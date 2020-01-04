Россия – в финале! Кто будет нашим соперником в матче за золото? LIVE

На молодёжном чемпионате мира – 2020 стартовали полуфинальные матчи. Сборная России в упорной борьбе одолела команду Швеции (5:4 ОТ) и впервые с 2016 года пробилась в финал. Всё решила шайба Ивана Морозова в дополнительное время. В финале наша команда сыграет с победителем матча Канада – Финляндия, который начнётся в 21:00.
Итоги полуфиналов
Швеция – Россия
«Поздравляю всех болельщиков с победой! Всех, кто поддерживал нас! Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра — следующая. Мы уже готовимся к ней. Я нахожусь в Остраве вместе с нашей сборной.
Хочу поблагодарить всех за поддержку, команда всё это чувствует. Все добрые слова, сказанные в её адрес. Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, играли с огромным желанием, поэтому все — молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России – это финал. Все парни бились друг друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире. Теперь, повторюсь, переключаемся на финал», — подвёл итог матча первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Канада – Финляндия
* Сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2020
Матч за третье место
Матч за бронзовые медали начнётся 5 января в 17:00 (мск).
Финал
Финальный матч начнётся 5 января в 21:00 (мск).
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