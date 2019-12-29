«Ларионов – легенда, Овечкин – кумир». Против России сыграет узбек из США

Артур Калиев родился в Ташкенте, но почти всю жизнь прожил в Америке. Мечтал играть за США и готов к битве с Россией.

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В молодёжной сборной США, которая 29 декабря встретится с Россией в рамках группового этапа чемпионата мира — 2020, есть один русскоязычный игрок. Правда, русским его назвать язык не поворачивается – Артур Калиев родился в Ташкенте, его семья уехала в США, когда ему не было ещё и года. Он вырос в Америке и выглядит как типичный американец, а на русском языке говорит, но совсем немного.

Теперь вынесем США? Важный матч для сборной России в группе. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.

Сначала семья Калиева жила на Стейтен Айленде, там же он в семь лет встал на коньки. Когда стало ясно, что в семье растёт талантливый хоккеист, Калиевы переехали в Мичиган, где более сильная хоккейная программа. В 16 лет Артур выбрал нетипичное для американских юниоров продолжение карьеры и уехал в Канаду, играть за «Гамильтон» в OHL. Сейчас ему 18 лет, он впервые в молодёжной сборной. В 2018 году помог «бульдогам» выиграть чемпионский титул, а сезон-2018/2019 стал для него прорывным – американский узбек забил 51 гол в 67 матчах и стал одним из лучших бомбардиров лиги. Летом его на драфте выбрал «Лос-Анджелес» — только во втором раунде, потому что многие эксперты считают Артура котом в мешке. Он, несомненно, яркий снайпер, но в то же время его ругают за нестабильную игру в обороне.



Утром перед игрой Калиев рассказал, что всегда мечтал играть за сборную США, о том, как работал с Игорем Ларионовым в Детройте, и что в детстве его кумиром был Александр Овечкин.

— Вы говорите по-русски?

— Чуть-чуть.



— Какие ожидания от России? Не страшно выходить на игру после того, как они обыграли Канаду 6:0.

— Нет, не страшно. Мы тоже должны провести сильный матч, как мы можем.



— Понимаете, что это матч за первое место в группе?

— Да. Будем стараться изо всех сил.



— Россия перебила канадцев. Готовы идти с ними в силовую борьбу?

— Думаю, да. Надо играть жёстко с ними, не сдаваться.



— Не боитесь, что россияне в каждом матче ломают звёзд соперника?

— Нет. Мы будем играть аккуратно.

— Насколько впечатлил матч России с Канадой?

— Я игру не смотрел.



— Довольны своей игрой на чемпионате мира?

— Пытаюсь в каждой смене классно играть.



— Первый МЧМ, сбылась мечта выступать за сборную США?

— Классно, всю жизнь мечтал попасть в эту команду, смотрел её матчи каждый год.



— У вас необычное место рождения.

— Я там родился и в семь месяцев приехал в Америку. По-русски научился разговаривать с родителями. Всю жизнь прожил в Америке, в Ташкенте больше никогда не был.

— Игорь Ларионов хорошо знает сборную США, потому что она тренировалась в Детройте.

— Да, я его знаю. Мы много раз встречались в Детройте, вместе катались. Было прикольно с ним кататься, а сейчас он будет стоять на лавке сборной России. Будет прикольно сыграть против него. Когда я был маленьким, видел его каждый день. Он был для меня как легенда. Он отдельно занимался со мной и ещё двумя-тремя ребятами. Он меня научил всему, чему можно.

— В Америке вас сравнивают с Овечкиным и Лайне. Чья игра вам больше импонирует?

— Обоих. Пытаюсь играть как можно лучше, больше забивать. Овечкин был одним из моих кумиров в детстве, ещё Кросби, каждую их игру смотрел.



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