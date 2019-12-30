Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить

Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.

Календарь МЧМ-2020



Турнирная таблица МЧМ-2020



После игры с Канадой всех нас в той или иной степени накрыла эйфория. Возможно, кто-то подумал, что после такого выноса «кленовых листьев» у сборной России нет шансов не выиграть долгожданное золото МЧМ. Мол, главного соперника обыграли, кто нам помешает? Разумеется, это не так, да и Канада, как показывает практика последних лет, вовсе не тот рубикон, который нужно преодолеть в борьбе за чемпионство.

Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.

Кто-то просто порадовался историческому успеху молодёжки, но не стал витать в облаках, разумно рассчитав, что победа над Канадой даже не гарантирует сборной России плей-офф. Самые адекватные любители хоккея, понимающие, что всё будет решаться в матчах на вылет, и вовсе выкинули эту игру из головы сразу после финального свистка. Россия приехала в Чехию не унижать «кленовых листьев», а выигрывать золото.



Но вряд ли кого-то совсем уж миновала та самая эйфория. Ведь так мощно и ярко разделались с Канадой, собравшей очень приличный состав. Разделались с принципиальным соперником и на льду, и за его пределами: проучили Хэйтона, а в микст-зоне назвали канадцев ненастоящими и даже сравнили с игроками сборной Латвии. Безоговорочная победа, и как было после неё не возликовать, как не дать волю эмоциям?

На следующий день после Канады мы попытались проанализировать игру нашей сборной и пришли к выводу, что «кленовые листья» были смяты благодаря сумасшедшему настрою и ураганным скоростям. С надеждой мы задавали риторический вопрос: «Сможет ли сборная России повторить это с США?». Этого просило сердце, но разум понимал, что второй подряд феерии ждать не стоит. Американцы, в независимости от результата матча, должны были спустить нас всех на землю. Так и произошло.

Что не так с молодёжной сборной России? Отвечает Брагин Решение поставить Мифтахова не ошибка, американцы не переиграли нас тактически, а вопрос с планшеткой и Ларионовым больше не актуален.

Был ли провал в игре с Америкой? Ни в коем случае. Как говорится, играли в свой хоккей, просто не реализовали моменты. Отговорка банальная до жути, но кто с ней поспорит? Были ли у игроков сборной России высоко задраны носы после выноса Канады? Конечно, нет. Они ведь понимали, что выходят играть не с условным Казахстаном. Имела ли место эмоциональная усталость? Вот тут – однозначно. Ещё после Канады мы предупреждали, что ребята могут говорить всё, что угодно про то, что они быстро забыли ту игру. Забыть-то, может, и забыли, но где найти силы и эмоции спустя сутки после большого триумфа? Ребята не были совсем уж «пустые», но того заряда, который уничтожил Канаду, не было и в помине.

«Нам забили два глупых гола за 6 секунд». Как россияне объяснили поражение от США Провальный отрезок во втором периоде, стычки с Вальстрёмом и крики американцев – что говорили хоккеисты молодёжной сборной России.

Без эмоций сборная России в эпоху Брагина не способна на подвиг, а обыграть друг за другом Канаду и США – это подвиг. Без правильного настроя у наших игроков мало что получается, пропадает везение, а в попытках вернуть нужное психологическое состояние напрочь уходит дисциплина. Если бы сборная России умела играть рационально и солидно, меньше зависела от эмоций, то победы США вчера могло и не быть. Если бы Морозов в первом периоде забил с пятачка в большинстве после хитрющей передачи Подколзина…Если бы Соркин попал не в штангу, а в ворота перед первым голом Калиева… Если бы наши не расстроились после гола США и не пропустили через 6 секунд второй… Если бы Мифтахов выловил простой бросок в самом начале третьего периода, после которого всё стало окончательно ясно…Все эти «если бы», как и ужасное по статистике большинство, упираются в одно: сборной России не хватает хладнокровия в тех матчах, которые проходят достаточно размеренно и спокойно. Стихия наших парней – это кипящие и бушующие эмоции, как в игре с Канадой, а не эта ваша прагматичная скукота.

Видео всех голов в матче США — Россия на молодёжном чемпионате мира — 2020

Сюда же и проблемы с дисциплиной. Она у сборной России на этом МЧМ просто ужасна. Мы, было, порадовались и в этом контексте после встречи с Канадой, но с США всё вернулось на круги своя. Невероятное количество дешёвых удалений, каких-то глупых подножек и зацепов в средней и чужой зонах, а ещё нездоровая реакция на провокации соперников. Российские хоккеисты в матче с США (и с Чехией тоже) тратили очень много эмоций на неспортивную агрессию. Мисюль зачем-то выставил локоть в центральном круге, там же чуть позже Соколов снёс американца. Снова отличился Ртищев, боднувший Вальстрёма и чудом избежавший удаления до конца матча. Наши парни распаляли себя этими действиями, но соперник-то никак на это не реагировал. Те же американцы не переходили черту и сохраняли внешнее спокойствие, а россияне тратили свою энергию совсем не туда, куда следовало. Потому и проиграли.

США — Россия: Ртищев ударил головой нападающего американцев Вальстрёма

Вывод из этих трёх матчей МЧМ напрашивается только один. Молодёжная сборная России при Брагине – это команда-эмоция. Команда, не способная играть и побеждать в больших матчах за счёт прагматики. Всё должно быть широко, ярко, громко, на разрыв. И всё бы ничего, если бы мы говорили об этом лет 8-10 назад, когда таким был весь молодёжный хоккей. Тогда сборная России идеально вписывалась в общую картину, потому что молодые американцы, канадцы, шведы, и финны тоже играли душой и сердцем, а не разумом.

Но сейчас Россия остаётся холериком в хоккейном мире, где правят флегматики. Игра становится более роботизированной, механичной. В неё уже не играют, а работают, побеждают за счёт системы и тактики, а не благодаря эмоциям. Эта тенденция идёт давным-давно. Молодёжный хоккей какое-то время оставался последним оплотом прежних порядков, но сейчас сдался и он. Посмотрите, как солидно и расчётливо вчера играли американцы! Они насытили оборону, высоко встречали наших игроков, выдавливали их к бортам, а сами терпеливо ждали своего шанса. И дождались. Никаких срывов, глупых ошибок, проявлений нервов и несдержанности. Никакого отступления от системы, строго выдержанный тактический рисунок. Сборная России порой просто билась об стену, и во многом от бессилия и начинала нервничать, огрызаться, бесконечно нарушать правила.

Тренер США: было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте

Если хотите, вчера было противостояние двух моделей молодёжного хоккея. Россия представляла классический, консервативный вариант, а США – современный, авангардный стиль. В итоге эмоциональная Россия увязла в прагматичной Америке. Как увядает в ней последние три года, потому что наш молодёжный хоккей не прогрессирует. Он по-прежнему держится на ярких личностях (которые могут и не уродиться в отдельно взятом поколении) и эмоциональном порыве, а не на масштабных программах подготовки и отлаженной внутренней системе.

Конечно, это не означает, что сборной России не видать теперь больших побед. Выиграть вопреки всему, за счёт невероятного настроя – это и есть наш стиль. С 2011 года он не приносил результата, но он ещё может выстрелить. Мы ещё можем на голых эмоциях обыгрывать, например, Канаду. Просто молодые «кленовые листья» тоже подвержены настроению, а конкретно этот состав оказался ещё и слабохарактерным. Канадцы, как и Россия, играют в атаку, не ставят капканы и «автобусы», поэтому нашим парням играть с ними проще и веселее. Американцы же показали нам, какой сейчас настоящий молодёжный хоккей.



Проблема в том, что адептами прагматичного стиля на МЧМ является не только сборная США. В примерно такой же хоккей играют шведы и финны – наши наиболее вероятные соперники по четвертьфиналу, в который, правда, нужно ещё попасть. С нашим задором и бесшабашностью в плей-офф будет очень сложно с первого же матча, и, по-хорошему, уже прямо сейчас нужно записываться в пессимисты.

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Но мы всё-таки подождём и будем верить в нашу сборную. Можно сколько угодно говорить и анализировать, что нашим парням нужно исправить. Дисциплина, большинство, разобраться с вратарями – это всё понятно. И это всё не будет исправлено на этом турнире. Россия будет такой, какая есть, ничего не поменяется. И прямо сейчас вполне реален вариант, при котором наша команда начнёт новый год с матчей утешительного раунда с Казахстаном. А может зайти в плей-офф и там вынести всех. Мы не знаем, как будет на самом деле. Хоккей – это игра, где все расклады могут полететь к чертям из-за одной-единственной ошибки.



Тенденции молодёжного хоккея мы обозначили, системные проблемы сборной России – тоже. Но разбираться с этим будем после МЧМ-2020. Сейчас же идёт турнир, где наша команда играет, возможно, неправильно, но именно поэтому и может добиться успеха. В неё просто надо верить.