Россия обыграет Швейцарию, а дальше будет сложнее. Прогнозы на четвертьфиналы МЧМ-2020

Канада уже в полуфинале. В остальных парах тоже есть явные фавориты, но не всё так однозначно.

Групповой этап молодёжного чемпионата мира 2020 года позади. Сборная России до последнего игрового дня боролась за выход из группы, но всё закончилось благополучно. В решающем матче со счётом 6:1 обыграна сборная Германии. Теперь коллективу Валерия Брагина, а также ещё семи сборным предстоит провести четвертьфинальные встречи. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на плей-офф.



Календарь МЧМ-2020

Швеция (1А) – Чехия (4В)

Дата и время начала матча: 2 января, 22:00 (мск) (Острава)



Расклад: сборная Швеции не стала изменять себе на групповом этапе. Команда Томаса Монтена одержала четыре победы кряду, продлив победную серию младших «тре крунур» на предварительных этапах МЧМ до нереальных 52 матчей. При этом за 13 лет этой победной серии шведские хоккеисты лишь раз добрались до золотых медалей турнира. В прошлом году шведы, выйдя с первого места в группе, оступились на швейцарцах.



Одним из ключевых факторов станет состояние чешских хоккеистов. В ходе турнира чехи потеряли до конца МЧМ двух лидеров команды – Лауко и Еника. Проблемы со здоровьем испытывает основной голкипер «народной» команды Достал. Скорее всего, Лукаш сможет принять участие во встрече, но успеха чехам это не принесёт. Шведским хоккеистам должно хватить таланта и мастерства, чтобы справиться со сборной Чехии, несмотря на неистовую поддержку домашних трибун.



Прогноз: Швеция – Чехия – 5:2.

Сборная Швеции одержала 52-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ, 13 лет — без поражений

CША (2B) – Финляндия (3A)

Дата и время начала матча: 2 января, 19:30 (Тршинец)



Расклад: сборная США солидно выступила на групповом этапе. Да, на самом старте соревнования американцы не совладали с Алексисом Лафренье, который практически в одиночку подарил победу сборной Канаде. Однако после этого «звёздно-полосатые» были в полнейшем порядке, представ в разных ипостасях. На последнем рубеже надёжен Спенсер Найт, в защите выделяется Зак Джонс, а в нападении роскошны Тревор Зеграс и Артур Калиев. В случае чего поддержку им окажут Ник Робертсон и Шейн Пинто.

Финская сборная не обладает в своём составе яркими индивидуальностями, однако никогда нельзя недооценивать сборную Суоми. Финны могут упереться в обороне и постараться зацепиться за свои шансы в большинстве. Предположим, что американской команде должно хватить превосходства в классе, чтобы отправиться в медальный раунд.



Прогноз: США – Финляндия – 3:1.

«Повторили рекорд, который принадлежал России». Америка – о важной победе Артур Калиев — герой, а оборона американцев — превосходна. Что пишут в США о победе над российской командой.

Канада (1B) – Словакия (4A)

Дата и время начала матча: 2 января, 17:00 (Острава)



Расклад: как провести худший матч за всю историю выступления на молодёжных чемпионатах мира и получить самого лёгкого соперника в плей-офф? На этот вопрос знает ответ сборная Канады. Подопечные Дэйла Хантера были разгромлены командой России (0:6), впервые за 21 год завершив матч без единой заброшенной шайбы. Однако в остальных матчах канадцы набрали девять очков, что гарантировало им первое место в группе. Перед плей-офф не до конца ясен статус травмированного Лафренье. Алексис всё ещё находится в расположении национальной команды и даже принимает участие в раскатках, но врачи не могут гарантировать его участие в решающих матчах турнира.



Впрочем, в четвертьфинале Лафренье на лёд может и не выходить. Сборная Словакии абсолютная за явным преимуществом слабейшая команда турнира из тех, что пробились в плей-офф. Словаки лишь в упорной борьбе сломили сопротивление Казахстана, забросив решающую шайбу за три минуты до конца третьего периода. В остальных матчах они не сумели навязать даже подобие борьбы сборным Финляндии, Швейцарии и Швеции. Три матча были проиграны с общим счётом – 5:21. Так что пробиться в полуфинал словаки смогут только в том случае, если канадцы забудут явиться на матч.



Прогноз: Канада – Словакия – 8:1.

В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки Неужели для будущего первого номера драфта НХЛ этот турнир завершён?

Швейцария (2A) – Россия (3B)

Дата и время начала матча: 2 января, 14:30 (Тршинец)



Расклад: российская команда на предварительном этапе чередовала поражения с разгромными победами. Встречи с Чехией и США никаких позитивных эмоций болельщикам не принесли. Зато была одержана яркая победа над сборной Канадой, которая навсегда останется в нашей истории. Позитивным фактором является тот момент, что россияне наконец наладили игру в большинстве. В матче с Германией наши трижды кряду реализовали лишнего, что так важно для успешного выступления в плей-офф. Перед четвертьфиналом со Швейцарией мы не знаем первого голкипера нашей сборной – и Мифтахов, и Аскаров выдали на этом турнире, как успешные, так и неудачные встречи.

Что касается швейцарцев, то они приехали на этот мировой турнир без ярких звёзд в составе и уже выполнили главную задачу на турнир – пробились в четвертьфинал. На групповом этапе подопечные Тьерри Патерлини выступили очень неровно. Далеко не самую сильную сборную Казахстана (5:3) они сумели дожать только в заключительной трети, зато в последний игровой день обыграли финнов (5:2) и смешали все турнирные расклады. На эту команду никогда нельзя смотреть свысока. В одном отдельно взятом матче швейцарская сборная всегда готова преподнести неприятный сюрприз для фаворита. Прошлогодний пример сборной Швеции российской команде в помощь. Да и сами россияне должны помнить о судьбе сборной, которая проиграла швейцарцам в 2010 году. Предположим, что и на сей раз матч получится трудным для россиян, однако команда Брагина всё-таки сумеет пробиться в полуфинал.



Прогноз: Россия – Швейцария – 3:1.

Россия пойдёт к Швеции через Швейцарию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ Четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и взгляд в будущее. В полуфинале нас будут ждать шведы.

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:



1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Как будут выглядеть полуфиналы?

Если все наши прогнозы сбудутся и четвертьфиналы не принесут нам никаких сенсаций, то полуфиналы будут выглядеть следующим образом:



Швеция – Россия



Канада – США