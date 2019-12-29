Скандал с гимном – не первый для России и Канады. Наша команда вообще уходила со льда

Скандал на молодёжном чемпионате мира – 2020, который начался после того, как капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем во время гимна РФ, проявив неуважение к сопернику, стал не первым подобным инцидентом в противостоянии России и Канады.

Канадские фанаты атаковали «инстаграм» Хэйтона после инцидента во время гимна России

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

Получив в 2015 году от организаторов чемпионата мира серебряные награды чемпионата мира, российские хоккеисты пожали канадцам руки и увидели, что ворота, через которые можно добраться до раздевалок, открыты. И улучив момент, когда над ареной зависла кратковременная тишина, подопечные Олега Знарка потянулись к выходу. Когда приличная часть россиян уже покинула лёд, диктор по стадиону начал объявление об исполнении национального гимна Канады. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Дмитрий Куликов и Артемий Панарин пытались остановить товарищей по команде, но им это не удалось. В итоге к концу исполнения на льду не осталось ни одного

Президент ИИХФ Рене Фазель признался, что был в шоке от увиденного, и отметил, что организация не оставит этот случай без внимания: «Прежде всего я хотел бы сказать, что это неприемлемо. Это проявление неуважения к команде-сопернику. Я был очень разочарован и расстроен этим фактом. Я возвращаюсь в офис завтра, мы обсудим эту ситуацию и однозначно применим какие-то санкции по отношению к ФХР. Мы посмотрим, что можно сделать, я лично прослежу за тем, чтобы они были применены. Я разговаривал с президентом ФХР Владиславом Третьяком вчера вечером, он тоже был удивлён. Это была работа главного тренера и генерального менеджера, это их обязанность — контролировать команду. Только Александр Овечкин и Евгений Малкин пытались остановить команду, и не нужно искать оправданий, что калитка была открыта или что их не проинформировали. Все ребята знают, как проводятся финальные церемонии награждения».

Произошёл внутренний сбой

Генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов признался, что команде стыдно и неприятно за произошедший инцидент. Сафронов подчеркнул, что произошла организационная накладка. «Нашей команде ничто не мешало остаться на льду, просто произошла организационная накладка, причём не организаторов, а наша. Произошёл внутренний сбой. Сейчас стыдно и неприятно, и от лица сборной снимаю шляпу перед канадцами. Просто нет слов. Могу лишь сказать, что ничего преднамеренного в этой ситуации абсолютно не было», — заверил в интервью ТАСС руководитель сборной команды.



Реакция хоккейной общественности на это событие оказалась жёсткой. Тональность большинства комментариев разнилась от позора до поступка, который не красит игроков сборной России. Ситуация действительно получилась странная. После того как команды были награждены медалями, россияне поздравили соперника с победой. Традиционная церемония рукопожатий состоялась. После этого, на чём акцентируют внимание представители сборной, были открыты ворота. Все, кто видел трансляцию, отмечают продолжительную паузу после того, как хоккеисты уже получили награды. Из короткого видео этого инцидента, выложенного в Youtube, можно было сделать вывод, что диктор по стадиону начал новое сообщение, когда россияне уже потянулись к выходу.

Фото: РИА Новости

«Мы посчитали, что для нас это сигнал: наступает время чемпионов»

Капитан сборной России Илья Ковальчук объяснил решение команды тем, что она почувствовала себя лишней на этом празднике.



«Как капитан сборной России ещё раз подчеркну, что никакого демарша, версию о котором раздувают в Интернете, не было. Мы пожали руки канадцам, которые победили в профессиональной, спортивной борьбе, выразили им своё уважение. Поехали на вручение серебряных медалей, выслушали торжественные речи.

Дальше вроде бы прозвучала чемпионская песня, которая обычно закрывает подобные церемонии, посыпались конфетти. В этот момент открылась калитка, которая ведёт в зону для общения с журналистами. Мы посчитали, что для нас это сигнал: наступает время чемпионов, церемония завершается, мы на ней в общем-то лишние. И мы поехали на общение с прессой – в том числе канадской. Вот и весь «демарш», — сказал Ковальчук.

Россию грозились лишить медалей, а в итоге выписали только штраф

В прессе стали появляться разговоры, что сборную России могут лишить серебряных медалей, но в итоге оказалось, что в регламенте ИИХФ вообще нет никакого пункта за такое наказание.



В итоге через три месяца Международная федерация хоккея вынесла решение по поводу скандального эпизода, случившегося на чемпионате мира по хоккею. Проигравшая в финале канадцам сборная России ушла со льда до исполнения гимна победителей, и теперь Федерация хоккея России оштрафована на 80 тыс. швейцарских франков (около €74 тыс.). Виновным за инцидент со стороны сборной России были названы главный тренер Олег Знарок и уже бывший на тот момент руководитель национальной команды Андрей Сафронов.