Одна из драм Баффало-2011 была со шведами. Прыжок Калинина открыл России путь к золоту

* Календарь плей-офф МЧМ-2020

Уже сегодня российская молодёжка сразится со шведами в полуфинале МЧМ-2020. Соперник – очень серьёзный, но нашей команде не привыкать встречаться с «тре крунур» в решающих матчах. И самое главное – ей не привыкать обыгрывать жёлто-синих. Матчи в плей-офф между Россией и Швецией обычно получаются крайне упорными и регулярно вылезают за пределы основного времени. Об одной из таких игр мы и хотим напомнить сегодня. В Баффало-2011 путь российской молодёжки к золоту оказался невероятно тернистым, нашим парням тогда пришлось доставать из себя всё для победы, и не только в знаменитом финале с канадцами. Игра со шведами в полуфинале выдалась, может быть, менее драматичной, но послужила очередным славным примером характера команд Валерия Брагина, в который мы по сей день верим даже в самых безнадёжных ситуациях.

Пока ещё не «Красная машина». Что тревожит в игре России перед полуфиналом со шведами Проблем немало, а шведы сильны. Но мы верим в наших ребят.

МЧМ-2011 был первым для молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина, и начинался он для нашей команды отвратительно. Стартовать выпало двумя мощными матчами с Канадой и Швецией, и оба оказались проиграны россиянами в основное время. С «кленовыми листьями» наши ребята два периода бились на равных (счёт ко второму перерыву был 3:3), но в заключительном отрезке пропустили три безответные шайб. После той игры в запас угодил наш основной голкипер Игорь Бобков, но его время, как мы знаем, на турнире ещё придёт.

Со шведами в воротах играл уже Дмитрий Шикин, пропустил в три раза меньше, чем Бобков от канадцев, но полевые игроки ничего не забили, и Россия проиграла с нулём. Два матча с сильными соперниками – два поражения. Тогда ещё никто не знал, что команды Брагина способны на чудесное преображение в плей-офф, и настроение под Новый год было не лучшим.

Россияне, конечно, немного исправились за неудачный старт, легко обыграли Норвегию (8:2) и Чехию (8:3) и вышли из группы с третьего места, попав в четвертьфинале на финнов.

Игра со сборной Суоми стала первым настоящим испытанием для россиян на пути к золоту. Впрочем, к началу третьего периода четвертьфинала никто и не помышлял о каких-либо медалях. Сборная России тогда открыла счёт усилиями Юрия Урычева, но потом трижды пропустила от Теэму Пулккинена, Юлиуса Юнттилы и Йоонаса Донского, и, казалось бы, дело неизбежно двигалось к поражению. Но тут случилось первое «брагинское» чудо. Евгений Кузнецов забил второй наш гол на 57-й минуте, а через 124 секунды Максим Кицын сравнял счёт. В овертайме обескураженных финнов добил Кузнецов и принёс первую волевую победу российской молодёжке на том великом турнире.

Игра с финнами стартовала 3 января в 3:30 по московскому времени. А полуфинал со шведами начинался… 3 января в 23:30 по Москве. Учитывая, что четвертьфинальный матч затянулся из-за овертайма, у сборной России было всего лишь около 17 часов на восстановление, сон и подготовку к битве за выход в финал. Колоссальное испытание даже для молодого организма!

Но на МЧМ-2011 характера россиянам бы хватило и не на такие трудности. Это доказал поединок за золото с канадцами, но на пути к нему подопечным Брагина пришлось пережить ещё одну драму со счастливым концом.

Впрочем, игра со шведами, которые стали первыми в своей группе и отдыхали аж с 31 декабря, началась просто отлично. Владимир Тарасенко открыл счёт уже на 7-й минуте, а ближе к середине игры Денис Голубев удвоил российское преимущество. 2:0, но шведы давили, и с каждой новой минутой игры сказывалось превосходство «тре крунур» в свежести.

В результате в конце второго периода Адам Ларссон реализовал большинство, а в начале третьего при попустительстве Георгия Бердюкова Калле Йернкрок сравнял счёт. После этого игра проходила более-менее равно, но у шведов было явно больше сил. А тут ещё на 57-й минуте Дмитрий Орлов заработал глупейшее удаление в чужой зоне. Расплата наступила мгновенно, Патрик Селин «выстрелил» от синей линии и забросил третью шведскую шайбу.

Казалось, что после такого морально выхолощенной и физически уставшей России не выкарабкаться. О втором за сутки подвиге не приходилось и мечтать, и вряд ли бы кто-то упрекнул ребят за то поражение. Но, как мы знаем, тот чемпионат мира был временем настоящих новогодних чудес и величайшим примером проявления русского характера.

В концовке игры со шведами наши парни сумели-таки организовать штурм ворот Робина Ленера. За полторы минуты до финальной сирены Кузнецов отобрал шайбу у шведа и доставил её на дальний пятачок, оттуда с неудобной руки в сторону ворот бросил Орлов, возле владений Ленера возникла суматоха, но Сергей Калинин высмотрел шайбу в этом скоплении игроков и клюшек и в отчаянном прыжке пропихнул её за ленточку! 3:3, Россия снова сумела отыграться!

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Кстати, для Калинина это был первый гол на МЧМ-2011 в 6 матчах и всего второе набранное очко. В овертайме полуфинала забить никому не удалось, всё решилось в серии буллитов. Там сборную России подтащил Дмитрий Шикин, отразивший все три шведские попытки, а победный бросок, отправивший нас в легендарный финал, выполнил Денис Голубев. Воспитанник магнитогорского хоккея, выступавший в то время в системе «Ак Барса», мог ведь и не сыграть в том полуфинале. Перед игрой со шведами нога Голубева распухла из-за попадания шайбы и буквально не помещалась в конёк. Гигантское желание Дениса сыграть и мастерство доктора сборной России Александра Бородина привели к тому, что Голубев всё-таки вышел биться со шведами и стал одним из героев того матча.

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Впрочем, в той сборной все были герои. Окончательно мы это поняли после финала с канадцами, но и само попадание в главный матч турнира через драмы с финнами и шведами было сродни подвигу. Сейчас в российской молодёжке, разумеется, другие парни, но у руля команды всё тот же Валерий Камбэкович Брагин. Хочется верить, что новое поколение российских хоккеистов тоже кое-что знает о характере и вере в свои силы, и сломит сопротивление шведов, у которых как будто бы почти нет слабых мест. Доводить до валидольной концовки и буллитов необязательно, но вся Россия сегодня ждёт победу.