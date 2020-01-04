Канадцы хотят взять у нас реванш, но и у России есть хоккейный должок перед финнами. Первый финал нашей молодёжки за четыре года.

Россия – в финале! Кто будет нашим соперником в матче за золото? LIVE

На молодёжном чемпионате мира – 2020 стартовали полуфинальные матчи. Сборная России в упорной борьбе одолела команду Швеции (5:4 ОТ) и впервые с 2016 года пробилась в финал. Всё решила шайба Ивана Морозова в дополнительное время. В финале наша команда сыграет с победителем матча Канада – Финляндия, который начнётся в 21:00.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ! Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

Морозов спал весь турнир, а теперь вывел Россию в финал! Гол, который можно смотреть вечно Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

Итоги полуфиналов

Швеция – Россия

«Поздравляю всех болельщиков с победой! Всех, кто поддерживал нас! Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра — следующая. Мы уже готовимся к ней. Я нахожусь в Остраве вместе с нашей сборной.



Хочу поблагодарить всех за поддержку, команда всё это чувствует. Все добрые слова, сказанные в её адрес. Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, играли с огромным желанием, поэтому все — молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России – это финал. Все парни бились друг друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире. Теперь, повторюсь, переключаемся на финал», — подвёл итог матча первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.



Канада – Финляндия

* Сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2020

Матч за третье место

Матч за бронзовые медали начнётся 5 января в 17:00 (мск).

Финал

Финальный матч начнётся 5 января в 21:00 (мск).