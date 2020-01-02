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Канада U20 — Словакия U20 — 6:1 — обзор матча четвертьфинала МЧМ-2020

Канада U20 — Словакия U20 — 6:1 — обзор матча
Максим Замятин
Канадцы сокрушили словаков. И теперь мечтают взять реванш у России в финале МЧМ
Лафренье восстановился после травмы и снова забивает.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главным событием для канадских болельщиков перед четвертьфиналом МЧМ-2020 со словаками было возвращение в строй Алексиса Лафренье. Звёздный форвард, получив травму в матче группового этапа со сборной России, смог восстановиться после повреждения колена, чем воодушевил и партнёров, и тренерский штаб.

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«Лафренье — элитный игрок. На первый взгляд, его состояние было не очень хорошим, но он сможет играть. На момент травмы у него был очень хороший турнир», — сказал тренер Митч Лав. «Это тот хоккеист, который вносит решающую разницу. Он просто невероятен. Каждый раз, когда он выходит на лёд, то создаёт угрозу воротам соперника», — отметил Дилан Козенс, и матч со Словакией подтвердил справедливость этих слов.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 1
Словакия U20
1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс) – 06:47' (5x5)   2:0 Макмайкл (Велено) – 21:21' (5x5)   3:0 Бернард-Докер (Драйсдейл, Козенс) – 23:42' (5x5)   4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл) – 29:02' (5x5)   5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 30:50' (5x4)   6:0 Хэйтон (Эддисон) – 41:00' (5x4)   6:1 Окульяр (Ковачик) – 46:10' (5x5)

Впрочем, игра началась для канадцев обескураживающе. Уже на исходе первой минуты форвард словацкой команды Кристиан Ковачик попал под мощный силовой приём форварда Нолана Фута и большим трудом покинул площадку — его под руки увели, подозревая сотрясение. Особой грубости в действиях Фута в том эпизоде не было — Ковачик пригнулся, тянувшись к шайбе, а высокий и мощный канадец попал словаку локтем в голову. Однако судьи, посовещавшись, выписали Футу пятиминутный штраф и удаление до конца матча.

«Я не видел в деталях, что именно произошло. Но понятно, что Фут — игрок огромной важности для нашей команды. Считаю, что мы хорошо справились с этой ситуацией», — сказал нападающий канадцев Джо Велено в телевизионном интервью в перерыве.

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Это пятиминутное большинство позволило словакам не проиграть начало встречи, что было крайне важно для того, чтобы навязать борьбу, но едва штраф канадцев закончился, шайба влетела в сетку ворот Самуэля Главая. Всё тот же Алексис Лафренье великолепной передачей из-за ворот нашёл на пятачке своего капитана Барретта Хэйтона, имя которого все болельщики сборной России уже невольно выучили. Бросок в касание был неберущимся, и после этого сборная Канады уверенно забрала все нити игры в свои руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

С началом второй двадцатиминутки преимущество Канады удвоилось. Коннор Макмайкл, вытесненный Лафренье из первой тройки нападения, убежал в острую контратаку и решил не делать передачу, а, прицелившись, самостоятельно выстрелить с кистей в дальний угол. Ещё спустя пару минут блеснул защитник «кленовых» Джейкоб Бернард-Докер, который на замахе убрал соперника, получив передачу на синей линии — бросок получился мягким, эффектным и точным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Затем скоростью и техникой блеснул Лиам Фуди, а чуть позже забил и сам Ланфренье, воспользовавшись тем, что голкипер словаков не имел возможности увидеть его кистевой бросок с дальнего пятачка.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

В заключительной трети словаки смогли испортить матч на ноль для голкипера сборной Канады Джоэля Хофера, но ни о какой борьбе речи уже не шло. Всё тот же Хэйтон оформил голевой дубль, и канадская команда ни на секунду не дала усомниться в своей силе.

А канадские болельщики и некоторые журналисты уже начали обсуждать возможность будущей повторной встречи со сборной России, в которой Канада может получить шанс взять реванш за исторический разгром на групповом этапе. Правда, это будет возможно только в финале, куда обеим сборным ещё предстоит пробиться.

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