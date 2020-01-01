«Чего и кого нам бояться?» Что ждать от России в матче 1/4 финала МЧМ

Сборная России по хоккею пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею и переехала в Тршинец, где 2 января разыграет с командой Швейцарии путёвку в полуфинал турнира. О шансах команды Валерия Брагина рассуждают двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, а также заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.
— Швейцария в четвертьфинале – подарок для сборной России?
Кожевников: Швейцария – один из лучших вариантов для нашей сборной. Хорошо, что всё так сложилось. Могло быть намного хуже. К примеру, попались бы финны или шведы. Но вообще чего и кого нам бояться? Если парни будут играть единым кулаком, как с Канадой и Германией, то равных российским хоккеистам не будет. Эта сборная показала, что может играть в сильный хоккей.
Дементьев: ни в коем случае не подарок! Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами. Хорошо подчищают, подбирают отскоки. Провалы, пожалуй, были только в матче со шведами, который швейцарцы проиграли 2:5. Там скандинавам было предоставлено больно много возможностей. Также у Швейцарии хороший переход из обороны в атаку. Нашей команде нужно серьёзно настраиваться.
Канарейкин: судя по тому, как всё сложилось, я скажу, что Швейцария для нас — это хороший вариант, но подарком не назову. С Финляндией и Швецией мы играем потруднее.
Дементьев: Швейцария ни в коем случае не подарок! Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами. Хорошо подчищают, подбирают отскоки.
— На что нашей сборной следует обратить особое внимание? Дисциплина и большинство?
Кожевников: Самое главное – дисциплина. Нет дисциплины – моментально идут удаления, разбиваются связки, ребята начинают выглядеть хуже. Уходят силы, не хватает эмоций в атаке. Поэтому, повторюсь, дисциплина очень важна. И, конечно, нужно большинство, как было в игре с немцами. Тактику, организацию атак – всё это вытроит тренерский штаб.
Дементьев: исключительная внимательность на каждом участке льда, контроль шайбы, нельзя давать сопернику ей владеть. Как только Швейцария владеет шайбой, она сразу начинает много бросать и нагружать вратаря. Те же шведы в третьем периоде ощутили это на себе. Кстати, раз уж заговорили о вратарях. У нашего соперника вратарская линия тоже приличная.
Канарейкин: безусловно. Мы уже отмечали эти два компонента, они всегда очень важны. Отмечу, что в последней игре группового этапа с Германией мы уже наладили реализацию большинства. Важно перенести это на плей-офф.
— Почему в игре сборной такая нестабильность, это психологический фактор?
Кожевников: поймите, у молодёжки всегда так. Совершенно другие эмоции, ошибки. Это не взрослые люди, которым дал чёткую установку, и они её выполняют, придерживаясь определённой линии. У молодёжной сборной всегда кто-то хочет себя показать, может допустить оплошность, отсюда и нестабильность. И, конечно, без психологии никуда.
Дементьев: молодёжный хоккей всегда славился своей непредсказуемостью. Стабильно групповой этап прошли лишь две команды – шведы и американцы. Даже у Канады были провалы, у тех же чехов после победы над Россией начались неудачи. Правда, там ещё и травмы посыпались. В общем, вся эта нестабильность – обычная история. Хочу отметить, что слабых соперников на этом молодёжном чемпионате мира нет.
Канарейкин: у нас была серьёзная группа. Мы попали в очень плотный график с хорошими соперниками. В первых матчах у нас была слабая реализация большинства. Но хочу отметить, что команда подсобралась. Решающие матчи у нас впереди.
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