Крик Еника было слышно даже на переполненной арене. Чехов сразила серия тяжёлых травм

Потери чехов

На первой же минуте первого матча МЧМ сборная Чехии потеряла одного из ключевых игроков Якуба Лауко. Нападающий получил серьёзную травму колено и завершил турнир, сыграв на нём лишь шесть секунд.



У хозяев был ещё один козырь в рукаве – вратарь Лукаш Достал, по сути, главная звезда чешской сборной. Но и тот получил травму и не смог принять участие в игре с американцами. Место в воротах занял 18-летний Лукаш Парик. Также по состоянию здоровья отсутствовал нападающий Ян Шир, так что чехам пришлось играть в три тройки и два дополнительных нападающих. В общем, ситуация для команды Вацлава Варады была аховая. А у американцев, меж тем, всё отлично – игроки здоровы, с основным вратарём всё в порядке, единственный плюс для чехов – то, что они накануне отдыхали, а соперник провёл тяжёлый матч с Россией.

Яростные трибуны и дубль капитана

Американцы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф, а в случае победы могли захватить лидерство в группе. Для чехов же этот матч должен был стать матчем жизни – в случае поражения они рисковали не попасть в четвертьфинал. Но начали они его ни шатко ни валко, как будто заранее сдались. Быстро удалились и быстро пропустили – Робертсон и Пинто разыграли классическую комбинацию с пасом из-за ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Чехов разбудили трибуны, которые с яростными аплодисментами встречали любую атаку своей команды, любое удачное действие. При такой поддержке было невозможно не проснуться и завестись. Чехи включились, добавили и сравняли счёт – своё слово сказал капитан Либор Забрански, забросивший через трафик от синей линии. Тут уже на трибунах практически не осталось сидящих зрителей – все вскочили на ноги, прыгали и кричали так, что закладывало ушли. Воодушевлённые чехи в концовке периода получили огромный шанс – американцы схватили два подряд удаления и остались втроём. Забрански на дальней штанге в нетерпении стучал клюшкой по льду, выжидая передачу, и смог попасть в маленький просвет между штангой и щитком Спенсера Найта.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

В начале второго периода Артур Калиев сравнял счёт – шайба влетела и вылетела из ворот так быстро, что судьям пришлось смотреть повтор. Поначалу они подумали, что Парик смог остановить её на ленточке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Через несколько минут американцы снова вышли вперёд – лучший бомбардир МЧМ Тревор Зеграс на этом турнире раздаёт передачи одну краше другой, но пас на Друри был настоящим произведением искусства – с разворота, за спину, не глядя, точно в клюшку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Попадёт ли Россия в четвертьфинал МЧМ? Турнирные расклады LIVE Положение команд в группах на текущий момент.

Жуткая травма Еника

Американцы давали шансы сопернику – пропускали контратаки, удалялись, но всё ловил Найт. В концовке второго периода чехи понесли ещё одну потерю – американец воткнулся в Яна Еника у борта и повредил ему ногу. По горькому стечению обстоятельств, виновником травмы стал американец чешского происхождения Джейкоб Пивонка.



Показалось, что нарушения там не было, просто несчастный случай. Енику от этого было не легче. Кажется, его крик слышала вся арена. Партнёры сгрудились вокруг скорчившегося нападающего, а он не мог самостоятельно подняться. Игроки под руки увели его в раздевалку, а правую ногу он волочил. Естественно, на третий период Еник уже не вышел. Чехи остались с 10 нападающими – правда, у них есть ещё одно свободное место в заявке.



В середине третьего периода чехи забили – Симон Кубичек пальнул от синей линии на отложенном большинстве. Трибуны зашлись в восторге, но через секунду загудели – судьи дважды смотрели кино и увидели помеху вратарю. Чешский игрок действительно проезжал мимо голкипера, но точно не во вратарской площади. Гнев трибун был настолько сильным, что эпизод показали на кубе – игрок корпусом задел голову Найта. Тем радостнее болельщики встретили гол Петра Чайки в большинстве, который случился после всех просмотров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Чехи дали бой и выполнили для себя задачу-минимум, а то и максимум – урезанным составом, потеряв всех лидеров, они не просто дали бой американцам, но и смогли отнять у них очки. Окончание третьего периода болельщики встретили, как победу. Овертайм остался за американцами, но сборной Чехии болельщики аплодировали стоя – сегодня она совершила для них геройство.