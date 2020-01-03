Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский показал Прайсу как надо играть

Всем известно, что многие голкиперы любят высокую бросковую нагрузку, и обладатель «Везины» прошлого сезона Андрей Василевский — из их числа. В выездном матче с «Монреалем» уфимцу противостоял визави Кэри Прайс — самый дорогой вратарь НХЛ ($ 10,5 млн в год) и самый раскрученный канадский голкипер. Сама игра стала лучшим подтверждением тому, что Василевский получил свою награду абсолютно заслуженно, поскольку именно Андрей внёс решающий вклад в победу «молний».

Кучеров забил, но этого мало. С такой игрой «Тампа» может забыть о Кубке Стэнли «Вашингтон» выиграл у «молний" третий матч в сезоне.

Про действия Кэри Прайса рассказывать особо нечего. Начал он с того, что пропустил уже на первой минуте от Энтони Чирелли, который подправил летящую шайбу после дальнего выстрела Стивена Стэмкоса. Вины голкипера в этом голе особой не было, но Прайс так расстроился, что вскоре сам стал автором голевого паса. Передача эта оказалась адресована не одноклубнику, а нападающему «Тампы» Брейдену Пойнту, который мгновенно переадресовал шайбу Никите Кучерову — тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Когда звёздный голкипер раздаёт передачи сопернику, то шансов одержать победу вряд ли будет много. «Монреаль» старался, нагружал Василевского бросками, но вратарь «Тампы» наглядно показал, кто в этом матче был способен внести решающий вклад в результат команды. Андрей совершил несколько потрясающих «спасений», остановив, в том числе, и опаснейший бросок Джордана Уила в середине второго периода.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть раньше Василевский лишил заслуженного гола Макса Доми, который бросал, казалось, в абсолютно пустой угол.



«Бросок был хорошим, но я смог переместиться и как-то отбил шайбу. Мне немного повезло в этом моменте. Но ведь никогда не надо сдаваться, верно?», — с улыбкой прокомментировал этот момент сам вратарь «Тампы». «Василевский сыграл просто фантастически, он стал настоящим героем. Были несколько моментов, когда спасти ворота могли лишь считанные голкиперы в мире. Васи — один из них», — восторгался после матча Андреем защитник Виктор Хедман.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Приятно останавливать несколько важных бросков в каждом матче. Я должен делать это постоянно. У меня была хорошая концентрация внимания, и я должен перенести это на следующую встречу», — сказал Андрей, команда которого одержала пятую победу подряд и закрепилась в кубковой тройке Атлантического дивизиона.



Сам Василевский не «крал» побед так много, как год назад, но для «молний» вполне неплохо научиться выигрывать, не полагаясь на своего голкипера так часто.



Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Лучший вратарь выиграл матч для «Тампы», — с таким заголовком вышел спортивный раздел Montreal Gazette, комментируя исход матча. «Увы, «Монреаль» проиграл четвёртую встречу кряду, а Кэри Прайс потерпел третье поражение подряд. Он пропускает 3 гола в среднем за матч, а его процент отражённых бросков составляет лишь 90,1%. Это совсем не то, чего ждут от вратаря, который заработает в нынешнем сезоне $ 15 млн, если считать подписной бонус. А ведь перед игрой Прайс был награждён Кубком Молсона, который вручается лучшему игроку клуба по итогам месяца», — сокрушался обозреватель Стю Коуэн.



«Беру вину на себя. Я просто пытался сделать слишком много», — признал Прайс.

