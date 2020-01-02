Швейцарцы начали праздновать, а Аскаров сделал суперсейв! Этот момент мог перевернуть матч

Швейцарцы уже подняли руки и видели гол. Но наш вратарь снова сотворил маленькое чудо в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

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Текстовая трансляция матча Швейцария U20 – Россия U20



Четвертьфинальный матч со Швейцарией сборной России предстояло провести в Тршинце. Накануне команда Валерия Брагина провела здесь тренировку, после чего вернулась ночевать в Остраву (до неё – не более часа в пути), а с утра снова отправилась на «Верк-Арену». Швейцарии в этом плане удобнее – ей никуда ездить не нужно, коллектив Тьерри Патерлини провёл в Тршинце весь групповой этап. Именно Швейцария была номинальным хозяином четвертьфинала, а вот россиянам пришлось привыкать к новой арене, льду, раздевалкам.

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«Кто сыграет со Швейцарией? Пока не знаю, это вопрос скорее к Валерию Николаевичу и Коле Хабибулину. Аскаров ушёл первым с тренировки? Да? Пока официальной версии нет.



Я бы поставил Аскарова, считаю, что он должен войти в плей-офф как первый вратарь. Мифтахов выиграл у Канады со счётом 6:0? Безусловно. У Мышкина было 6:0 в Нью-Йорке против сборной звёзд. При всём уважении к любому вратарю, Мифтахов, Мышкин, Аскаров, Третьяк — это решение, которое делается по текущему турниру. Решение принимается тренером вратарей, он знает лучше, чем все мы», — говорил за сутки до игры тренер сборной России Игорь Ларионов.

Что ж, пожелание двукратного олимпийского чемпиона и легенды мирового хоккея было исполнено. В воротах сборной России с первых минут действительно появился 17-летний Ярослав Аскаров.

«Напомним, как швейцарцы наших старших братьев немного унизили. Это лучшая мотивация» Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов – о подготовке к четвертьфиналу МЧМ-2020.

Главное, что нужно было сделать россиянам – исключить любое шапкозакидательское настроение. Никакой расслабленности в игре со Швейцарией не должно быть. Соперник обученный, с хорошей защитой, с приличным голкипером Лукой Холленштайном, который очень хорошо выбирает позицию. Небольшим, чем-то похожим на Юху Метсолу из «Салавата Юлаева».



Но нас, конечно, больше интересовала игра нашего голкипера Ярослава Аскарова. Вратаря системы СКА сильно критиковали (в том числе и уважаемые эксперты) после неудачной игры с Чехией в матче-открытие турнира. Напомним, что тогда за два периода Аскаров пропустил четыре шайбы, в результате чего на третью двадцатиминутку выпустили Амира Мифтахова, который не ошибался.



Но, как оказалось, Аскарова слишком рано списали со счетов. 17-летний голкипер продемонстрировал, что с психологией у него полный порядок. Аскаров смог подготовиться сам, плюс ему помог тренерский штаб и тренер по вратарям Николай Хабибулин.



Яркое тому доказательство – шикарный сейв Аскарова в последнем матче группового этапа с Германией, когда России нужна была только победа. Если бы не то памятное спасение Аскарова – неизвестно, как бы дальше могла сложиться игра. Ведь в молодёжном хоккее всё может перевернуться с ног на голову после каждого отдельно взятого эпизода.

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Как оказалось, этот сейв стал далеко не последним для Аскарова на нынешнем молодёжном чемпионате мира. Ярослав поймал настоящий кураж! В первом периоде четвертьфинала со Швейцарией после наброса от левого борта шайба от щитка Аскарова выскочила на пятак, прошло добивание капитана соперника Берни в упор, но Ярослав подчистил свой огрех, не пустив шайбу в ворота. Спасение получилось роскошным, далеко не каждый взрослый голкипер сможет сотворить такую красоту.

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Забей швейцарцы первыми, у нашей команды могли бы возникнуть большие проблемы. Отыграть при плотной обороне соперника было очень сложно. Но Аскаров избавил команду от этих проблем. У России растёт действительно классный вратарь, за которого можно только порадоваться. Особенно важно, что Аскаров начал выручать в самые нужные моменты. Это и показывает класс вратаря. В результате сборная России выиграла со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира.