Кто и с кем сыграет в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2020

31 декабря состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2020. Участие в плей-офф себе обеспечили сборные Швеции, Финляндии, Швейцарии, Словакии, США и Канады, но ни одна из команд ещё не застолбила за собой итоговое место в группе. На две оставшиеся путёвки в плей-офф в группе В претендуют сборные России, Чехии и Германии.
Заключительные матчи группового этапа
Швеция — Словакия
Россия – Германия
Финляндия – Швейцария
Канада – Чехия
Четвертьфинальные пары на текущий момент
Швеция (1А) – Россия (4В)
Финляндия (2А) – Чехия (3В)
США (1В) – Словакия (4А)
Канада (2В) – Швейцария (3А)
Расписание на 1/4 финала
Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 января. Точное расписание появится после окончания всех игр группового этапа. Пока понятно, что сборная России точно не поднимется выше третьего места в группе и в случае победы над Германией проведёт свой четвертьфинальный матч в Тршинеце.
Календарь игр плей-офф молодёжного чемпионата мира-2020
Особенности регламента плей-офф
Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
- 31 декабря 2019
-
16:27
-
16:00
-
15:46
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:31
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:27
-
07:00