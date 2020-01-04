«Победить Швецию можно российским оружием». Наша молодёжка хочет показать «Gegenpressing»

* МЧМ-2020

Сборная России провела тренировку накануне полуфинала со Швецией на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2020. После занятия о подготовке к матчу рассказали тренер команды Игорь Ларионов, а также игроки – Александр Хованов и Василий Подколзин.

«Должны доказать, что мы не мягкие». Как Швеция готовится к матчу с Россией на МЧМ Рекордные 52 победы в группе и всего одно золото за 13 лет – «Тре крунур» настроены изменить эту тенденцию.

«Швецию можно победить российским оружием. Будем показывать Gegen Pressen на льду»

Помощник главного тренера молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал, за счёт чего можно победить шведскую команду.

— Швеция на этом турнире не проиграла никому. Как её победить?

— Победить нашим российским оружием – быстрой игрой, коллективными действиями, плотной игрой в обороне, быстрым пасом и, конечно, дисциплиной.

— Шведы будут этой игре противостоять.

— Безусловно, но легко же не бывает. Не хочется ссылаться на если бы, да кабы, если мы начнём, как с канадцами… Есть план на игру, чтобы мы всегда играли активно, первым номером, чтобы не было боязни, что мы можем проиграть. Ребята уверены в себе, готовы. Мальчишки прошли долгий путь с детского хоккея до момента, где они оказались сегодня. 99% этих ребят уже больше не будут играть на этом уровне. Задача ясна, вечером проведём собрание, посмотрим пару интересных видео. Они понимают значение всего этого, но хотим, чтобы они посмотрели, как выигрываются большие дела.

— Как отобрать у шведов шайбу?

— Во-первых, выиграть вбрасывание.

— Они их сегодня тренировали.

— Молодцы, и кто там лучший?

— Густафссон.

— Наш современный российский хоккей и эту команду отличает то, что мы стали дорожить шайбой. Это основной компонент, в котором мы можем здесь всех переиграть, включая шведов. Gegenpressing Юргена Клоппа на льду, и дальше уже контроль шайбы. Контролируешь шайбу – контролируешь игру, это наш девиз. И быстрый темп – быстрый переход из обороны в атаку, подключение защитников и позиционная атака с контролем шайбы. Сегодня все играют плотно, ближе к своим воротам, и защитников надо использовать для бросков. У нас есть кому бросить – и Большой Зи, и Романов, практически все ребята могут кистями доставить шайбу до ворот. Это один из элементов, который может дать нам пару мусорных голов.

— Есть вариант и как финны сыграть.

— Здесь много факторов. Можно предполагать, а игра покажет. Наша задача – начать в агрессивном темпе, надеюсь, мы сможем провести этот матч в нашем русле. Шведы, понятно, играли в другой группе. Даже вчерашний матч с чехами, который я посмотрел живьём, не был совсем показательным. Чехи были ослаблены, у них много игроков травмированы. По этому матчу сложно сделать выводы. Но если дать быстрый агрессивный темп, могут появиться нюансы, о которых мы пока не знаем у шведов.

Пока ещё не «Красная машина». Что тревожит в игре России перед полуфиналом со шведами Проблем немало, а шведы сильны. Но мы верим в наших ребят.

«Уверены в Аскарове. С нашими историей и традициями неправильно смотреть на кого-то»

— Что с Дорофеевым?

— Это вопрос к доктору, пока не готов ответить. Будет ли он играть завтра – вопрос к главному тренеру и доктору команды.

— Почему решили поставить Грошева с Морозовым – по игровым качествам, или чтобы другие звенья не менять?

— Пока решили ничего не менять, вопрос по Дорофееву остаётся открытым. Пока вот так, но Грошев – интересный парень. Порой наши ребята нас удивляют в новых связках, когда у них есть свобода времени, пространства и творчества, они могут сделать многие вещи так, что и нас удивят в хорошем смысле.

— В сборной России 17-летний вратарь никогда не был первым номером, даже Василевский в возрасте Аскарова. Нет сомнений или страха за игру Ярослава?

— Нет, здесь полная уверенность. Коля Хабибулин с ним очень много работает, ребята в него верят. Мальчишка талантливый. Смотрите, кто играет в сборной Швеции – ребята в масках делают результат. Кто играет в Германии? Ребята 2002 года в первых звеньях там. Нам, россиянам, с нашим менталитетом, историей и традициями неправильно смотреть на кого-то. Мы выходим на самый важный матч турнира и готовы с самого начала играть в высоком темпе, играть первым номером.

Швейцарцы начали праздновать, а Аскаров сделал суперсейв! Этот момент мог перевернуть матч Швейцарцы уже подняли руки и видели гол. Но наш вратарь снова сотворил маленькое чудо в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

— Альнефельт выглядит сильнейшим вратарём турнира, нашёл ли Хабибулин у него слабые стороны?

— У нас есть пара скаутских репортов, которые мы получили отсюда и из Северной Америки. Главный вопрос по нашим нападающим, чтобы была помеха вратарю. Это даёт успех, сегодня на любом уровне это помогает. Задача будет – быть перед ним впереди, быть в горячей точке, где больно. Надеюсь, это поможет нам забить пару голов.

— У шведов есть свой Свечников, который забивает лакросс-голы. Насколько соперник такие голы воспринимает как вычурные, вызывающие? Дон Черри ещё говорил про них, что не надо выпендриваться.

— Дон Черри – удивительный человек с удивительной биографией, не будем давать ему большую рекламу. Мы знакомы с парнем, который пробует эти номера. Защитники знакомы с этим его трюком, поэтому стараемся сделать так, чтобы этого не произошло. Хотя парень талантливый, интересный. Это украшение игры, постараемся, чтобы завтра этого украшения не было.

— Вечерняя тренировка, а матч дневной. Не было возможности передвинуть занятие пораньше, или вас это время устраивает?

— Был вариант тренироваться на тренировочной арене в три часа дня. Решили, что мы пропустили один день на этой арене и надо было вернуться на этот каток, пощупать наш лёд, дать ребятам эту атмосферу большого стадиона. Полчаса в хорошем темпе, это было правильное решение, чтобы мы знали, что завтра ожидать. Те же борта, здесь есть небольшие стыки, и шайба после проброса может выскочить прямо на ворота. Надо было это тоже посмотреть.

— Шведы на этом турнире реализовали большинство 10 раз. У нас было пять удалений со Швейцарией. Может, это уже нормально?

— Разные группы, разный уровень соперников. Не хотелось бы сравнивать, кто что сколько сделал. Мы выходим на матч, где всё начинается с чистого листа. О дисциплине мы говорим, им не нравится жёсткий хоккей. А кому нравится? Но в плане дисциплины мы акцентируем внимание на то, чтобы ребята потерпели. Остаётся пара матчей, цена игр очень большая. Но нет никакого давления и стресса, это хоккей. Ребята должны выйти и с удовольствием сыграть этот матч.

«На МЧМ все ребята свою лучшую жизнь живут. Мало кто в нас верит, а мы друг в друга верим»

Нападающий Василий Подколзин рассказал, как в молодёжке оценивают игру сборной Швеции и готовятся к полуфиналу.

— Швеция — хорошая команда, в которой очень много обученных игроков. Они хорошо играют в большинстве. Завтра будет интересный матч.

— Швеция образца группового этапа и плей-офф из года в год – это разные команды. Согласен?

— Может быть, я на самом деле не так хорошо за ними следил. Но они достаточно ровно идут по этому турниру. То, что мы вчера видели у них с Чехией, это была очень зрелая и умелая игра.

— Много игроков у них, которые обыграли вас в финале ЮЧМ-2019. Есть желание что-то доказать им?

— Да. Но что мне им доказывать? Конечно, я прекрасно помню тот матч. Тем интереснее будет завтра. Видел я Рэймонда на этом чемпионате. Он выделяется, прилично руками рисует. Мы найдем пути завтра.

— Отсутствие Дорофеева что-то меняет в большинстве?

— Если честно, то пока ничего не знаю. Завтра увидим.

— Следишь за внешним миром? СКА вот 0:5 проигрывает.

— СКА 0:5 проигрывает? А кто в воротах играет? Мельничук? Я сейчас в соцсетях не сижу. Максимально абстрагируюсь от всего. Короткое время, потом жалеть будешь, если что-то сделал не так. Хочу максимально посвятить время восстановлению и хоккею. На чемпионате мира все ребята свою лучшую жизнь живут. Это тяжело объяснить. Просто мы в команде все вместе, все друг за друга. Коллектив хороший собрался. Мало кто в нас верит, а мы друг в друга верим. Это придаёт сил и запоминается.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

— Шведы очень уверенны в себе и говорят, что их все должны бояться. Вас это мотивирует ещё больше?

— Сказали, и сказали. Мы их не боимся и уверены в себе. Завтра будет интересная игра, посмотрим, кто был прав.

— У шведов сборные любого возраста играют по одной системе. Что нужно сделать, чтобы они «поплыли»?

— Нужно начать играть в активный хоккей, как с Канадой, Германией. Грубо говоря, никого не жалеть. Нужно показывать быстрый хоккей, командной скоростью их переигрывать.

— На тренировке уделяли внимание пробитию буллитов.

— Да, нам и тренер говорит, чтобы мы посерьёзнее относились к этому. Очень важный элемент, который может решить исход игры.