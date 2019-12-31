Неприятные мысли перед матчем, слишком много удалений и соперник по четвертьфиналу – что говорили хоккеисты молодёжной сборной России.

«У русских так всегда – чем тяжелее, тем нам лучше». Наши — о выходе плей-офф МЧМ

МЧМ-2020

Сборная России разгромила Германию (6:1) на групповом этапе молодёжного чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответили главный тренер российской сборной Валерий Брагин, а также игроки национальной команды.

«Два периода всё шло нормально. В третьем на себя стали играть»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин

— Когда крупный счёт стал, то начали немного неправильно играть, пытаться очки набрать. Это нужно немного поправить. А так я скажу, что мы просто выглядели свежее и качественнее играли. Соперник играл вчера, а мы отдохнули. Спокойно вышли на сегодняшний матч.

— До игры работали над настроем команды?

— Провели короткое собрание и спокойно объяснили, что всё только начинается. Объяснили, что не четыре игры предварительного этапа у нас, а три. А сегодня матч плей-офф уже был. Нужно было спокойно выходить и играть.

— Но опять куча удалений!

— Да. И вчера мы опять разговаривали. Но я ещё раз скажу, что счёт позволял. С другой стороны, в меньшинстве поиграли и поработали неплохо. Ничего не пропустили.

— Установки по большинству сработали?

— Вы сами видели. В плане тактики. Особенно два периода, всё шло нормально. А третий период пошёл уже такой… Кто-то хотел забить, кто-то на себя стал побольше играть. Он уже был не определяющий.

— Почему решили разбить питерское звено?

— Ну сработало же. Поменяли, потому что центральному форварду там немного другие качества нужны.

— Что дальше с вратарями?

— Будем думать. Есть тренер вратарей Хабибулин, который им как отец. Обсудим и примем решение.

— Переезд – большая проблема?

— Конечно, это немного некомфортно. Завтра у нас будем там тренировка. Посмотрим.

— Готовиться на финнов будете?

— Думаю, да. 90% вероятность, что на них выйдем, но вопрос ещё в том, как Чехия с Канадой сыграют.

— Финны из года в год камень преткновения для нас на всех уровнях. В чём дело?

— Не знаю. Прям уж, на всех уровнях. Если мы выходим на них, то нужно правильно тактически подготовиться, всё разобрать и сыграть правильно.

— Довольны Дорофеевым при игре в равных составах?

— Да, получше сегодня выглядел. В плане созидания понравился, большинство, меньшинство закрывал. Молодец, две забил.

— Денисенко сегодня поактивнее сыграл, но Хованов исчез.

— Тут надо думать. Заигрываются они, вдвоём играют. Может быть, что-то поменяем здесь.

— У вас есть понимание, почему Хованов играет не так эффективно?

— Не могу сказать, что он плохо выглядит. Когда эта линия играет в быстрый пас, то и моменты хорошие создают, и голы приходят. А когда начинается…То Денисенко с шайбой начнёт возиться, то Хованов тоже…В этих моментах надо немножко подправить.

— Соколова в большинстве больше не будете выпускать?

— Да почему? Будем думать, может, что-то поменяем.

— С возвращением Ртищева Грошев снова отправится в запас?

— Сейчас сложно ответить, посмотрим. У Никиты плюс большой, что он в меньшинстве играет.

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«Если бы счёт не позволял, я бы так не сделал»

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал победу и оценил свои действия.

— Сглупили в моменте с пропущенным голом?

— Не то что сглупил, так и хотел, но немного по-другому у меня было в голове. Я рискнул. Если так делать, никогда на 100% не будешь уверен. Счёт позволял, решил рискнуть. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Если бы счёт был равным или мы в одну шайбу выигрывали, то я бы так не сделал. Здесь счёт позволял, игрок вышел справа, я думал, что он пойдёт в центр, но он голову поднял, затормозил и меня обыграл. «Сухарь» сорвался? Ничего страшного.

— Нравится вам играть в матчах, когда всё на кону стоит?

— Мне кажется, что у русских так всегда – чем тяжелее, тем нам лучше. В принципе, да, все понимали значимость этого матча, понимали, что ни в коем случае нельзя проигрывать. Да ещё и праздник у всей страны. Мы не имели право его испортить.

— Что случилось в игре с Чехией? Лёгкие голы пропускали.

— Бывает, что матчи складываются неудачно. Ничего страшного нет, все мы люди, все ошибаемся. Не знаю, волнение это или нет, просто такое бывает. Я провёл работу над ошибками, сделал анализ и пошёл дальше. Из-за одного матча загоняться вообще нет смысла.

— Вы сделали суперсейв в концовке первого периода.

— Что я могу сказать? Повезло, что у человека бросок не получился и он попал в меня.

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— Было тяжело, учитывая, что немцы в первом периоде из своей зоны почти не вылезали?

— В принципе, то же самое, что и с чехами. Тяжело играть с командами, которые мало бросают. Вообще, вратарю хорошо для уверенности поймать первый бросок. Сегодня была сложная игра в этом плане, но хорошо, что всё хорошо. Команда помогала мне, хорошо играли в меньшинстве, все парни работали.

— За кого будете болеть в вечернем матче?

— За красивый хоккей.

— Вам какого соперника больше хочется в четвертьфинале?

— Разницы нет, с кем играть, все соперники сильные.

— После сегодняшней игры внутренне успокоился?

— Да я и был спокоен.

— В игре с США показалось, что неуверенно выглядели на выходах из ворот. Сегодня всё было грамотно.

— Дело в том, что когда выходишь по ходу матча, то это совсем другое дело. Это тяжелее. Конечно, нужно быть готовым, но трудно войти спокойно и уверенно в игру. Хорошо, что американцы мне не забили, побросали, причём с разных точек. Для уверенности это хорошо.

— Как будете праздновать Новый год?

— Не знаю. Не думаю, что кто-то из команды думал об этом заранее, у нас матч был определяющий. Все мысли о матче, а сейчас можно немножко выдохнуть и готовиться к четвертьфиналу.

Ещё хочу обратиться к болельщикам сборной. Болейте за нас до конца, переживайте, верьте. После не самых удачных матчей не оказывайте давление, а поддерживайте нас. Нам тогда будет приятнее и легче играть. Будем стараться выигрывать.

«Перед игрой неприятные мысли лезли в голову»

Нападающий сборной России Егор Соколов признал, что перед матчем были неприятные мысли о дальнейшей турнирной судьбе.

— Это была очень важная игра для нас, мы рады победе и тому, что вышли в плей-офф.

— Сложно было настроиться на игру с Германией?

— Да, перед игрой неприятные мысли лезли в голову. Но с утра мы все проснулись с холодной головой, все были настроены на победу. Мы выходили всей командой, не собирались делать шаг назад.

— Уверенная победа, но всё-таки есть удаления…

— Где-то, когда счёт уже был крупным, не хватило настроя. Либо просто недорабатывали ногами, из-за этого пошли удаления.

— Егор, вы эмоционально ведёте себя в микст-зоне…

— Просто я такой сам по себе. Когда идёт игра – тебя переполняют эмоции, ты хочешь выходить и биться каждую смену. Из-за этого так получается.

— Как будете отмечать Новый год?

— Позвоним родителям, поздравим с Новым годом. Поздравляю всю Россию с Новым годом, постараемся сделать огромный подарок.

«Жалко, что не реализовал все моменты. Хладнокровнее надо быть»

Нападающий сборной России Кирилл Марченко, набравший 5 (2+3) очков и ставший лучшим игроком матча, посетовал, что мог забить и больше.

— Можно сказать, что удача была на нашей стороне?

— Где-то повезло. Но я старался, до этого три игры не забивал. Василий Подколзин, спасибо ему большое, здорово отдавал. Что-то я даже сегодня и не реализовал. Но всё равно – что залетело, то хорошо.

Где-то надо было даже хладнокровнее сыграть. Матч на матч не приходится. Где-то много моментов, где-то мало. Жалко, что не реализовал все моменты.

— В чём секрет большинства? Сегодня прорвало наконец-то.

— Да это просто упорная работа. Что-то поменяли, внесли небольшие изменения. В принципе наигрывали одно и то же. Розыгрыш бросков. Это повезло, что от двух штанг там залетело. Где-то потом наброс – отскок – добивание.

— Поменяли центрального нападающего в вашем звене. Что изменилось?

— Особо ничего не поменялось. И Воронков, и Морозов – хорошие центральные нападающие. Таково было тренерское решение – разбить нас. Мы часто вместе играли. Поставили Воронкова и получилось неплохо.

— Как будете встречать Новый год?

— Честно? Никаких планов. Надеюсь встретиться с родителями, которые здесь. Вот и всё. А так, спать. Есть и готовиться к следующим играм.

— Переезд в Тршинец является проблемой?

— На самом деле, даже не знаю, будет завтра тренировка или нет. Думаю, что мы акклиматизируемся. Там вроде неплохая арена.

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«Без разницы, с кем играть в плей-офф, тут может повернуться в любую сторону»

Нападающий сборной России Василий Подколзин ушёл от ответа на вопрос о предпочтениях по сопернику на четвертьфинал.

— У сборной России все могут отдать пас, побороться. Так что особо никаких изменений.

— Но как сразу заиграл Марченко!

— Да, мы сегодня с ним играли, здорово, что всё так получилось.

— Есть какие-то предпочтения по плей-офф?

— Без разницы, с кем играть в плей-офф, тут может повернуться в любую сторону. Посмотрим на игры соперников и будем готовиться.

Если сборная России выйдет в плей-офф. На кого наша молодёжка попадёт в 1/4 финала Вряд ли шведы. Хочется швейцарцев, но скорее всего нам попадутся действующие чемпионы МЧМ.

Денисенко: у России реально много удалений, нужно что-то делать с этим