«Швеция или США – без разницы с кем играть». Брагин — об игре молодёжки перед полуфиналом

МЧМ-2020



Молодёжная сборная России одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале МЧМ-2020. После выхода в полуфинал комментарии дали главный тренер команды Валерий Брагин и игроки.

«Чувствовалась важность матча, это сковывало ребят»

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин отметил, что вратарь Ярослав Аскаров стал первым номером команды в плей-офф.



— Могли и больше забивать. Играли спокойно, в рабочем режиме, как и говорили перед игрой. Чувствовалась важность матча: или за медали, или ничего. Это немножко сковывало ребят.



— Что ещё скажете по игре?

— Здорово сегодня сработало меньшинство. В большинстве забили, в равных составах тоже. Моментами играли неплохо.



— Но по-прежнему хватаем удаления…



— Да, такие, необязательные есть. Ребята постоянно между собой разговаривают на эту тему. Значит, где-то эмоции перехлёстывают.



— Не испугались, когда удалили Подколзина?

— Я этот момент не видел, сейчас посмотрим. Я и говорю, это всё эмоции и напряжение. Психология, молодые ребята. Держать себя нужно в руках.



— Вряд ли что-то будете менять в полуфинале?

— Есть пара позиций, обсудим. Проанализируем.



— Аскаров теперь первый номер?

— Думаю, он дальше пойдёт.



— Как вам новая арена?

— Здесь немного потеплее. Новый дворец, пять лет ему всего, новые установки, более вязкий лёд.



— Вы говорили, что Денисенко с Ховановым заигрываются. Сегодня вы довольны ими?

— Моментами они всё правильно делают, а моментами всё равно… Много с шайбой каждый работает.



— Пока разбивать их не хотите?

— Пока нет.



— Хованов рассказал, что именно вы им скомандовали обратно поменяться местами. Чтобы Хованов справа в большинстве встал, а Денисенко слева. Почему?

— Мы все вместе работаем, весь тренерский штаб. Так получилось.



— Увидели что-то более эффективное.

— Да, конечно, более эффективное. Бросок с ходу у Хованова лучше.



— А не было желания упростить большинство, просто больше бросать? Иногда пас ради паса по-прежнему остаётся.

— Да неплохое у нас большинство! Иногда нужно бросить, иногда – отдать пас. Хованов сегодня на пустые практически отдал, Замула бросил в нужный момент. Мы перед игрой говорили, что швейцарцы стараются очень активно играть, а под воротами зоны свободные остаются. Первый гол так и получился. В третьем голе Воронков тоже здорово открылся на дальней штанге, пришёл пас в одно касание.



— Насколько повлияло раннее начало матча?

— Не имело значения. Ещё раз говорю, что важность матча чувствовалась, и это немножко придавливало.



— Поедете смотреть другие матчи?

— Да, вернёмся в отель, пообедаем, и, может быть, посмотрим.



— Шведы будут удобнее для нас в полуфинале, чем условные американцы?

— Я думаю, что без разницы. Сейчас четыре команды сильнейшие останутся.

Россия обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ! Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швейцария на молодёжном чемпионате мира.

«В пах швейцарцу не бил, это было удаление, но без грязи»

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал победный матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира со сборной Швейцарии (3:1).



— Ожидали тяжёлый матч. Вспоминая прошлый год, мы знали, что швейцарцы играют очень цепко, очень неприятно. Хорошо играют в обороне, на контратаках убегают. Слава богу, и вратарь у нас подтащил, и в большинстве голы забили, поэтому и выиграли.

— Не сразу вкатились в матч?

— Нужно было время, чтобы прочувствовать соперника, понять, как он играет. Как только это сделали, то сразу забили в большинстве.



— Хорошее большинство.

— Да, наконец-то, здорово получилось. Первая спецбригада хорошо сработала. Бросать начали — отсюда и моменты.



— Есть предпочтения по полуфиналу?

— Даже как-то мы пока не думали. Завтра тренировка, завтра будет всё понятно. Будем ли смотреть остальные матчи? Конечно, посмотрим.



— Напоминали ли вам о том, что недавно олимпийская сборная России разгромно проиграла Швейцарии?

— Мы это знали сами. В Швейцарии сейчас хоккей прогрессирует, мы готовились. Как и на всех соперников. У нас ведь и группа была нелёгкая, не было проходных соперников, так что для нас это не в новинку.



— Была ли накачка в стиле «месть за старших братьев?»

— Я не видел, если честно.



— Как бороться с удалениями?

— Это уже эмоции. В третьем периоде уже и я, наверное, неправильно сделал, придержал игрока. Была заварушка, я его придержал, а он стал корячиться, будто я ему в пах ударил. Испугался, что могут дать 5+20. Но, слава богу, разобрались. В пах не бил, и, слава богу, это увидели. Да, я его придержал, это удаление, и это понятно. Но это было без грязи.

Россия сломила Швейцарию двумя шикарными голами! Раскатали и забивали уже в пустые ворота Мы просили от Денисенко и Хованова лучшей игры – мы её получили.

«Может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?»

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Воронков сделал дубль в большинстве и прокомментировал свой показатель полезности.



— Мы разбирали соперника, знали, что швейцарцы будут играть пассивно, в откат. Никаких проблем особо не было.



— Вы хорошо сыграли в большинстве.

— Партнёры всё для меня сделали. В первом голе оставалось только в пустые ворота забить. А потом тоже просто замкнуть и всё.



— Вы лучший по показателю «плюс-минус», откуда такая скромность?

— Может, в этом есть и моя заслуга. Может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?



— В конце матча думали о хет-трике?

— Нет, думали только о победе. Нужно было выиграть. Сейчас будем разбирать нашу игру. Тренеры подскажут, как действовать дальше.

«Мой суперсейв? Возможно, в моменте перед этим я сыграл неправильно»

Вратарь молодёжной сборной России Ярослав Аскаров сказал, что сделал что-то неправильно перед тем, как совершить очередной суперсейв.



— Хороший матч, но главное, что удалось выиграть. Самым тяжёлым в этом матче были контратаки — соперник здорово с места начинал отбор шайбы. Не очень много бросков? Это, наверное, с трибун так показалось.



— Вы опять суперсейв сделали.

— Надо повтор посмотреть. Может, я вообще неправильно сыграл. Обычно, если идёт какой-то суперсейв, то я что-то где-то сделал не так до этого. В той ситуации я, получается, уже сыграл неправильно, и нужно было любым путём не допустить того, чтобы шайба пересекла ленточку. Скромно говорю? Я ещё не видел повтора. Говорю же, что, возможно, до этого момента я что-то сделал неправильно.

Швейцарцы начали праздновать, а Аскаров сделал суперсейв! Этот момент мог перевернуть матч Швейцарцы уже подняли руки и видели гол. Но наш вратарь снова сотворил маленькое чудо в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

— Когда узнали, что будете играть?

— За день до игры на тренировке я узнал, что буду играть. Мне лучше заранее знать — за день, за два. Тогда я спокоен, я готовлюсь. Когда изучаю соперника, то обращаю внимание на игру соперника в большинстве, в позиционной атаке. Мне интересно всё, что соперник делает в нападении. Например, такой соперник, как Швейцария, постоянно срывается в контратаки — мне тоже это надо знать.



— Хабибулин много занимался с вами отдельно.

— Это вратарские тренировки. Мы разговариваем, чтобы мне было комфортно подойти к игре, чтобы лучше подготовиться. Идёт контакт, взаимодействие, чтобы быть в лучших кондициях.

Денисенко – о раннем матче: было непривычно, сборная России не готовилась как обычно