 раз успех праздновали представители страны кленового листа. Ни разу за 25 матчей российская команда не выигрывала первый период со счётом 3:0. В Чехии это случилось благодаря точным броскам Александра Хованова, Павла Дорофеева и Никиты Ртищева. В последний раз молодёжная сборная России/СССР с подобным счётом выигрывала первый период у Канады на МЧМ ровно 30 лет назад.

«Выскочили, словно гориллы из клетки!» Россия пошла на штурм, канадцы были потрясены Наша молодёжка вынесла соперника в первом периоде – 3:0! Но первый гол, скорее всего, был забит из офсайда.

Впервые Россия выиграла с разницей больше, чем «+2»

Окончательный счёт (6:0) ознаменовал самую крупную победу россиян в матчах с Канадой на молодёжных чемпионатах мира. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше, чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась историческая победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Примечательно, что счёт в ходе матча в золотом Баффало так же был 3:0, но только в пользу канадской команды.



В 2001 году на домашнем молодёжном чемпионате мира российская команда победила канадцев со счётом 3:1. Остальные девять побед российской команды были одержаны с разностью «+1». Что касается канадской команды, то их самые крупные победы над россиянами случались исключительно в финалах. В 2005 году в США канадцы разгромили россиян (6:1), а спустя год праздновали успех у себя на родине (5:0).

История и статистика встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира

Первая сухая победа в матчах с Канадой в российской истории

В Чехии российская команда впервые в истории сумела отыграть с Канадой на ноль. Автором уникального шат-аута стал голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов, отразивший 28 бросков. Стоит заметить, что на этом мировом первенстве Амир вообще не пропускал ни разу. Он занял место в воротах сборной России после двух периодов матча с Чехией и теперь его активная сухая серия составляет 80 минут.

Возвращаясь к истории личных встреч, отметим, что канадцы также лишь единожды оставляли свои ворота в неприкосновенности (финал 2006 года). Таким образом, российская команда сравнялась со сборной Канадой по матчам на ноль в очных встречах. Сборная Канады вообще впервые в 21 веке не забросила ни одной шайбы за матч. Последний раз это случалось с ними 27 декабря 1999 года, когда канадцы уступили в матче со сборной Словакии.

Сборная России побила официальный рекорд СССР

Во времена сборных СССР и СНГ, матч дважды завершался со счётом 7:2 в пользу нашей национальной команды. Это произошло в 1989 (СССР) и 1992 (СНГ) годах. Стоит заметить, что в 1974 году матч между сборными Советского Союза и Канады и вовсе завершился со счётом 9:0 в пользу нашей команды.



Однако тот матч не входит в официальную летопись встреч. Турнир проходивший в Ленинграде, считался неофициальным чемпионатом мира. В течение трёх лет турниры проводились Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по инициативе Федерации хоккея СССР и Чехословацкого хоккейного союза. Статус официального соревнование приобрело только в 1977 году.

«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ Не только на льду, но и в общении с прессой. Наши парни не скрывали, что были ради поставить соперника на место.

Самое крупное поражение Канады на МЧМ

Впервые в истории выступлений на молодёжных первенствах планеты Канада проиграла с разницей в шесть шайб (речь идёт только об официальных турнирах). Ранее сборная Канады трижды в истории проигрывала в пять шайб, два из них — в матчах со сборными России и Советского Союза.



В 1992 году канадцы со счётом 1:6 проиграли Чехословакии и со счётом 2:7 — сборной СНГ. В 1989-м канадская молодёжка проиграла сборной Советского Союза со счётом 2:7. Канадская сборная вписала чёрную страницу в свою историю. Страшно представить, насколько мотивированы они будут в следующем матче с Россией. И кто знает, быть может, турнирная судьба ещё сведёт команды на мировом первенстве в Чехии. Пока же 28 декабря можно смело считать чёрным днём канадского хоккея.