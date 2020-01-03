Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России

МЧМ-2020

Сборная России узнала своего соперника по полуфиналу молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020. Им стала сборная Швеции — единственная команда, которая на этом турнире пока не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале «Тре Крунур» обыграли Чехию со счётом 5:0 и после победы пребывали в отличном расположении духа. Игроки отдавали должное российской команде, но говорили, что целятся только на золото и команда Валерия Брагина должна их бояться.

Стало известно время начала полуфинального матча Швеция — Россия на МЧМ-2020

«Мы идём за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на МЧМ»

Нападающий молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер захватил лидерство в гонке бомбардиром МЧМ — в матче с Чехией он набрал 3 (2+1) очка. Хёгландер отметил, что в полуфинале Швецию ждёт самый тяжёлый матч.

— Что ждёте от России?

— Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и посмотрим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем.

— Думаете, Россия будет самым сложным соперником для вас на этом турнире?

— Они хороши, но мы можем обыграть любого. Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ.

Россию ждёт супербитва за финал! Шведы наводят страх и пока непобедимы на МЧМ Сборная России – аутсайдер в своём полуфинале. Настолько сильного соперника команда Брагина на этом турнире ещё не видела.

«Россия должна нас бояться. Все команды должны»

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон не боится встречи с Россией в полуфинале.

— Что думаете о России?

— Мы много играли с ними, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у России всегда хорошая команда.

— Думаете, вы можете победить их, если будете играть так же, как сегодня?

— Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть ещё лучше. Сегодня, когда мы вели 3:0, то не раз позволяли чехам выходить в контратаки два в одного. Против России такого нельзя допускать, потому что они забьют.

— У Швеции очень талантливая и сильная команда, Россия должна вас бояться?

— Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. У России молодой вратарь, но очень хороший. Надеюсь, мы забьём больше них.

Сборная Швеции выиграла все пять матчей на МЧМ-2020 с общим счётом 25:8

Вратарь молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт готов к полуфиналу с Россией. На данный момент он является лучшим голкипером турнира по коэффициенту надёжности.

— Что думаете о России?

— Не знаю, я не видел, как они здесь играли.

— Они обыграли Канаду 6:0, это стало самым крупным поражением «кленовых листьев» в истории МЧМ.

— Ладно, я этого не знал. Будет классный вызов.

— Вы их боитесь?

— Нет.

— Они вас должны бояться?

— Да.

«Швеция или США – без разницы с кем играть». Брагин — об игре молодёжки перед полуфиналом Главный тренер и игроки молодёжной сборной России – о победе над Швейцарией и выходе в полуфинал МЧМ-2020.

«Швеция тоже должна бояться Россию, это невероятная команда»

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен отметил силу сборной России сказал, что его команде надо заставить соперника обороняться, тогда у его подопечных будет шанс победить.

— Россия – очень сильная команда, наверное, самый сильный ваш соперник на этом турнире.

— Мы должны играть на высоких скоростях. Сегодня у нас был хороший тест, знали, что чехи будут играть в силовой хоккей и не знали, сможем ли этому противостоять. Главным будет включать скорости, быстро двигать шайбу и кататься. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Если мы будем так играть, то у нас есть шанс.

— Россия много удаляется.

— Сегодня наше большинство было нормальным, достаточным, чтобы победить. В первом периоде мы передерживали шайбу, но затем стали играть лучше. Большинство может быть большим фактором.

— Ваша команда в четвёрке лучших.

— Лёгких игр уже не будет. Думаю, многие не думали, что мы останемся в четвёрке лучших, Финляндия тоже была под вопросом. Большинство ставили на Канаду, США и Россию в полуфинале, две команды из трёх туда вышли. Но мы будем играть за медали.

— Последний раз вы играли с Россией на Турнире четырёх наций в ноябре и победили 5:1. Думаете, в полуфинале будет другая игра?

— Да, думаю, та игра ничего не будет значить. Тогда у них было только восемь человек из нынешнего состава. Мы будем просматривать матчи, которые Россия проводила здесь.

— Ваши игроки говорят, что Россия должна бояться Швецию. Думаете, это нормально или вам надо успокоить своих ребят?

— Думаю, мы тоже должны бояться Россию (улыбается). Это невероятная команда. Будет очень тяжёлый матч.