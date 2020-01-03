«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России

Сборная России узнала своего соперника по полуфиналу молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020. Им стала сборная Швеции — единственная команда, которая на этом турнире пока не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале «Тре Крунур» обыграли Чехию со счётом 5:0 и после победы пребывали в отличном расположении духа. Игроки отдавали должное российской команде, но говорили, что целятся только на золото и команда Валерия Брагина должна их бояться.
«Мы идём за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на МЧМ»
Нападающий молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер захватил лидерство в гонке бомбардиром МЧМ — в матче с Чехией он набрал 3 (2+1) очка. Хёгландер отметил, что в полуфинале Швецию ждёт самый тяжёлый матч.
— Что ждёте от России?
— Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и посмотрим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем.
— Думаете, Россия будет самым сложным соперником для вас на этом турнире?
— Они хороши, но мы можем обыграть любого. Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ.
«Россия должна нас бояться. Все команды должны»
Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон не боится встречи с Россией в полуфинале.
— Что думаете о России?
— Мы много играли с ними, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у России всегда хорошая команда.
— Думаете, вы можете победить их, если будете играть так же, как сегодня?
— Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть ещё лучше. Сегодня, когда мы вели 3:0, то не раз позволяли чехам выходить в контратаки два в одного. Против России такого нельзя допускать, потому что они забьют.
— У Швеции очень талантливая и сильная команда, Россия должна вас бояться?
— Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. У России молодой вратарь, но очень хороший. Надеюсь, мы забьём больше них.
Вратарь молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт готов к полуфиналу с Россией. На данный момент он является лучшим голкипером турнира по коэффициенту надёжности.
— Что думаете о России?
— Не знаю, я не видел, как они здесь играли.
— Они обыграли Канаду 6:0, это стало самым крупным поражением «кленовых листьев» в истории МЧМ.
— Ладно, я этого не знал. Будет классный вызов.
— Вы их боитесь?
— Нет.
— Они вас должны бояться?
— Да.
«Швеция тоже должна бояться Россию, это невероятная команда»
Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен отметил силу сборной России сказал, что его команде надо заставить соперника обороняться, тогда у его подопечных будет шанс победить.
— Россия – очень сильная команда, наверное, самый сильный ваш соперник на этом турнире.
— Мы должны играть на высоких скоростях. Сегодня у нас был хороший тест, знали, что чехи будут играть в силовой хоккей и не знали, сможем ли этому противостоять. Главным будет включать скорости, быстро двигать шайбу и кататься. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Если мы будем так играть, то у нас есть шанс.
— Россия много удаляется.
— Сегодня наше большинство было нормальным, достаточным, чтобы победить. В первом периоде мы передерживали шайбу, но затем стали играть лучше. Большинство может быть большим фактором.
— Ваша команда в четвёрке лучших.
— Лёгких игр уже не будет. Думаю, многие не думали, что мы останемся в четвёрке лучших, Финляндия тоже была под вопросом. Большинство ставили на Канаду, США и Россию в полуфинале, две команды из трёх туда вышли. Но мы будем играть за медали.
— Последний раз вы играли с Россией на Турнире четырёх наций в ноябре и победили 5:1. Думаете, в полуфинале будет другая игра?
— Да, думаю, та игра ничего не будет значить. Тогда у них было только восемь человек из нынешнего состава. Мы будем просматривать матчи, которые Россия проводила здесь.
— Ваши игроки говорят, что Россия должна бояться Швецию. Думаете, это нормально или вам надо успокоить своих ребят?
— Думаю, мы тоже должны бояться Россию (улыбается). Это невероятная команда. Будет очень тяжёлый матч.
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