Канадцы сокрушили словаков. И теперь мечтают взять реванш у России в финале МЧМ

Главным событием для канадских болельщиков перед четвертьфиналом МЧМ-2020 со словаками было возвращение в строй Алексиса Лафренье. Звёздный форвард, получив травму в матче группового этапа со сборной России, смог восстановиться после повреждения колена, чем воодушевил и партнёров, и тренерский штаб.

Россия сломила Швейцарию двумя шикарными голами! Раскатали и забивали уже в пустые ворота Мы просили от Денисенко и Хованова лучшей игры – мы её получили.

«Лафренье — элитный игрок. На первый взгляд, его состояние было не очень хорошим, но он сможет играть. На момент травмы у него был очень хороший турнир», — сказал тренер Митч Лав. «Это тот хоккеист, который вносит решающую разницу. Он просто невероятен. Каждый раз, когда он выходит на лёд, то создаёт угрозу воротам соперника», — отметил Дилан Козенс, и матч со Словакией подтвердил справедливость этих слов.

Впрочем, игра началась для канадцев обескураживающе. Уже на исходе первой минуты форвард словацкой команды Кристиан Ковачик попал под мощный силовой приём форварда Нолана Фута и большим трудом покинул площадку — его под руки увели, подозревая сотрясение. Особой грубости в действиях Фута в том эпизоде не было — Ковачик пригнулся, тянувшись к шайбе, а высокий и мощный канадец попал словаку локтем в голову. Однако судьи, посовещавшись, выписали Футу пятиминутный штраф и удаление до конца матча.



«Я не видел в деталях, что именно произошло. Но понятно, что Фут — игрок огромной важности для нашей команды. Считаю, что мы хорошо справились с этой ситуацией», — сказал нападающий канадцев Джо Велено в телевизионном интервью в перерыве.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020



Это пятиминутное большинство позволило словакам не проиграть начало встречи, что было крайне важно для того, чтобы навязать борьбу, но едва штраф канадцев закончился, шайба влетела в сетку ворот Самуэля Главая. Всё тот же Алексис Лафренье великолепной передачей из-за ворот нашёл на пятачке своего капитана Барретта Хэйтона, имя которого все болельщики сборной России уже невольно выучили. Бросок в касание был неберущимся, и после этого сборная Канады уверенно забрала все нити игры в свои руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

С началом второй двадцатиминутки преимущество Канады удвоилось. Коннор Макмайкл, вытесненный Лафренье из первой тройки нападения, убежал в острую контратаку и решил не делать передачу, а, прицелившись, самостоятельно выстрелить с кистей в дальний угол. Ещё спустя пару минут блеснул защитник «кленовых» Джейкоб Бернард-Докер, который на замахе убрал соперника, получив передачу на синей линии — бросок получился мягким, эффектным и точным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Затем скоростью и техникой блеснул Лиам Фуди, а чуть позже забил и сам Ланфренье, воспользовавшись тем, что голкипер словаков не имел возможности увидеть его кистевой бросок с дальнего пятачка.

Швейцарцы начали праздновать, а Аскаров сделал суперсейв! Этот момент мог перевернуть матч Швейцарцы уже подняли руки и видели гол. Но наш вратарь снова сотворил маленькое чудо в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

В заключительной трети словаки смогли испортить матч на ноль для голкипера сборной Канады Джоэля Хофера, но ни о какой борьбе речи уже не шло. Всё тот же Хэйтон оформил голевой дубль, и канадская команда ни на секунду не дала усомниться в своей силе.



А канадские болельщики и некоторые журналисты уже начали обсуждать возможность будущей повторной встречи со сборной России, в которой Канада может получить шанс взять реванш за исторический разгром на групповом этапе. Правда, это будет возможно только в финале, куда обеим сборным ещё предстоит пробиться.