Кто и с кем сыграет в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2020

31 декабря состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2020. Участие в плей-офф себе обеспечили сборные Швеции, Финляндии, Швейцарии, Словакии, США и Канады, но ни одна из команд ещё не застолбила за собой итоговое место в группе. На две оставшиеся путёвки в плей-офф в группе В претендуют сборные России, Чехии и Германии.

Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ Положение команд в группах перед последним днём предварительного этапа.

Заключительные матчи группового этапа



Швеция — Словакия

Россия – Германия

Финляндия – Швейцария

Канада – Чехия

Четвертьфинальные пары на текущий момент



Швеция (1А) – Россия (4В)



Финляндия (2А) – Чехия (3В)



США (1В) – Словакия (4А)



Канада (2В) – Швейцария (3А)

Расписание на 1/4 финала



Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 января. Точное расписание появится после окончания всех игр группового этапа. Пока понятно, что сборная России точно не поднимется выше третьего места в группе и в случае победы над Германией проведёт свой четвертьфинальный матч в Тршинеце.

Календарь игр плей-офф молодёжного чемпионата мира-2020

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.