Шикарный сейв Аскарова! Наш вратарь закрыл немцам дорогу в плей-офф

Это спасение 17-летнего российского голкипера будут показывать и обсуждать ещё долго.

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Матч между Россией и Германией на молодёжном чемпионате мира должен был стать определяющим для команды Валерия Брагина. Собственно, для немцев тоже, но мы сконцентрируемся на наших результатах. Проигрывать нельзя – иначе турнир придётся заканчивать игрой с Казахстаном за право остаться в элите. Конечно, это прекрасно знали и понимали в составе российской сборной. А тут ещё и Новый год на горизонте – представляете, какой «подарок» можно было преподнести всем российским болельщикам?

В общем, о плохом даже думать не хотелось, все мысли были исключительно о победе. Без сомнений, наша сборная превосходит соперника в классе, но в отдельно взятой встрече на молодёжном чемпионате мира могло случиться всё что угодно. Тем более эти самые немцы уже успели обыграть на турнире хозяев чемпионата мира – чехов. Которым Россия, кстати, проиграла в матче открытия.

«Нужно не думать о напряжении, выходить расслабленными и уверенными. Главное — сыграть дисциплинированно, друг за друга, и всё получится. Все соперники — хорошие ребята, скоростные, быстрые. Нужно просто шайбу быстрее двигать, и всё получится», — заявил перед матчем капитан сборной России Григорий Денисенко.

Россия рискует с вратарём на главный матч в группе. Поражение от немцев никто не простит С Германией сыграет Ярослав Аскаров, который не выручил на старте МЧМ с чехами.

И российская сборная решила не откладывать дело в долгий ящик. Правильно, а зачем нервировать себя, болельщиков и тренерский штаб? Лучше все свои проблемы решать сразу, как можно быстрее.

Уже на седьмой минуте первого периода российский форвард Кирилл Марченко пролетел вдоль правого борта, чуть ушёл в центр и с кистей направил шайбу в дальнюю девятку ворот Хендрика Хане. Получилось красиво и, что самое важное, эффективно. Важно было забить первыми, чтобы не позволить сопернику сесть в глухую оборону. Думается, что это было одной из ключевых установок тренерского штаба.

Дальше – больше. Затяжная «позиционка» дала результат россиянам. Марченко задумал передачу к дальней штанге на Воронкова, но шайба на пятаке попала в конёк немецкого защитника, а затем отрикошетила в ворота. Как итог – дубль Кирилла.

Однако немцы едва ли не сразу могли вернуться в игру. У соперника прошла очень опасная атака, Штюцле вывели на бросок с пятака, но Аскаров в падении накрыл шайбу у самой линии створа ворот. Ярослав, попавший под критику общественности после матча с чехами, реально подтащил, выручил команду в голевом моменте.

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Забей немцы в этом эпизоде – игра могла сложиться совершенно иначе. По крайней мере, команда Тобиаса Абштрайтера вернулась бы в игру и почувствовала уверенность, но сейв Аскарова не позволил ей этого сделать, по сути, закрыв дорогу в плей-офф МЧМ-2020.

Во второй двадцатиминутке россияне лишь укрепили своё преимущество — в большинстве (наконец-то!) отличились Денисенко и оформивший дубль Дорофеев.

Теперь, если сборная России доведёт дело до логического успеха (а сомнений в этом при счёте 5:0 никаких), немцы сыграют в плей-ауте с Казахстаном и после этого точно уедут домой. При любом исходе матча. Просто победитель на будущий год останется в элите, а проигравший понизится в дивизионе. На большее немцы не смогут рассчитывать. Но это, по крайней мере, не сенсация. Россия абсолютно точно сильнее Германии и должна идти дальше.