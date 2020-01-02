Как Ковальчук и Свитов «наваляли» швейцарцам. Знаменитая драка на МЧМ

Календарь плей-офф МЧМ-2020

Сегодня российская молодёжка проведёт четвертьфинальный матч на МЧМ-2020 с командой Швейцарии. История противостояний наших сборных не богата на события, но всё-таки есть, что вспомнить. Кому-то придёт в голову поражение России от Швейцарии на МЧМ-2010, когда сборную Владимира Плющева «похоронил» Нино Нидеррайтер, сначала сравнявший счёт за полминуты до окончания основного времени, а затем забросивший победную шайбу в овертайме. Другим запомнился МЧМ-2013, где Никита Кучеров спас сборную России от провала на домашнем чемпионате мира. Третьи помнят только уверенные победы нашей команды над сборной из страны банков и сыров – последние пять встреч молодёжек России и Швейцарии заканчивались с преимуществом не менее чем в три шайбы в пользу россиян.

Кучеров спас Россию от провала на домашнем МЧМ. А его не хотели брать в сборную В Уфе наша молодёжка «горела» Швейцарии в четвертьфинале, но Никита всё решил.

Но мы в день важного матча МЧМ-2020 заглянем глубже, и расскажем про встречу России и Швейцарии на МЧМ-2001, закончившуюся дракой «3 на 3» и позорным поражением нашей команды.



19 лет назад молодёжный чемпионат мира в привычные сроки проходил в Москве и Подольске. Подопечные Петра Воробьёва встретились со Швейцарией в первом же матче группового этапа и сыграли неожиданную ничью 3:3. После шайб Павла Воробьёва и Ильи Ковальчука Россия повела 2:0, но затем пропустила три шайбы и отыгралась только за восемь минут до конца основного времени усилиями Дениса Гребешкова. Через две минуты швейцарцы не реализовали буллит, так что ничейный исход ещё можно было назвать удовлетворительным для нас по той игре.



Впрочем, после этого россияне собрались. Хлопнули Беларусь (12:1), обыграли Канаду в «Лужниках» (3:1), но в последний день 2000 года уступили финнам (1:3) и заняли второе место в своей группе. Не самый плохой результат, но в параллельной группе третьими стали шведы, и с «тре крунур» команда Воробьёва в четвертьфинале не совладала. Проиграла 2:3, но не закончила выступление на турнире.

Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ Единственный раз Илья сыграл за молодёжку в 17 лет. Он дерзко праздновал гол канадцам, а потом поучаствовал в драке со швейцарцами.

В то время для чего-то существовали утешительные матчи за 5-8 места, в которых играли неудачники четвертьфиналов. Понятно, это было сделано для итогового распределения мест, что важно для рейтинга сборной. Но спортивного смысла в этих матчах не было никакого. России досталась Швейцария, проигравшая в четвертьфинале будущим чемпионам чехам.



Матч хозяев турнира принял УДС «Крылья Советов», на трибунах присутствовало две с половиной тысячи зрителей (меньше 50% от вместимости дворца) что лишний раз подчёркивало отсутствие какого-либо интереса к этой встрече. Мотивации у россиян не было никакой, и к началу второго периода они проигрывали 0:2. Затем Егору Шастину удалось сделать дубль, но через две минуты после его второй шайбы швейцарцы снова вышли вперёд, и это разозлило россиян, у которых не получалось закончить турнир хоть какой-нибудь победой.

На последней минуте матча самые активные игроки той сборной Ковальчук, Шастин и Свитов зацепились с соперниками на чужом пятачке и пошло-поехало.



Ситуация была, в общем-то, безобидная, швейцарцы не так уж и яростно зачищали свой пятачок, но, видимо, нервы у наших хоккеистов были на пределе. Ковальчук и Шастин быстро выбрали себе спарринг-партнёров, и пошла добротная, размашистая драка, в которую, кстати, как-то вяло вмешивались арбитры. В результате Кови отвёл душу на своём оппоненте, нанёс ему с десяток амплитудных ударов, но при этом не снял краги и не смог уложить неуступчивого швейцарца на лёд. У Шастина дела складывались хуже: ему достался более габаритный соперник, который легко заблокировал попытки Егора ударить его, а затем уложил россиянина на лёд.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Мощный Александр Свитов сначала как будто бы и не собирался драться. Он стоял в стороне и наблюдал за поединком Ковальчука, но когда один из швейцарцев попробовал влезть третьим в ту драку, задев Илью по голове, то Свитов не мог не вмешаться. Он подъехал к наглецу и наказал того могучими, поставленными ударами, после которых было крайне трудно удержаться на ногах.

Видео можно посмотреть в YouTube.

В драке россияне победили по очкам, но, увы, энергия последних минут была потрачена не в то русло. Все шесть участников драки получили по 5+20, у России ещё оставалось 55 секунд, чтобы отыграться, но Швейцария удержала победу, отправив нашу сборную на седьмое место на домашнем турнире.



Надеемся, что сегодня у нас не будет поводов вспоминать тот матч. Хоккеисты сборной России умерят свою агрессию и направят её в нужном направлении, а итоговый результат будет положительный и за него не придётся переживать до самого конца.