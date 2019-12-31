Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ

Календарь МЧМ-2020



Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры. В группе А все четвертьфиналисты уже давно известны. Путёвки в следующий раунд забронировали сборные Швеции, Финляндии, Словакии и Швейцарии. В свою очередь сборная Казахстана ждёт соперника по раунду за выживание.



Подробное турнирное положение в группе А

Определены четыре четвертьфиналиста молодёжного чемпионата мира — 2020

В группе В очередной игровой день также многое прояснил. Сборная США завершила выступление на групповом этапе победой в матче с Чехией (4:3 ОТ). Команда Скотта Санделина набрала восемь очков и на своё положение повлиять уже не сможет. Второе место занимает команда Канады с шестью очками после трёх матчей. Следом расположены сборные Чехии (четыре очка после трёх матчей), России и Германии (по три очка после трёх матчей).



Подробное турнирное положение в группе В

Крик Еника было слышно даже на переполненной арене. Чехов сразила серия тяжёлых травм Они доигрывали матч с США в 16 полевых, но всё равно дали бой лидерам группы и набрали важнейшее очко.

Матчи 31 декабря на молодёжном чемпионате мира:

17:00 (мск): Швеция – Словакия

17:00 (мск): Россия – Германия

21:00 (мск): Финляндия – Швейцария

21:00 (мск): Канада – Чехия

Распределение мест в группе в случае равенства очков

— Если две команды наберут одинаковое количество очков, то единственный критерий — личная встреча.



— Если три команды наберут одинаковое количество очков, то учитываются:



1) очки в матчах между этими командами, 2) разность забитых и пропущенных шайб между этими командами, 3) заброшенные шайбы между этими командами.



Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент



Швеция (1А) – Россия (4В)



Финляндия (2А) – Чехия (3В)



США (1В) – Словакия (4А)



Канада (2В) – Швейцария (3А)

Расклады на заключительный день группового этапа

Группа A



В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии. Рассмотрим все возможные варианты развития событий:



— Любая победа Швеции и любая победа Финляндии:



1) Швеция, 2) Финляндия, 3) Швейцария, 4) Словакия, 5) Казахстан



— Любая победа Словакии и победа Финляндии в основное время либо победа Словакии в основное время и победа Финляндии за пределами основного времени:



1) Финляндия, 2) Швеция, 3) Швейцария, 4) Словакия, 5) Казахстан



— Любая победа Швеции и любая победа Швейцарии:



1) Швеция, 2) Швейцария, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан



— Победа Словакии в основное время и победа Швейцарии в основное время:



1) Швейцария, 2) Швеция, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан



— Победа Словакии в основное время и победа Швейцарии за пределами основного время:



В этом случае у трёх команд (Швеция, Финляндия и Швейцария) будет по восемь очков. И на первый план выйдут встречи между этими командами, о чём было сказано выше. Швеция обыграла обоих соперников, а Швейцария окажется выше за счёт победы над Финляндией.



1) Швеция, 2) Швейцария, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан

Группа B



В Остраве в заключительный день предвариловки сыграют команды России и Германии, а также Канады и Чехии. Также рассмотрим все возможные варианты развития событий:



— Победа России в основное время и победа Канады в основное время:



1) Канада, 2) США, 3) Россия, 4) Чехия, 5) Германия



— Победа России за пределами основного времени и победа Канады в основное время:



1) Канада, 2) США, 3) Россия, 4) Германия, 5) Чехия



— Победа России в основное время и победа Чехии в основное время:



1) США, 2) Чехия, 3) Россия, 4) Канада, 5) Германия



— Победа России за пределами основного времени и победа Чехии за пределами основного времени:



1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Россия, 5) Германия



— Победа Германии в основное время и победа Чехии в основное время или победа Германии за пределами основного времени и победа Чехии в основное время:



1) США, 2) Чехия, 3) Канада, 4) Германия, 5) Россия



— Победа Германии в основное время и победа Чехии за пределами основного времени:



1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Германия, 5) Россия

— Победа Германии за пределами основного времени и победа Чехии за пределами основного времени:



1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Германия, 5) Россия



— Любая победа Германии и любая победа Канады:



1) Канада, 2) США, 3) Германия, 4) Чехия, 5) Россия



Подведём итоги вышесказанного. Что нужно сделать сборной России, чтобы пробиться в плей-офф? Просто обыграть команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.

Россия рискует с вратарём на главный матч в группе. Поражение от немцев никто не простит С Германией сыграет Ярослав Аскаров, который не выручил на старте МЧМ с чехами.

Прогноз на итоговое положение команд в группах

Группа А



Швеция – 11 очков



Финляндия – 10 очков



Швейцария – 6 очков



Словакия – 3 очка



Казахстан – 0 очков



Группа B



Канада – 9 очков



США – 8 очков



Россия – 6 очков



Чехия – 4 очка



Германия – 3 очка



Если исключить все возможные сенсации, то россияне должны выходить в четвертьфинал с третьего места. И там нам предстоит встретиться с финнами, если, конечно, они не уступят в очном матче швейцарцам.