Россия – Германия: матч за путёвку в четвертьфинал МЧМ! LIVE

Всё самое интересное и важное о четвёртой игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
Турнирная таблица МЧМ-2020
Календарь игр МЧМ-2020
Указанное в трансляции время – московское
10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Германия на молодёжном чемпионате мира. Команде Валерия Брагина нужно обязательно побеждать немцев, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнования. Напомним, что россияне пока выиграли только один матч на турнире, зато как! 6:0 – разгромлена Канада. А вот чехам и американцам российская молодёжка уступила. Разумеется, на новогоднюю ночь всем мы ждём хорошего настроения, которое нам должна преподнести сборная Россия. Верим в наших ребят!
«Что касается большинства, я бы не сказал, что только по периметру шайбу гоняли. В принципе, было много бросков, просто их блокировали. Несколько раз мы доставляли шайбу до ворот, но пару ребят просто забыли, что такое выполнять задание, находясь перед вратарём. В игре с США после канадцев у нас немножко отключился мозг. Когда голова устаёт, то получаются проблемы.
Матч с США — это уже вчерашний день, мы сейчас думаем о Германии. Вчера переговорили, пересмотрели игру, а сейчас сфокусированы только на том, чтобы выйти с немцами с тем же настроем, что и на Канаду. Нужно взять игру в свои руки и выиграть матч», — рассказал тренер россиян Игорь Ларионов.
Кстати, место в воротах сборной России с первых минут займёт Ярослав Аскаров, о чём тоже сообщил Ларионов.
- 31 декабря 2019
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:27
-
07:00
-
05:58
-
05:52
-
05:31
-
04:23
-
03:34
-
02:13
-
01:25
-
01:17
-
01:00
-
00:35
-
00:32
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:16
-
23:03
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:48