Судьба России после поражения от США. Турнирные расклады в группах и на плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020
Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас. В группе А известны все четвертьфиналисты. Путёвки в следующий раунд уже забронировали сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Швейцарии. В свою очередь сборная Казахстана ждёт соперника по раунду за выживание.
В группе В ситуация значительно сложнее и запутаннее. Лидерство в группе после победы в матче с командой России (3:1) захватила сборная США, набравшая шесть очков после трёх встреч. Дальше располагаются сразу четыре команды, каждая из которых набрала по три очка. Помешать сборной США пробиться в четвертьфинал сможет только чудо, а вот оставшиеся три путёвки в плей-офф оспорят команды России, Германии, Чехии и Канады. Для сборной России никакой катастрофы ещё не произошло. Для выхода в плей-офф в заключительном матче предварительного раунда необходимо справляться со сборной Германии. И если ранее команда Тобиаса Абштрайтера уступит Канаде, то не придётся считать даже дополнительных показателей.
Подробное турнирное положение в группе А
Подробное турнирное положение в группе В
Распределение мест в группе в случае равенства очков
— Если две команды наберут одинаковое количество очков, то единственный критерий — личная встреча.
— Если три команды наберут одинаковое количество очков, то учитываются:
1) очки в матчах между этими командами, 2) разность забитых и пропущенных шайб между этими командами, 3) заброшенные шайбы между этими командами.
Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент
Финляндия (1А) – Чехия (4В)
Швеция (2А) – Германия (3В)
США (1В) – Словакия (4А)
Россия (2В) – Швейцария (3А)
Предсказать возможного соперника россиян по четвертьфиналу на данный момент представляется абсолютно невозможным. Во-первых, для начала нашей команде нужно переиграть команду Германии. Что является не таким простым делом, как ранее показала сборная Чехии, уступившая немецкой команде. А самое главное, что в группе B не сыграны ещё такие матчи, как США – Чехия и Канада – Чехия, которые во многом и определят дальнейшие турнирные расклады.
Глядя на текущие четвертьфинальные пары, обращает на себя внимание тот факт, что на данный момент за бортом плей-офф остаётся сборная Канады. Однако не нужно торопиться хоронить команду Дэйла Хантера. Всё по-прежнему находится в их руках, ведь впереди у родоначальников хоккея встречи с командами Чехии и Германии.
Также стоит заметить, что первое место финской команды носит довольно условный характер. Действующие чемпионы мира уступили команде Швеции (2:3 ОТ) в первый день турнира и практически наверняка опустятся на второе место в группе по завершению предварительного этапа. Шведской молодёжке остаётся провести два матча в группе с командами Словакии и Казахстана, и не приходится сомневаться, что шведы своего не упустят. По крайней мере, на протяжении последних 13 лет шведская сборная не знала проблем в подобных матчах.
Прогноз на итоговое положение команд в группах
Если исключить все возможные сенсации, то россияне должны выходить в четвертьфинал с третьего места. И там нам предстоит встретиться с финнами, если, конечно, они не уступят в очном матче швейцарцам.
Группа А
Швеция – 11 очков
Финляндия – 10 очков
Швейцария – 5 очков
Словакия – 4 очка
Казахстан – 0 очков
Группа В
1. Канада – 9 очков
2. США – 9 очков
3. Россия – 6 очков
4. Германия – 3 очка
5. Чехия – 3 очка
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