Морозов спал весь турнир, а теперь вывел Россию в финал! Гол, который можно смотреть вечно

* МЧМ-2020

Первый период полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2020 между Россией и Швецией превзошёл все ожидания. За 20 минут был и гол на первой минуте, и удаление до конца матча лучшего бомбардира турнира, и пять голов. С ума сойти!

Российские болельщики схватились за голову уже через 16 секунд после стартового вбрасывания – Расмус Сандин после вбрасывания пальнул в девятку и пробил Ярослава Аскарова вторым броском шведов.

А дальше случилась сборная России и немного удачи. Шведы, вместо того, чтобы развивать преимущество, сами всё себе испортили глупыми удалениями. Сначала Александр Хольц талантливый 17-летний масочник, поехал на две минуты за удар клюшкой. Но отсидел меньше – россияне реализовали первое же большинство! Когда такое было на этом турнире? Сделал это Иван Морозов, открывший счёт свои голам в самое нужное время. Хольцу оставалось только бить себя от досады по голове.

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На этом глупости в исполнении шведов не закончились. Лучший бомбардир турнира Нильс Хёгландер врезался в Григория Денисенко, попав точно в голову. С нашим капитаном всё обошлось – он посидел минутку на скамейке, приложив лёд к шее, и вернулся в игру, но швед получил «5+20», а наша молодёжка принялась за дело. Именно Денисенко в итоге начал голевую комбинацию, которая завершилась голом Александра Хованова. Главный тренер шведов Томас Монтен – вообще позитивный человек, который всегда находится с благодушном расположении духа и улыбается. Но после гола Хованова его улыбку можно назвать не иначе, как нервной.

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Фото: скриншот с трансляции

Нервничать было от чего – уже через несколько минут вратарь Хуго Альнефельт допустил грубую ошибку и подарил гол Егору Соколову. Таких подарков россияне вряд ли ждали, но с удовольствием его приняли. Россия словно не заметила быстрой пропущенной шайбы и выдала мощнейший старт.

Правда, никто и не ждал, что будет так легко. Сегодня оба вратаря не выручали и обе команды неважно играли в меньшинстве. Поэтому когда стали удаляться россияне, шведы тут же бросились в погоню – Самуэль Фагемо сделал счёт 2:3 точнейшим броском в девятку. Пять голов за один только период. В обеих сборных перед матчем говорили, что игра спецбригад станет ключевым фактором. И, судя по всему, победить должен был тот, кто будет меньше удаляться.

Россия обыграла Швецию в полуфинале МЧМ! Всё решил овертайм. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.

Второй период начался с двух нереализованных удалений, с одной и с другой стороны. А дальше уже шведы наказали – Хованов получил «2+10» за удар в голову, и Расмус Сандин сравнял счёт.

Наша команда могла снова выйти вперёд, но при счёте 3:3 Альнефельт сотворил гениальный сейв после броска Марченко. Тот случай, когда вся сборная России была готова праздновать гол, а шайба не пересекла линию ворот.

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Любопытно, что в финале юниорского чемпионата мира – 2019 Альнефельт уже делал фантастические спасения в матче с Россией, в частности в самой концовке третьего периода при счёте 3:3.

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Тогда россияне уступили в овертайме, теперь не сломались и не только сравняли счёт в третьем периоде (4:4), но и вырвали победу в дополнительное время благодаря шайбе Ивана Морозова. Этот гол можно пересматривать вечно. Впервые с 2016 года сборная России вышла в финал МЧМ.

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