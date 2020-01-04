Команда Валерия Брагина уже как минимум с серебром МЧМ, но в сборной думают только о золоте.

«Морозова носили на руках, но сначала чуть не раздавили». Россия – о победе над шведами

* МЧМ-2020

Сборная России обыграла Швецию (5:4 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответили игроки российской сборной: Иван Морозов, Василий Подколзин, Амир Мифтахов, Егор Соколов, Александр Хованов и Кирилл Марченко.

Россия обыграла Швецию в полуфинале МЧМ! Всё решил овертайм Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.

«В раздевалке меня на руках не носили, у нас Соколов же лучший!»

Автор дубля и победного гола в овертайме Иван Морозов не скрывал своих эмоций.

— В раздевалке носили вас на руках?

— Нет, Соколов же лучший!

— Это самый сумасшедший и нервный матч в вашей карьере?

— Да, это точно.

— Какой разговор был в раздевалке после второго периода?

— Все парни понимали, что это наша игра, и мы должны её выигрывать. Мы столько работали, и должны быть в финале.

— Как команда отреагировала на удаление Хёгландера в начале матча?

— Хорошо, пять минут большинства же, должны были забивать.

— Иван, вас наконец-то прорвало. Что мешало раньше реализовывать?

— Видимо, чего-то не хватало. Хорошо, что сейчас всё получилось. Главное, что команда выиграла.

— Как эмоционально к финалу подготовиться?

— У нас есть тренерский штаб, он за это отвечает. Да и все ребята всё понимают, завтра главный матч за золото.

— Какая была установка на овертайм?

— В овертайме всегда сложно, много свободного льда. Трудно отобрать шайбу, приходится ждать ошибки соперника. Так и получилось.

— Удивило, что шведы играли достаточно жёстко?

— Я не заметил, чтобы они жёстко играли.

Денисенко получил грязный удар. Он обманул Хёгландера, тот с испуга ударил его в голову Швед обещал красивый гол, а сам удалился до конца матча, после чего Россия вышла вперёд.

«Думал, овертайм будет «4 на 4», а оказывается «3 на 3», места было больше»

Нападающий сборной России Василий Подколзин не знал, что овертайм будет проходить в формате «3 на 3».

— Даже не знаю, что сейчас сказать. До сих пор нахожусь будто в астрале. Не каждый день случаются такие моменты, они очень запоминаются. Тяжело подобрать слова, надо всё это забыть и готовиться к финалу. На всё равно, финны или канадцы.

— Вели 3:1, но не удержали преимущество.

— Мы забили два гола в большинстве, а потом стали удаляться. Соперник хорошо играет в большинстве, много бросает.

— О чём говорили перед овертаймом?

— В принципе, не о чём. Что надо было просто забить. Я думал, что овертайм будет «4 на 4» в плей-офф, а оказывается «3 на 3». Места было больше.

— О чём подумали, когда Марченко не забил важный момент?

— Такое бывает у каждого. Мы его сразу поддержали, сказали, что свои голы забьём. Понятно, что Кирилл расстроился, но он продолжил бросать и обострять. Главное – победа.

— Разбирали шведского вратаря?

— Конечно, просматривали его игру. Нам показывали и объясняли, как он играет. Просто бросковая агрессия сегодня присутствовала.

— Удачно сыграл Егор Соколов.

— Да, здорово! Это уверенность и ему, и всей команде. И Ваня Морозов забил, тоже хорошо. Главное – вовремя.

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«Никогда в жизни не испытывал таких эмоций»

Вратарь сборной России Амир Мифтахов заявил, что игра получилась очень эмоциональной.

— Не скажу, что было сложно так входить в игру. Конечно, непросто, но я должен быть готов. Я – вратарь, моя задача ловить шайбы. Тем более был полуфинал, проигрывали в одну шайбу, нужно было исправлять ситуацию. Нельзя было пропускать, только забивать.

— Какие эмоции после игры?

— Это был самый эмоциональный матч в моей карьере, пусть я и вышел не в старте, а в третьем периоде. Никогда в жизни не испытывал таких эмоций.

— Что было самым важным в овертайме?

— Держать концентрацию, ловить шайбу.

— Шведы не так много бросали. Это сказывалось?

— Любой вратарь скажет, что лучше – когда много бросков, тогда ты в тонусе. Я не должен был пропускать ни одного гола. Есть момент – выручай любой ценой.

— Вы обыграли Канаду 6:0, ждёте её в финале?

— Это уже не имеет значения, это было в группе.

Морозов спал весь турнир, а теперь вывел Россию в финал! Гол, который можно смотреть вечно Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

«Я уже спокоен, как волк»

Автор дубля в ворота шведов Егор Соколов рассказал, как сборная России будет готовиться к финалу.

— Что скажете после такой игры?

— Я не знаю. Наверное, это самое приятное чувство в моей жизни. Мы вышли в финал молодёжного чемпионата мира, я никогда такого не ощущал. Но на этом наша миссия не завершена. Завтра — самый главный матч на турнире, так что мы начинаем готовится к нему с этого момента.

— Как исполнили эти два гола? Это же виртуозность высшей пробы

— Да там в первом моменте вратарь ошибся, во втором Саня Хованов меня вывел — оставалось только попасть. Я попал, эмоции переполнили.

— С кем вам предпочтительней играть завтра в финале?

— Завтра вообще без разницы. Хоть с кем. Будем выходить и биться за всю Россию, будем стараться сделать подарок России — это всё, что я могу сейчас сказать.

— Надо сохранить эмоции на завтра.

— Да это я уже спокоен как волк. Сейчас мы придём, полежим, покушаем и будем готовиться.

— Про вас пишут в соцсетях, что это лучший матч в жизни. Приятно?

— Я вообще не обращаю внимания на то, что про меня пишут. Я не забивал на групповой стадии, но я играл так, как я могу. Я не обращаю внимания на социальные сети. Завтра — самый важный матч. Завтра. На данный момент, сейчас, не важно, кто забил. Важно, что мы победили, что мы будем играть в финале. Я рад, мы с этими ребятами прошли очень многое. Мы все вместе, все друг за друга.

— Что думали, говорили, когда заменили Аскарова?

— Хотелось помочь Мифтахову как можно быстрее войти в игру и сравнять счёт. Это получилось и в овертайме мы их дожали. Ваня Морозов всё сделал. Я не смог до него доехать — споткнулся три раза, у меня просто ноги подкосились.

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«Подвёл команду своим глупым удалением»

Нападающий сборной России Александр Хованов считает, что гол Ивана Морозова в овертайме войдёт в историю хоккея.

— Сейчас надо уже успокаиваться и готовиться к финалу. Эмоции, конечно, положительные. Никогда в жизни такого матча не играл пока. Слава богу, что выиграли, спасибо тому, кто сверху нам помог, и, конечно, Ване Морозову. Красава, вообще. Такой гол забил, который, я думаю, войдёт в историю российского хоккея. Спасибо всем болельщикам, кто за нас переживал.

— Морозов говорил, что Соколова носили на руках, потому что он классный гол забил.

— Да всех носили, кроме меня! У меня удаление глупое было. Конечно, я подвёл команду и болельщиков, было неприятно. Но я вышел на третий период, сконцентрировался. Слава богу, счёт сравняли. Все ребята герои сегодня, но и удача к нам повернулась лицом.

— Чем-то шведы удивили?

— В принципе, нет. Мы и ожидали такой игры, что они в большинстве хорошо играют. Опять удаления нас подвели, как и в других матчах. Шведы нам три гола в большинстве забили. В равных составах даже особо и не дали им ничего сделать.

— Аскаров пропустил четыре шайбы, и болельщики критически отреагировали на его игру. Что можете сказать?

— Да молодой парень, со всеми случается. Мы все друг друга поддерживаем. Мифтахов вышел и выручил нас, но и Ярослав молодчик. Все сегодня молодцы, все выкладывались на полную катушку. Некого упрекнуть.

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«Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме»

Форвард Кирилл Марченко сказал, что сборная России ожидала от шведов такой игры.

— Какие эмоции после победного полуфинала?

— Мы очень довольны, очень рады, но настраиваемся на завтра, потому что это будет самая важная игра. Все парни очень рады, вы сами это видели.

— Носили Морозова на руках?

— Ну конечно. Его чуть не раздавили, когда забил. Молодчик, классная игра была, забил свои голы — нечего сказать.

— Легче ли психологически играть первый полуфинал, чем второй?

— Трудно сказать, все соперники сильные. Подстраиваться не будем, нужно играть в свой хоккей. Но, конечно, хорошо, что мы раньше сыграли свой матч, потому что будет больше времени отдохнуть.

— Чем удивили шведы?

— Мы ожидали от них такой игры, знали, что это атакующая команда. Старались сами играть агрессивнее. Мы пытались разрушать их атаки и надёжнее действовать у своих ворот.

— Что скажете про замену Аскарова? Его очень критиковали болельщики.

— На то мы и команда, чтобы все трудности переживать вместе. Я не могу сказать, что он сыграл плохо. Где-то не подтащил, где-то ему закрыли обзор. Я его не обвиняю.

— Было много нарушений со стороны шведов…

— У нас самих страдает дисциплина. Установка была такая, чтобы не ввязываться в стычки и не отвечать на провокации. Были неоправданные удаления, но я думаю, что это ерунда, их было немного.