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Молодёжный чемпионат мира-2020, сетка плей-офф онлайн, расписание игр

Главная информация по играм плей-офф.
Роман Тузов
Кто и с кем сыграет в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2020
Главная информация по играм плей-офф.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

31 декабря состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2020. Участие в плей-офф себе обеспечили сборные Швеции, Финляндии, Швейцарии, Словакии, США и Канады, но ни одна из команд ещё не застолбила за собой итоговое место в группе. На две оставшиеся путёвки в плей-офф в группе В претендуют сборные России, Чехии и Германии.

Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ
Положение команд в группах перед последним днём предварительного этапа.

Заключительные матчи группового этапа

Швеция — Словакия

U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Словакия U20

Россия – Германия

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

Финляндия – Швейцария

U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швейцария U20

Канада – Чехия

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20

Четвертьфинальные пары на текущий момент

Швеция (1А) – Россия (4В)

Финляндия (2А) – Чехия (3В)

США (1В) – Словакия (4А)

Канада (2В) – Швейцария (3А)

Расписание на 1/4 финала

Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 января. Точное расписание появится после окончания всех игр группового этапа. Пока понятно, что сборная России точно не поднимется выше третьего места в группе и в случае победы над Германией проведёт свой четвертьфинальный матч в Тршинеце.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг
A1
Не начался
B4
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг
B2
Не начался
A3
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг
B1
Не начался
Словакия U20
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг
A2
Не начался
B3

Календарь игр плей-офф молодёжного чемпионата мира-2020

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

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