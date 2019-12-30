Это время сделало Овечкина легендой хоккея. 10 лучших российских хоккеистов десятилетия

2019 год подходит к концу, а значит, пришло время подводить его итоги. Но мы решили сделать более глобальные выводы, окунувшись во всё десятилетие. «Чемпионат» составил рейтинг лучших, на наш взгляд, игроков за всё это время. Соглашайтесь, спорьте, высказывайте мнение.

Зарипов – единственный хоккеист в мире, завоевавший пять Кубков Гагарина, но в десятилетие уместились лишь четыре. Кроме того, Зарипов стал чемпионом мира на турнире 2014 года в Минске. Сложно переоценить значимость Зарипова для отечественного хоккея. Данис – большой мастер, который с высоко поднятой головой выбирался в том числе и из непростых историй. Зарипов стал гордостью «Металлурга» (чего стоила их тройка с Коваржем и Мозякиным), «Ак Барса», где сейчас является капитаном, да и всего отечественного хоккея.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Оба Кубка Стэнли с «Детройтом» пришлись для Дацюка ещё на прошлое десятилетие, но и после них есть что отметить и на что обратить внимание. Прежде всего вхождение Дацюка в «Тройной золотой клуб» благодаря победе на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Было золото ЧМ-2012 со сборной России, Кубок Гагарина со СКА. Да, карьера Дацюка постепенно подходит к логическому завершению, но не отметить и не признать заслуг этого спортсмена перед российским хоккеем нельзя.

Нынешний сезон складывается для Ильи неудачно – контракт с «Лос-Анджелесом» расторгнут, и теперь форвард ищет новый клуб в НХЛ, с которым сможет побороться за Кубок Стэнли. В целом же заслуг перед хоккеем у Ковальчука достаточно. Тут и долгожданное олимпийское золото, и памятный финал Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», и два Кубка Гагарина со СКА. Так что в целом для Ковальчука всё складывалось хорошо. Одно незаконченное дело, правда, по-прежнему остаётся. Именно поэтому Илья не спешит возвращаться в КХЛ.

Ковальчук окажется в команде Малкина? Три варианта для русской звезды в НХЛ Как бы ни старались эксперты списать Илью со счетов, к нему по-прежнему есть интерес.

Кто-то скажет, что Панарину ещё рано оказываться в таком рейтинге. Постойте, но далеко не каждый российский хоккеист современности столь стремительно врывался в НХЛ, покорял лигу своей игрой и становился звездой, за которой охотились все клубы. Панарину это удалось, поэтому он заслужил быть в десятке. Кроме того, форвард выиграл МЧМ-2011 в Баффало и Кубок Гагарина в составе СКА, где их звено с Шипачёвым и Дадоновым наводило ужас на соперников. Затем был «Колдер» в «Чикаго» как лучшему новичку НХЛ. Нет сомнений, что все главные победы Панарина впереди, но уже сейчас он добился солидных результатов.

Бобровский переехал во Флориду только перед нынешним сезоном, а до этого российский вратарь долгое время выступал в «Коламбусе». Именно Сергей стал первым отечественным голкипером, взявшим «Везину». Более того, в 2017 году Бобровский завоевал её во второй раз. Также Бобровский является чемпионом мира 2014 года, а вот до Олимпийских игр он по известным причинам не доехал. Сергей – лучший российский вратарь десятилетия. Пример профессионализма и мастерства.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кучеров сделал себя сам. Благодаря своему трудолюбию и таланту Никита вырос в звезду НХЛ. Человека, который является не только лидером «Тампы», но и примером для многих форвардов в НХЛ. Именно Никита Кучеров побил вечный, как казалось, рекорд Александра Могильного. Особняком стоит и «Харт Трофи» 2019 года, а также «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Никита собрал едва ли не все личные награды. Кучеров – прирождённый снайпер, который спинным мозгом чувствует, где и когда будет находиться шайба.

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.

Тарасенко был капитаном российской молодёжки, выигрывавшей золотые медали Баффало в 2011 году. Уже за это Владимир заслуживает отдельной похвалы, ведь те медали – во многом его заслуга. Кроме того, осуществилась давняя мечта Владимира – в прошлом сезона он выиграл Кубок Стэнли, внеся огромную лепту в победу «Сент-Луиса». Добавляет вистов российскому нападающему и тот факт, что он играл с травмой, но от этого не перестал биться на льду.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

3. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

Да, недавняя кокаиновая история серьёзно ударила по имиджу Евгения Кузнецова, но оценивать мы будем по спортивным результатам. Кузнецов, как и Тарасенко с Панариным, феерил на МЧМ-2011, завоевав для России памятное золото. На взрослом уровне Кузнецов выиграл два чемпионата мира – 2012 и 2014. Ну и, конечно, Кубок Стэнли с «Вашингтоном» позапрошлого сезона. В коллекции у Кузнецова нет только Кубка Гагарина и золота Олимпиады. Хочется пожелать Евгению завоевать и эти трофеи, как только закончится дисквалификация либо же её сократят.

Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы Евгений «зажигал» на МЧМ, участвовал в перепалке с Ватаненом, а сейчас является неотъемлемой частью «Вашингтона».

Евгений Малкин за уходящее десятилетие успел завоевать два Кубка Стэнли (первый был ещё в 2009 году, его в сейчас не рассматриваем). Россиянин – один из лучших центральных нападающих мира, вместе с Сидни Кросби он тащит «Питтсбург» на себе. В коллекции Малкина «Харт Трофи» за 2012 год, «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» этого же года. Успел Евгений выиграть и два чемпионата мира со сборной России в 2012 и 2014 годах. О таком центре мечтает каждая команда в мире.

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На первом месте капитан «Вашингтона» и главная российская хоккейная звезда современности – Александр Овечкин. Овечкина можно смело ставить лучшим не только в российские, но и в зарубежные рейтинги. Этот харизматичный и по-спортивному злой спортсмен покорил своей игрой сердца миллионов болельщиков. Если обратиться к наградам Ови, то их целая россыпь. Два «золотых» чемпионата мира со сборной России (2012 и 2014 годы), вожделенный Кубок Стэнли с «Вашингтоном», к которому Овечкин шёл всю жизнь. Овечкин уже вошёл в историю «Кэпиталз» всех времён, сейчас он в погоне за вечным рекордом НХЛ Уэйна Гретцки. Александр за десятилетие выиграл «Харт Трофи», шесть (!) «Морис Ришаров», «Конн Смайт Трофи». Овечкин в 2017 году включён в список 100 величайших игроков НХЛ. Там же, кстати, Павел Дацюк, который тоже есть в нашей десятке. Овечкин успел стать легендой хоккея, но останавливаться на достигнутом он не собирается.