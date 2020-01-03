Россию ждёт супербитва за финал! Шведы наводят страх и пока непобедимы на МЧМ

Расписание и время начала полуфинальных матчей МЧМ-2020



На молодёжном чемпионате мира в Остраве и Тршинеце определились полуфинальные пары.

Швеция – Россия

Дата и время начала матча: 4 января, 17:00 (мск) (Острава)



Сборная Швеции остаётся единственной командой на чемпионате мира в Чехии, не потерпевшей ни единого поражения. В четвертьфинале младшие «тре крунур» не заметили сопротивления со стороны Чехии. Команда Томаса Монтена набирает ход от периода к периоду. Помучавшись 40 минут на старте мирового первенства с Финляндией, в дальнейшем шведская сборная демонстрирует просто потрясающий хоккей.



Сборная Швеции опасна во всех линиях. Голкипер Уго Альнефельт на данный момент не допустил ни единой ошибки. В защите у шведов доминирует Расмус Сандин, дебютировавший в этом сезоне в «Торонто Мэйпл Лифс». Но особенно впечатляет шведское нападение. Главная угроза впереди исходит от проспекта «Ванкувер Кэнакс» Нильса Хёгландера. Восходящая звезда шведского хоккея умеет на льду практически всё. Нильс опасен в каждой смене и готов воспользоваться любой ошибкой соперника. Обращают на себя внимание Самуэль Фагемо, Александер Хольц, Йонатан Берггрен и Лукас Рэймонд. Но главной особенностью этой шведской команды является тот факт, что в решающий момент матча проявить себя в состоянии любое из четырёх звеньев.

«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.

Сборная России ещё не играла на этом чемпионате мира с таким соперником. Шведы наводят страх своим талантом и мастерством. Команда Валерия Брагина разыгрывается в ходе турнира, но в полуфинал наши хоккеисты войдут в статусе андердога. Что может сыграть за россиян? Слабость шведов при игре в плей-офф. Младшие «тре крунур» не первый год впечатляют в ходе чемпионате мира, однако в ключевых матчах им неизменно чего-то не хватает.



Шведы одержали нереальные 52 победы кряду на групповых этапах чемпионата мира. Но при этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (к слову, в финале тогда была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира. В прошлом году шведы и вовсе провалились на стадии четвертьфинала, оступившись на Швейцарии. Полуфинал сборной Швеции с командой России пройдёт первым запуском, так как младшие «тре крунур» стали лучшей командой турнира по итогам группового раунда.

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2020

Канада – Финляндия

Дата и время начала матча: 4 января, 21:00 (Острава)

Сборной Канаде откровенно повезло с соперником по четвертьфиналу. Настолько разобранной команды, как нынешняя сборная Словакии, ещё нужно было поискать. Канадцы забили шесть, а могли забить 10 или 12. Судить о форме команды Дэйла Хантера по этому матчу просто невозможно. Главным позитивным моментом для канадцем является состояние Алексиса Лафренье. Агент хоккеиста угрожал, что Алексис завершит выступление на мировом первенстве из-за травмы, однако Лафренье вернулся и показал, что он здоров и может продолжать играть на высоком уровне.

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Неприятным моментом для Федерации хоккея Канады является риск потерять одного из ключевых форвардов команды Нолана Фута. Нападающий канадцев был удалён до конца матча за удар в голову словака Кристиана Ковачика. Фут сфолил уже на 53-й секунде матча, получив матч-штраф. На счету Нолана 4 (3+1) очка в пяти матчах. Теперь он рискует пропустить полуфинальную игру.

Нападающий молодёжной сборной Канады Нолан Фут может пропустить полуфинал МЧМ

Сборная Финляндии в своём четвертьфинале преподнесла единственный сюрприз. Команда Раймо Хелминена отправила домой сборную США, сыграв в стиле взрослой сборной Суоми. Четвертьфинал молодёжного чемпионата мира чем-то напомнил полуфинал чемпионата мира 2019 года, когда команда Юкки Ялонена в схожей манере переиграла сборную России (1:0). Впоследствии сборная Суоми на том турнире добралась до золотых медалей.



Назвать фаворита полуфинального матча занятие очень сложное. По именам канадская сборная выглядит сильнее, однако финны уже доказали, что их система продолжает работать. С такой игрой голкипера, как в четвертьфинальном матче, и с такой дисциплинированной игрой, действующие чемпионы мира в состоянии неприятно удивить любого соперника.