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Россия – Германия: онлайн-трансляция, 31 декабря, МЧМ по хоккею — 2020

Россия – Германия: онлайн-трансляция, 31 декабря
«Чемпионат»
Россия – Германия: матч за путёвку в четвертьфинал МЧМ! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Всё самое интересное и важное о четвёртой игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

Турнирная таблица МЧМ-2020

Календарь игр МЧМ-2020

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

Указанное в трансляции время – московское

10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Германия на молодёжном чемпионате мира. Команде Валерия Брагина нужно обязательно побеждать немцев, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнования. Напомним, что россияне пока выиграли только один матч на турнире, зато как! 6:0 – разгромлена Канада. А вот чехам и американцам российская молодёжка уступила. Разумеется, на новогоднюю ночь всем мы ждём хорошего настроения, которое нам должна преподнести сборная Россия. Верим в наших ребят!

Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить
Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.

«Что касается большинства, я бы не сказал, что только по периметру шайбу гоняли. В принципе, было много бросков, просто их блокировали. Несколько раз мы доставляли шайбу до ворот, но пару ребят просто забыли, что такое выполнять задание, находясь перед вратарём. В игре с США после канадцев у нас немножко отключился мозг. Когда голова устаёт, то получаются проблемы.

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Матч с США — это уже вчерашний день, мы сейчас думаем о Германии. Вчера переговорили, пересмотрели игру, а сейчас сфокусированы только на том, чтобы выйти с немцами с тем же настроем, что и на Канаду. Нужно взять игру в свои руки и выиграть матч», — рассказал тренер россиян Игорь Ларионов.

Кстати, место в воротах сборной России с первых минут займёт Ярослав Аскаров, о чём тоже сообщил Ларионов.

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