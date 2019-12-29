Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы

Сборная России вчера в фантастическом матче разгромила канадцев, но времени как следует посмаковать этот успех, насладиться ощущением триумфа у наших ребят совсем не было. Уже вчера в микст-зоне хоккеисты говорили о следующей игре с США, на которую предстояло выйти менее чем через сутки после завершения встречи с канадцами. Два дня подряд у сборной России принципиальные и очень важные матчи с сильными североамериканскими командами – таковы причуды календаря.

Матч с Канадой выдался сверхэмоциональным. Помимо мощного результата был ещё и инцидент с Хэйтоном, не снявшим шлем во время исполнения российского гимна. Трудно представить, как всё это можно было выкинуть из головы за одну ночь, тем более молодым людям, но уже сегодня предстояло думать только об игре с США.

Когда Россия включает скорости, к стенке жмётся даже Канада. Можем повторить с США? Будет в десятки раз труднее.

Американцы на МЧМ-2020 уступили в яркой встрече канадцам, а затем в непростом матче сломили сопротивление немцев. Специалисты отмечали, что это очень быстрая команда с хорошим подбором игроков в нападении, но существенными проблемами в защите. Забрасывают американцы много, но и пропускают немало. В целом это бегущая, техничная и габаритная сборная. Собственно, тот факт, что юниорские и молодёжные команды Америки в последние годы неизменно являются фаворитом любого чемпионата мира, ни для кого не секрет. Национальная программа по развитию кадров работает таким образом, что в США ребята объединяются в одну команду ещё в 16-17 лет, и затем вместе проходят путь до молодёжного чемпионата мира. Сыгранность и высокое взаимопонимание – отличительная черта американских сборных последних лет.



Что должна была противопоставить этому сборная России? Свой лучший хоккей, боевой характер и дисциплину, которую в прошлом матче с Канадой удалось приручить. А ещё – победный состав. Валерий Брагин не сделал ни одного изменения по сравнению с прошлой игрой, и трудно было придумать решение логичнее.

«Матч с США может решить исход первого места в группе». Россия готовится к новой битве Игорь Ларионов даже после 6:0 Канаде считает, что наша молодёжка ещё не до конца раскрыла свой потенциал.

Матч с Канадой получился по-настоящему огненным в исполнении нашей команды, но вряд ли можно было ожидать, что и с США игра начнётся в подобном ключе. Задавить американцев со старта у подопечных Брагина не получилось (да, вероятно, и не стояло такой задачи), и встреча быстро приобрела осторожный характер. Впрочем, шансы забить в первом отрезке у сборной России были, и неплохие. Артур Калиев заработал двойной штраф на Никите Александрове, наши ребята четыре минуты играли в большинстве, но отличиться не удалось. Самый опасный момент создал Василий Подколзин, выложивший хитрую передачу из-за ворот на Ивана Морозова, но нашему центрфорварду не удалось бросить мимо Спенсера Найта. В целом большинство сборной России по статистике продолжает оставаться худшим на турнире. Ни одной реализации за семь периодов при неплохих, в общем-то, розыгрышах.

Матч проходил спокойно, но вовсе не дружелюбно. Силовых приёмов разной степени жёсткости хватало уже в первом периоде. Первыми начали американцы – Оливер Вальстрём ударил локтем Кирилла Марченко уже после свистка. Судьи не обратили на это никакого внимания, так что отвечать на этот поступок российским игрокам пришлось самостоятельно. Сначала Александр Романов здорово «встряхнул» Джона Бичерова, затем Никита Александров отправил Бобби Бринка поближе познакомиться с бортом. Эти хиты были в пределах правил, а вот Даниил Мисюль под занавес игрового отрезка перестарался. Наш защитник снёс Шейна Пинто в центральном круге и при ударе выставил локоть, за что получил от арбитров 2+10. Эмоции закипали, но счёт 0:0 заставлял обе команды сохранять сдержанность.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.

Во втором периоде характер игры не изменился, разве что в разы увеличилось количество штрафных минут. У сборной России было две возможности реализовать лишнего, вновь розыгрыш нашей команды нельзя было назвать плохим, но до по-настоящему опасных моментов дело практически не доходило, да и Найт в воротах США играл очень уверенно.



Забивать не получалось, и у подопечных Валерия Брагина, к сожалению, вновь развалилась дисциплина. Было очень много ненужных, глупых прихватов, задержек, подножек в средней и чужой зонах, что моментально фиксировалось арбитрами. Американцы в большинстве тоже долгое время не блистали, но в результате использовали один из своих многочисленных шансов. Тревор Зеграс выполнил классную поперечную передачу, а Артур Калиев нанёс неотразимый бросок. Мифтахов не успел переместиться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.



Самое обидное, что в этом же меньшинстве Россия могла сама открывать счёт, но Максим Соркин в контратаке угодил в штангу. Вместо этого наша команда пропустила, а через шесть секунд после этого взятия ворот США праздновали уже второй гол. Вальстрём привёз шайбу в зону атаки, отдал в центр на Робертсона, которому помог рикошет. 2:0, американцы быстро обеспечили себе отличный задел, который по такому течению игры был весомой заявкой на победу.

Тем временем калейдоскоп глупостей в исполнении сборной России продолжился. Дмитрий Воронков заработал удаление в чужой зоне под занавес периода, а уже после сирены на перерыв сцепились Вальстрём и Никита Ртищев. Американец что-то яростно выговаривал в лицо нашему форварду, а тот поддался на провокации и боднул оппонента. Сборной России очень повезло, что судьи, разнимавшие Вальстрёма и Ртищева, не оценили этот эпизод должным образом и не отправили Никиту отдыхать до конца матча.

США — Россия: Ртищев ударил головой нападающего американцев Вальстрёма

Конечно, в третьем периоде у сборной России были все шансы перевернуть ход встречи, хотя эмоции и силы ощутимо заканчивались. Но начался отрезок хуже не придумаешь. Артур Калиев в одиночестве заехал в нашу зону, нанёс бросок, и Амир Мифтахов допустил свою первую ошибку на турнире. 3:0, а в воротах россиян появился Ярослав Аскаров. Американский узбек в этот вечер был просто беспощаден к нашей сборной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.



Впрочем, этот гол подопечным Брагина удалось быстро отыграть. Александр Романов классно приложился по шайбе после отличной передачи Журавлёва и пробил великолепно игравшего Найта.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.



На скамейке сборной России забурлили эмоции, но всё было по-прежнему в руках американцев, которые, надо отдать им должное, играли очень солидно и были совсем не похожи на вчерашних мягкотелых канадцев, расстраивавшихся по любому поводу. После гола россияне добавили в активности, но дивиденды из этого извлечь было трудно. Всё, что позволяли нам американцы, это затяжные позиционки, которые было трудно конвертировать в гол. Не помогло сборной России и очередное большинство.



В итоге сборная США достаточно спокойно довела встречу до победы и вышла на первое место в группе. Сборная России пока остаётся на второй позиции, но в матче с неуступчивой Германией у нашей команды не осталось права на ошибку. Вероятнее всего, для выхода в плей-офф нужно будет обязательно выигрывать, а в одной игре, как мы знаем, может произойти всё, что угодно.