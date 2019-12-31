Если сборная России выйдет в плей-офф. На кого наша молодёжка попадёт в 1/4 финала

На молодёжном чемпионате мира-2020 приближается пора плей-офф — последний день 2019 года станет последним игровым днём на групповом этапе. Сборная России выиграла в группе один матч из трёх, разгромив Канаду и проиграв чехам и американцам. Заключительную встречу предварительного этапа россияне проведут со сборной Германии, после чего станут ясны пары четвертьфиналистов.
Сразу стоит оговориться, что вероятность непопадания российской команды в 1/4 финала мы рассматривать не будем. Теоретически такая неприятность может случится, но для этого сборной России нужно непременно проиграть сборной Германии, которая в трёх матчах также одержала лишь одну победу, сенсационно обыграв чехов.
А вот любая победа сборной России над немцами выводит дружину Валерия Брагина в четвертьфинал. Кто же станет наиболее вероятным соперником молодёжной сборной России по первому раунду плей-офф?
Шведы — первые, финны — вторые. Почти наверняка
Сборная России выступает в группе В и шансов занять первую и вторую строчки у наших уже нет. Это значит, что российской команде предстоит биться в 1/4 финала с одним из двух лидеров группы А, где сейчас первое место занимают шведы, а вторая строчка — за сборной Финляндии.
С долей вероятности, близкой к 99%, это соотношение в группе А останется неизменным. «Тре Крунур» в последнем матче группового этапа наверняка обыграют словаков, а действующие чемпионы финны одолеют Швейцарию. Таким образом, место 1А останется за сборной Швеции, а место 2А — за Финляндией. Примем этот расклад как наиболее правдивый.
Куда интереснее и запутаннее выглядят варианты в группе В, где играет сборная России.
Играем в четвертьфинале с Финляндией — вероятность 75%
Этот вариант выглядит наиболее вероятным по следующим причинам. Сборную Германии россияне обыграют в основное время — этот исход выглядит наиболее явным, что бы там ни говорили скептики и критики российской команды. В другом матче группы В сборная Канады должна в основное время обыграть чехов, и для этого тоже есть веские основания. Такая победа даст канадцам первое место в группе и наиболее благоприятного соперника в плей-офф — словаков, а дополнительным плюсом для «кленовых» будет возможность не переезжать из Остравы в Тршинец.
При таком раскладе сборная России займёт третье место в группе В и будет играть со второй командой группы А, которой и должна стать сборная Финляндии.
Кроме этого, такую пару для сборной России в 1/4 финала обеспечат ещё два результата. Первый: победа россиян над Германией вне основного времени и победа Канады над Чехией в основное время. Второй: победа России в основное время и крупная неожиданность в виде победы чехов над Канадой в основное время, которая отправит канадцев на четвёртое место в нашей группе.
Играем в четвертьфинале со Швецией — вероятность 5%
Попасть в плей-офф на шведов, которые наверняка станут первыми в своём квинтете, сборная России тоже может, но для формирования такой четвертьфинальной пары вероятность значительно ниже.
Для этого российская команда должна опуститься на четвёртую строчку в группе В, а это возможно только при одном варианте последних матчей: если сборная России выиграет у Германии только в овертайме или по буллитам, а чехи одержат победу над Канадой тоже вне основного времени. В успех подопечных Вацлава Варады в овертайме вполне можно верить, но про то, что российские парни будут возиться с немцами так долго, говорить не хочется.
Шведы могут попасться россиянам в 1/4 финала и опустившись на вторую строчку в своей группе, но для этого им надо проиграть сборной Словакии, а это уже из разряда редчайших сенсаций.
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020
Играем в четвертьфинале со Швейцарией — вероятность 20%
Швейцарцы могут стать первыми в группе А — фраза смешная, но правдивая. Для этого команде Белого креста надо обыграть сборную Финляндии и надеяться, что словаки сделают чудо, «вынеся» в основное время «Тре крунур».
Если этот невероятный пасьянс разложиться, то для встречи со сборной Швейцарии в 1/4 финала (что было бы, в принципе, неплохо) россиянам придётся опуститься на четвёртое место — необходимы победные овертаймы/буллиты для наших и чехов в последних матчах группового турнира.
Ещё один вариант соперничества со Швейцарией возможен (и он более реален), если подопечные Тьерри Патерлини займут второе место в группе А. Для этого необходима любая победа самой Швейцарии над Финляндией. В этом случае швейцарцы станут вторыми, а россияне должны занять третье место в группе В, вероятность которого высока.
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