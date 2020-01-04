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Молодёжный ЧМ по хоккею – 2020, кто будет соперником России в финале, время начала матча

Кто будет нашим соперником в матче за золото?
Роман Тузов
Россия – в финале! Кто будет нашим соперником в матче за золото? LIVE
Канадцы хотят взять у нас реванш, но и у России есть хоккейный должок перед финнами. Первый финал нашей молодёжки за четыре года.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

На молодёжном чемпионате мира – 2020 стартовали полуфинальные матчи. Сборная России в упорной борьбе одолела команду Швеции (5:4 ОТ) и впервые с 2016 года пробилась в финал. Всё решила шайба Ивана Морозова в дополнительное время. В финале наша команда сыграет с победителем матча Канада – Финляндия, который начнётся в 21:00.

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Итоги полуфиналов

Швеция – Россия

U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 5
ОТ
Россия U20
1:0 Сандин (Густафссон) – 00:16' (5x5)   1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев) – 03:04' (5x4)   1:2 Хованов (Александров, Денисенко) – 05:40' (5x4)   1:3 Соколов – 12:05' (5x5)   2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин) – 14:54' (5x4)   3:3 Сандин (Фагемо, Нессен) – 31:02' (5x4)   4:3 Лундквист (Сандин, Нессен) – 44:25' (5x4)   4:4 Соколов (Хованов) – 48:35' (5x5)   4:5 Морозов (Подколзин, Воронков) – 63:24' (3x3)

«Поздравляю всех болельщиков с победой! Всех, кто поддерживал нас! Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра — следующая. Мы уже готовимся к ней. Я нахожусь в Остраве вместе с нашей сборной.

Хочу поблагодарить всех за поддержку, команда всё это чувствует. Все добрые слова, сказанные в её адрес. Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, играли с огромным желанием, поэтому все — молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России – это финал. Все парни бились друг друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире. Теперь, повторюсь, переключаемся на финал», — подвёл итог матча первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Канада – Финляндия

U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Канада U20
Перерыв
4 : 0
Финляндия U20
1:0 Макмайкл (Дудас) – 01:48' (5x5)   2:0 Лафренье (Фут, Хэйтон) – 03:05' (5x5)   3:0 Драйсдейл (Лавуа, Байфилд) – 03:55' (5x5)   4:0 Делландреа (Дудас, Макмайкл) – 14:49' (5x5)

* Сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2020

Матч за третье место

Матч за бронзовые медали начнётся 5 января в 17:00 (мск).

U20 ЧМ-2020. За 3-е место
05 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
LSF2

Финал

Финальный матч начнётся 5 января в 21:00 (мск).

U20 ЧМ-2020. Финал
05 января 2020, воскресенье. 21:00 МСК
WSF2
Не начался
Россия U20
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