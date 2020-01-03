Звёздные игроки, сила и слабые места. Что нужно знать о сборной Швеции

* Календарь плей-офф МЧМ-2020

Молодёжная сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ, и теперь в полуфинальной игре подопечным Валерия Брагина предстоит встретиться со шведами. Рассказываем, что нужно знать об этой команде.

Уникальный рекорд в групповом этапе

Шведы без поражений прошли групповой этап и вообще стали лучшей командой в рейтинге после предвариловки. Впрочем, это вполне можно было предсказать и до начала турнира. Дело в том, что сборная Швеции перед стартом МЧМ-2020 12 лет не проигрывала матчи в группе, а теперь продлила уникальную серию до 13 лет и 52-х (!) игр без поражений. Последний раз на групповом этапе молодые «тре крунур» проигрывали 31 декабря 2006 года.

На этом чемпионате мира шведы начали с победы над Финляндией (3:2 ОТ), а затем без каких-либо проблем разобрались со Швейцарией (5:2), Казахстаном (6:2) и Словакией (6:2).

Шведы набрали 11 из 12 возможных очков на групповом этапе (лучший результат на МЧМ), забросили больше всех шайб (20), а по пропущенным голам поделили первое место со сборной России (по 8).

Как сыграли в четвертьфинале

Для шведов было бы не впервой после успешного группового этапа провалиться в первом же раунде плей-офф, но на МЧМ-2020 не тот случай. «Тре крунур» получили в соперники хозяев турнира чехов, но не дрогнули перед трибунами «Остравар-арены» и максимально уверенно разобрались с соперником. В ворота «поплывшего» Достала отгрузили пятёрку безответных шайб, а сами впервые на турнире отыграли на «ноль».

Детская ошибка вратаря сборной Чехии. Достал отдал шайбу шведу, тот забил в пустые ворота России предстоит сыграть в полуфинале МЧМ-2020 со Швецией. Скандинавы идут без поражений, а их соперники чудят.

Главный тренер

Томас Монтен – 42-летний специалист, давно трудящийся на славу шведского хоккея. Свою карьеру в институте национальных команд начал ещё в 2012 году, когда был ассистентом главного тренера в юниорской сборной и выиграл серебряную медаль ЮЧМ. Через два года Монтен стал помогать уже наставнику молодёжной команды и в январе 2014-го выиграл серебро МЧМ.

С 2016-го Монтен окончательно оставил клубную работу, возглавил шведскую молодёжку, которую свозил на три чемпионата мира и однажды привёл к серебряным медалям. В прошлом году Томасу простили вылет от Швейцарии в четвертьфинале, сейчас он уже показал лучший результат и намерен выиграть своё первое золото в тренерской карьере.

Вратарь

У шведов на турнире есть ярко выраженный первый номер. 18-летний Хуго Альнефельт провёл на МЧМ-2020 четыре встречи и сейчас показывает лучшую статистику для голкиперов, сыгравших не менее 3 матчей. Альнефельт в среднем отражает 93,6% бросков, а его коэффициент надёжности составляет 1,47 шайбы за игру. Никто из вратарей сборных, оставшихся на чемпионате мира, не может сравниться с Альнефельтом по надёжности.

Впрочем, это не удивительно. Несмотря на юный возраст, Хуго является безальтернативным бэкапом в клубе SHL ХВ-71, где регулярно получает игровую практику и демонстрирует отличную статистику. Опыт игры с взрослыми хоккеистами и позволяет Альнефельту хорошо выступать на молодёжном чемпионате мира. Кстати, шведский вратарь задрафтован «Тампой» и, вероятно, через несколько лет Альнефельт будет навязывать активную конкуренцию Андрею Василевскому.

Главная звезда

Вне всяких сомнений, это нападающий Нильс Хёгландер. Вы могли с ним познакомиться уже по ходу первого дня турнира, когда проспект «Ванкувера» забил нереальным лакросс-броском, но это было только вступление Хёгландера в турнир. Нильс буквально доминирует на льду практически в каждой смене, он способен обыграть «один в один» на носовом платке, да и вообще умеет на льду почти всё.

Хёгландер — лучший бомбардир МЧМ-2020, в его активе 10 (5+5) очков в пяти матчах, в четвертьфинале он отлично размялся на чехах, оформив дубль и сделав голевую передачу, и для обороны российской команды Нильс может стать большой проблемой.

Кстати, второй бомбардир турнира – тоже швед. Самуэль Фагемо забросил в Чехии уже 6 шайб, и это лучший показатель среди снайперов. Таким образом, шведы сильны не только своей командной и организованной игрой. У «тре крунур» есть в составе индивидуально сильные хоккеисты, способные решить исход матча в пользу своей команды. В воротах – Альнефельт, в нападении – Хёгландер и Фагемо, а в защите выделим Расмуса Сандина. 19-летний игрок начинал сезон в НХЛ в качестве основного защитника «Торонто», а в пяти матчах МЧМ на его счету 5 результативных передач.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

Шведские «дети» знают, как побеждать русских

В составе сборной Швеции на МЧМ-2020 есть семь хоккеистов, выигрывавших ЮЧМ-2019. Напомним, тогда в финале «тре крунур» обыграли именно сборную России, а особенно отличился Лукас Рэймонд, оформивший хет-трик в ворота Аскарова. На последнем рубеже у юных шведов играл Альнефельт, а вместе с Рэймондом на лёд выходил Александер Хольц, ещё один шведский суперталант 2002 года рождения. Так что, молодые скандинавы прекрасно знают, как обыгрывать сборную России.

Кстати, 17-летние Рэймонд и Хольц вовсе не тушуются на турнире для 19-летних. У Лукаса 4 (2+2) очка в пяти матчах, Александер в этих же играх заработал 5 (3+2) баллов. Мягко говоря, не сравнить со статистикой 17-летнего Максима Грошева в составе сборной России, а ведь Грошев тоже играл в том финале юниорки в Братиславе.

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.

В плей-офф у шведов всегда есть проблемы

Перед полуфиналом шведы выглядят фаворитами матча с Россией, да и вообще – самой мощной из оставшихся команд на МЧМ. Но такой расклад для «тре крунур» вовсе не нов – они уже давно здорово проходят групповой этап, все им вешают золотые медали на шею, но в решающих матчах им неизменно чего-то не хватает.

Официально молодёжные чемпионаты мира проводятся с 1977 года, и за это время шведы выиграли лишь два золота. Первое – ещё в 1981 году, а второе – в 2012-м. При этом, за последние 11 лет сборная Швеции шесть раз играла в финале МЧМ, но победить сумела только один раз.

Впрочем, если говорить именно о полуфиналах, то здесь россияне со шведами играют примерно одинаково. «Тре крунур» побеждали в 2008, 2013 и 2014 годах, наши ребята – в 2011 и 2015. Конечно, шведы вовсе не наши клиенты в плей-офф, но, по крайней мере, статистика в играх с ними получше, чем с теми же американцами или финнами.

Что ж, у Швеции – великолепная, сбалансированная команда, немало ярких игроков в составе, давно работающий с молодёжкой тренерский штаб и, как следствие, отличные шансы на победу не только в полуфинале, но и во всём турнире.

Но не будем забывать, что и у сборной России есть свои козыри, которые в отдельно взятой игре могут оказаться сильнее шведских. Подопечным Брагина будет невероятно трудно, но его командам не впервой преодолевать сложности. Завтра увидим, как получится в этот раз.