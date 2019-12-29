Теперь вынесем США? Важный матч для сборной России в группе. LIVE

Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

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Текстовая трансляция матча Россия — США

Указанное в трансляции время – московское

13:00. Российская команда отказалась от утренней раскатки перед матчем с США. В ледовом занятии принимают участие только четверо игроков национальной команды. Это голкиперы Ярослав Аскаров и Даниил Исаев, а также защитник Антон Малышев и форвард Максим Грошев.



12:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – США на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Напомним, что в первой игре российская сборная проиграла Чехии – 3:4, зато потом разгромила Канаду – 6:0. Теперь нас ждёт третье противостояние!

«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ Не только на льду, но и в общении с прессой. Наши парни не скрывали, что были ради поставить соперника на место.

Матч с Америкой начнётся в 21:00 мск, как и игра с Канадой днём ранее. Надеемся, что наша сборная повторит позитивный результат, как это было канадцами! «Они боялись идти в единоборства. Боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче. У нас это получилось. Лафренье поедет домой с Лауко!», — жёстко высказался по игре с Канадой защитник россиян Егор Замула.