«Чего и кого нам бояться?» Что ждать от России в матче 1/4 финала МЧМ

Сборная России по хоккею пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею и переехала в Тршинец, где 2 января разыграет с командой Швейцарии путёвку в полуфинал турнира. О шансах команды Валерия Брагина рассуждают двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, а также заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.

Россия обыграет Швейцарию, а дальше будет сложнее. Прогнозы на четвертьфиналы МЧМ-2020 Канада уже в полуфинале. В остальных парах тоже есть явные фавориты, но не всё так однозначно.

— Швейцария в четвертьфинале – подарок для сборной России?

Кожевников: Швейцария – один из лучших вариантов для нашей сборной. Хорошо, что всё так сложилось. Могло быть намного хуже. К примеру, попались бы финны или шведы. Но вообще чего и кого нам бояться? Если парни будут играть единым кулаком, как с Канадой и Германией, то равных российским хоккеистам не будет. Эта сборная показала, что может играть в сильный хоккей.



Дементьев: ни в коем случае не подарок! Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами. Хорошо подчищают, подбирают отскоки. Провалы, пожалуй, были только в матче со шведами, который швейцарцы проиграли 2:5. Там скандинавам было предоставлено больно много возможностей. Также у Швейцарии хороший переход из обороны в атаку. Нашей команде нужно серьёзно настраиваться.



Канарейкин: судя по тому, как всё сложилось, я скажу, что Швейцария для нас — это хороший вариант, но подарком не назову. С Финляндией и Швецией мы играем потруднее.

Дементьев: Швейцария ни в коем случае не подарок! Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами. Хорошо подчищают, подбирают отскоки.

Россия пойдёт к Швеции через Швейцарию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ Четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и взгляд в будущее. В полуфинале нас будут ждать шведы.

— На что нашей сборной следует обратить особое внимание? Дисциплина и большинство?

Кожевников: Самое главное – дисциплина. Нет дисциплины – моментально идут удаления, разбиваются связки, ребята начинают выглядеть хуже. Уходят силы, не хватает эмоций в атаке. Поэтому, повторюсь, дисциплина очень важна. И, конечно, нужно большинство, как было в игре с немцами. Тактику, организацию атак – всё это вытроит тренерский штаб.



Дементьев: исключительная внимательность на каждом участке льда, контроль шайбы, нельзя давать сопернику ей владеть. Как только Швейцария владеет шайбой, она сразу начинает много бросать и нагружать вратаря. Те же шведы в третьем периоде ощутили это на себе. Кстати, раз уж заговорили о вратарях. У нашего соперника вратарская линия тоже приличная.

Канарейкин: безусловно. Мы уже отмечали эти два компонента, они всегда очень важны. Отмечу, что в последней игре группового этапа с Германией мы уже наладили реализацию большинства. Важно перенести это на плей-офф.

Говорили, что у сборной России всё плохо. А мы попали в четвертьфинале на Швейцарию Финны и чехи проиграли, Канада заняла первое место в группе В, а самый большой подарок на Новый год получила команда Брагина.

— Почему в игре сборной такая нестабильность, это психологический фактор?

Кожевников: поймите, у молодёжки всегда так. Совершенно другие эмоции, ошибки. Это не взрослые люди, которым дал чёткую установку, и они её выполняют, придерживаясь определённой линии. У молодёжной сборной всегда кто-то хочет себя показать, может допустить оплошность, отсюда и нестабильность. И, конечно, без психологии никуда.



Дементьев: молодёжный хоккей всегда славился своей непредсказуемостью. Стабильно групповой этап прошли лишь две команды – шведы и американцы. Даже у Канады были провалы, у тех же чехов после победы над Россией начались неудачи. Правда, там ещё и травмы посыпались. В общем, вся эта нестабильность – обычная история. Хочу отметить, что слабых соперников на этом молодёжном чемпионате мира нет.



Канарейкин: у нас была серьёзная группа. Мы попали в очень плотный график с хорошими соперниками. В первых матчах у нас была слабая реализация большинства. Но хочу отметить, что команда подсобралась. Решающие матчи у нас впереди.