«Морозова носили на руках, но сначала чуть не раздавили». Россия – о победе над шведами

* МЧМ-2020
Сборная России обыграла Швецию (5:4 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответили игроки российской сборной: Иван Морозов, Василий Подколзин, Амир Мифтахов, Егор Соколов, Александр Хованов и Кирилл Марченко.
«В раздевалке меня на руках не носили, у нас Соколов же лучший!»
Автор дубля и победного гола в овертайме Иван Морозов не скрывал своих эмоций.
— В раздевалке носили вас на руках?
— Нет, Соколов же лучший!
— Это самый сумасшедший и нервный матч в вашей карьере?
— Да, это точно.
— Какой разговор был в раздевалке после второго периода?
— Все парни понимали, что это наша игра, и мы должны её выигрывать. Мы столько работали, и должны быть в финале.
— Как команда отреагировала на удаление Хёгландера в начале матча?
— Хорошо, пять минут большинства же, должны были забивать.
— Иван, вас наконец-то прорвало. Что мешало раньше реализовывать?
— Видимо, чего-то не хватало. Хорошо, что сейчас всё получилось. Главное, что команда выиграла.
— Как эмоционально к финалу подготовиться?
— У нас есть тренерский штаб, он за это отвечает. Да и все ребята всё понимают, завтра главный матч за золото.
— Какая была установка на овертайм?
— В овертайме всегда сложно, много свободного льда. Трудно отобрать шайбу, приходится ждать ошибки соперника. Так и получилось.
— Удивило, что шведы играли достаточно жёстко?
— Я не заметил, чтобы они жёстко играли.
«Думал, овертайм будет «4 на 4», а оказывается «3 на 3», места было больше»
Нападающий сборной России Василий Подколзин не знал, что овертайм будет проходить в формате «3 на 3».
— Даже не знаю, что сейчас сказать. До сих пор нахожусь будто в астрале. Не каждый день случаются такие моменты, они очень запоминаются. Тяжело подобрать слова, надо всё это забыть и готовиться к финалу. На всё равно, финны или канадцы.
— Вели 3:1, но не удержали преимущество.
— Мы забили два гола в большинстве, а потом стали удаляться. Соперник хорошо играет в большинстве, много бросает.
— О чём говорили перед овертаймом?
— В принципе, не о чём. Что надо было просто забить. Я думал, что овертайм будет «4 на 4» в плей-офф, а оказывается «3 на 3». Места было больше.
— О чём подумали, когда Марченко не забил важный момент?
— Такое бывает у каждого. Мы его сразу поддержали, сказали, что свои голы забьём. Понятно, что Кирилл расстроился, но он продолжил бросать и обострять. Главное – победа.
— Разбирали шведского вратаря?
— Конечно, просматривали его игру. Нам показывали и объясняли, как он играет. Просто бросковая агрессия сегодня присутствовала.
— Удачно сыграл Егор Соколов.
— Да, здорово! Это уверенность и ему, и всей команде. И Ваня Морозов забил, тоже хорошо. Главное – вовремя.
«Никогда в жизни не испытывал таких эмоций»
Вратарь сборной России Амир Мифтахов заявил, что игра получилась очень эмоциональной.
— Не скажу, что было сложно так входить в игру. Конечно, непросто, но я должен быть готов. Я – вратарь, моя задача ловить шайбы. Тем более был полуфинал, проигрывали в одну шайбу, нужно было исправлять ситуацию. Нельзя было пропускать, только забивать.
— Какие эмоции после игры?
— Это был самый эмоциональный матч в моей карьере, пусть я и вышел не в старте, а в третьем периоде. Никогда в жизни не испытывал таких эмоций.
— Что было самым важным в овертайме?
— Держать концентрацию, ловить шайбу.
— Шведы не так много бросали. Это сказывалось?
— Любой вратарь скажет, что лучше – когда много бросков, тогда ты в тонусе. Я не должен был пропускать ни одного гола. Есть момент – выручай любой ценой.
— Вы обыграли Канаду 6:0, ждёте её в финале?
— Это уже не имеет значения, это было в группе.
«Я уже спокоен, как волк»
Автор дубля в ворота шведов Егор Соколов рассказал, как сборная России будет готовиться к финалу.
— Что скажете после такой игры?
— Я не знаю. Наверное, это самое приятное чувство в моей жизни. Мы вышли в финал молодёжного чемпионата мира, я никогда такого не ощущал. Но на этом наша миссия не завершена. Завтра — самый главный матч на турнире, так что мы начинаем готовится к нему с этого момента.
— Как исполнили эти два гола? Это же виртуозность высшей пробы
— Да там в первом моменте вратарь ошибся, во втором Саня Хованов меня вывел — оставалось только попасть. Я попал, эмоции переполнили.
— С кем вам предпочтительней играть завтра в финале?
— Завтра вообще без разницы. Хоть с кем. Будем выходить и биться за всю Россию, будем стараться сделать подарок России — это всё, что я могу сейчас сказать.
— Надо сохранить эмоции на завтра.
— Да это я уже спокоен как волк. Сейчас мы придём, полежим, покушаем и будем готовиться.
— Про вас пишут в соцсетях, что это лучший матч в жизни. Приятно?
— Я вообще не обращаю внимания на то, что про меня пишут. Я не забивал на групповой стадии, но я играл так, как я могу. Я не обращаю внимания на социальные сети. Завтра — самый важный матч. Завтра. На данный момент, сейчас, не важно, кто забил. Важно, что мы победили, что мы будем играть в финале. Я рад, мы с этими ребятами прошли очень многое. Мы все вместе, все друг за друга.
— Что думали, говорили, когда заменили Аскарова?
— Хотелось помочь Мифтахову как можно быстрее войти в игру и сравнять счёт. Это получилось и в овертайме мы их дожали. Ваня Морозов всё сделал. Я не смог до него доехать — споткнулся три раза, у меня просто ноги подкосились.
«Подвёл команду своим глупым удалением»
Нападающий сборной России Александр Хованов считает, что гол Ивана Морозова в овертайме войдёт в историю хоккея.
— Сейчас надо уже успокаиваться и готовиться к финалу. Эмоции, конечно, положительные. Никогда в жизни такого матча не играл пока. Слава богу, что выиграли, спасибо тому, кто сверху нам помог, и, конечно, Ване Морозову. Красава, вообще. Такой гол забил, который, я думаю, войдёт в историю российского хоккея. Спасибо всем болельщикам, кто за нас переживал.
— Морозов говорил, что Соколова носили на руках, потому что он классный гол забил.
— Да всех носили, кроме меня! У меня удаление глупое было. Конечно, я подвёл команду и болельщиков, было неприятно. Но я вышел на третий период, сконцентрировался. Слава богу, счёт сравняли. Все ребята герои сегодня, но и удача к нам повернулась лицом.
— Чем-то шведы удивили?
— В принципе, нет. Мы и ожидали такой игры, что они в большинстве хорошо играют. Опять удаления нас подвели, как и в других матчах. Шведы нам три гола в большинстве забили. В равных составах даже особо и не дали им ничего сделать.
— Аскаров пропустил четыре шайбы, и болельщики критически отреагировали на его игру. Что можете сказать?
— Да молодой парень, со всеми случается. Мы все друг друга поддерживаем. Мифтахов вышел и выручил нас, но и Ярослав молодчик. Все сегодня молодцы, все выкладывались на полную катушку. Некого упрекнуть.
«Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме»
Форвард Кирилл Марченко сказал, что сборная России ожидала от шведов такой игры.
— Какие эмоции после победного полуфинала?
— Мы очень довольны, очень рады, но настраиваемся на завтра, потому что это будет самая важная игра. Все парни очень рады, вы сами это видели.
— Носили Морозова на руках?
— Ну конечно. Его чуть не раздавили, когда забил. Молодчик, классная игра была, забил свои голы — нечего сказать.
— Легче ли психологически играть первый полуфинал, чем второй?
— Трудно сказать, все соперники сильные. Подстраиваться не будем, нужно играть в свой хоккей. Но, конечно, хорошо, что мы раньше сыграли свой матч, потому что будет больше времени отдохнуть.
— Чем удивили шведы?
— Мы ожидали от них такой игры, знали, что это атакующая команда. Старались сами играть агрессивнее. Мы пытались разрушать их атаки и надёжнее действовать у своих ворот.
— Что скажете про замену Аскарова? Его очень критиковали болельщики.
— На то мы и команда, чтобы все трудности переживать вместе. Я не могу сказать, что он сыграл плохо. Где-то не подтащил, где-то ему закрыли обзор. Я его не обвиняю.
— Было много нарушений со стороны шведов…
— У нас самих страдает дисциплина. Установка была такая, чтобы не ввязываться в стычки и не отвечать на провокации. Были неоправданные удаления, но я думаю, что это ерунда, их было немного.
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