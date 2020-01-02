Первый матч на пути к золоту МЧМ! Россия — Швейцария в 1/4! LIVE

Всё самое интересное и важное о четвертьфинальной игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.



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Текстовая трансляция матча Швейцария U20 – Россия U20

Указанное в трансляции время – московское

08:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Швейцария – Россия на молодёжном чемпионате мира. Начало запланировано на 14:30 мск. Россияне переехали в Тршинец из Остравы. Команде Валерия Брагина придётся привыкать к новой арене, раздевалке и льду. Здесь, конечно, у соперника будет преимущество. Но наша команда однозначно мастеровитее и выше классом, поэтому никаких оправданий искать не нужно. Надо просто выходить и побеждать соперника. Разумеется, обойтись без расслабленности и эйфории.

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«Мы думаем очень много, главное сейчас – не забыть, что они сделали с нашей олимпийской сборной две недели назад. Знаете счёт, 7:2. Мы сегодня напомним, как они наших старших братьев немного унизили, это будет лучшей мотивацией.



Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев при игре в атаке и в обороне, поработали в большинстве. Настрой боевой, от каждого из 22 человек, которые выйдут на матч, зависит результат. Каждая боевая единица очень важна. И дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина. То есть без удалений», — сказал тренер россиян Игорь Ларионов.

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«Мы не будем фокусироваться на ком-то одном в сборной России. Видели их игру 10 дней назад в Краварже, они играли очень хорошо. Мы должны показать свой лучший хоккей как команда, тогда лидерам сборной России придётся непросто с нами. Знаю ли я, что единственная победа Швейцарии над Россией на МЧМ была 10 лет назад в четвертьфинале? Хотите сказать, что пора сделать это снова?» — рассказал главный тренер Швейцарии Тьерри Патерлини.



Как видим, терять швейцарцам нечего, они будут играть в свой хоккей, а россиянам нужно лишить их этой возможности и навязать свою игру. Тогда успех точно придёт.