Россия пройдёт шведов и сыграет в финале с Канадой. Прогнозы на полуфиналы МЧМ-2020

После 6:0 на групповом этапе ещё одна встреча с «кленовыми листьями» станет украшением всего чемпионата мира.

Отгремел Новый год, а вслед за ним и четвертьфиналы: Россия, Канада и Швеция предсказуемо шагнули в борьбу за медали, а Финляндия с США выдали что-то похожее на матч «Сочи» — «Спартак» последних дней прошедшего года, и, естественно, если игра идёт до гола, то финны забивают и побеждают. В полуфиналах не бывает предсказуемости и скуки (на таких стадиях случайных команд не встретишь), поэтому спрогнозировать исход матчей довольно затруднительно. Кто же окажется в финале: мастеровитые канадцы или организованные финны, с виду непобедимые шведы или наша противоречивая, непредсказуемая, но тем и прекрасная сборная России?

Канада – Финляндия

Дата и время начала матча: 4 января, 21:00 (мск) (Острава)

Расклад. Крупное поражение от сборной России не помешало канадцам занять первое место в группе, а затем без проблем разобраться в четвертьфинале со словаками, выполнивших свои задачи на турнир в матче с Казахстаном. Лафренье, несмотря на прогноз Егора Замулы, оправился от травмы, набирает очки и уже хватает штрафы за грубость, а Барретт Хэйтон (лучший бомбардир команды, 9 очков) своей игрой и результативностью делает всё, чтобы о его нехорошем поступке после встречи со сборной России забыли как можно быстрее. Ещё и один из лидеров обороны Фут дисквалификации за удар в голову избежал – канадцы во всеоружии подходят к полуфиналу и наконец-то готовы обыграть финнов. Почему наконец-то? Потому что во втором десятилетии канадцы на стадии плей-офф МЧМ финнам проиграли три матча из трех — в полуфинале и двух четвертьфиналах.

Канадцы сокрушили словаков. И теперь мечтают взять реванш у России в финале МЧМ Лафренье восстановился после травмы и снова забивает.

В прошлом году поражение было особенно болезненным – в концовке встречи Финляндия сравняла счёт после броска с нулевого угла и нелепого рикошета от клюшки вратаря Дипьетро, а в овертайме у защитника Гласса в момент броска сломалась клюшка, финны убежали в контратаку и вырвали победу.

Финны удивили: пока в сборной России прикидывали, что с ними делать в четвертьфинале, они крупно уступили швейцарцам, выйдя на американцев. Сознательно или без умысла, но Финляндия с выбором соперника не ошиблась: американцы, наводнённые талантами, так и не поняли, как им сделать что-то путное у ворот Юстуса Аннунена. Одной шайбы, заброшенной в большинстве, хватило финнам для выхода в полуфинал.

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Вряд ли против канадцев подопечные Хелминена будут что-то усложнять – терпеть и ждать, ждать и терпеть. Однако этого окажется недостаточно – канадцам вполне по силам преодолеть финские капканы, забить первыми и заставить финнов раскрываться, идти вперёд и ошибаться. У финнов есть кому забивать, но стараний мелкокалиберного Тануса, коренного скандинава Одена и остальных окажется недостаточно, чтобы оставить сборную Канады без финала.

Прогноз: Канада — Финляндия — 2:1.

Россия – Швеция

Дата и время начала матча: 4 января, 17:00 (мск) (Острава)

Шведы пока и сами не поняли, как относиться к поединку с Россией: пока игроки после победы над Чехией хорохорились и говорили в первую очередь о своей устрашающей команде без страха и упрёка, тренер, напротив, призвал опасаться нашу «невероятную» сборную. Правда, где-то посередине: шведы на автопилоте прошли групповой этап без потерь, не заметив в четвертьфинале обескровленных потерями хозяев турнира, а сборная России уверенно переиграла неуступчивых швейцарцев. В Швеции обозреватели негодовали: дескать, слишком лёгкий путь, усыпляющий.

Звёздные игроки, сила и слабые места. Что нужно знать о сборной Швеции Соперник – сложнейший, но в сборной России знают, как обыгрывать «тре крунур» в полуфиналах.

Сборная России точно никому уснуть не даст, ей всё-таки Брагин руководит. Радует, что со швейцарцами отлично проявили себя Хованов и Денисенко – от них на групповом этапе ждали большего (особенно от игрока «Локомотива», который отмечался скорее удалениями, чем очками), но как только пошли игры на выбывание, Григорий и Александр (в соавторстве с громоподобным Воронковым) включились и выдали отличный матч. Другое дело, что швейцарцев хватило только на половину игры, а остальное время они оборонялись и старательно убивали своё же большинство.

Линдстрём: шведская дорога в полуфинал МЧМ — снотворное без равных соперников

Шведская команда такой недисциплинированности не простит и в окопах отсиживаться точно не будет, потенциал у состава не тот. Но не зря у шведов за многие-многие годы лишь одно золото — когда нужно доставать из себя всё и даже больше, «тре крунур» из-за лёгкости и атмосферы благоденствия в предыдущих матчах просто не могут в себе найти дополнительные резервы, придумать план B, и проигрывают. Шведы точно не угонятся за сборной России, если она выйдет такой же заряженной и агрессивной, как на матч с Канадой – никаких чудес от Альнефельта, Хёгландера, Фагемо или Рэймонда не хватит, чтобы остановить россиян. Да и Аскарову, Грошеву и Подколзину будет приятно вернуть должок за финал ЮЧМ-2019.

Прогноз: Россия – Швеция – 3:1.