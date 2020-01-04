«Ощущения — отстой». Горе шведов после поражения от России

Сборная Швеции потерпела первое поражение на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2020 – в полуфинале с Россией. Шведы отыгрались с 1:3 и вышли вперёд, но проиграли в овертайме. После игры комментарии дали игроки и главный тренер Томас Монтен.

Россия обыграла Швецию в полуфинале МЧМ! Всё решил овертайм Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.

«Классно России, она будет играть в финале. Хотел бы я быть на их месте»

Защитник Расмус Сандин сделал всё, что мог, чтобы вывести Швецию в финал – забил два гола и отдал две передачи. Но в решающий момент дрогнул – победный гол в овертайме Иван Морозов забил из-под него. «Ощущения – отстой», — сказал Сандин после игры в эфире TSN.

Нападающий Самуэль Фагемо считает, что сопернику повезло забить в большинстве, и посетовал, что в финале сыграет не его команда.

«Была равная игра, мы знали, что так и будет. Это полуфинал, был хороший, тяжёлый матч, мы создавали много моментов. Россиянам повезло с голами в большинстве. Сейчас ощущается грусть. Да, мы потеряли Хёгландера в самом начале, нам пришлось много играть в меньшинстве. Это тяжело, но соперник воспользовался удачными отскоками. Да, Альнефельт великолепный сейв сделал на Марченко, оставил нас в игре.

Голы Соколова? Россия – хорошая команда. Классно им, они будут играть в финале. Хотел бы я быть на их месте. Да, это был самый сложный матч на турнире. Мы не хотели проигрывать, но проиграли, так что, конечно, это тяжело».

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«Россия – фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё»

Главный тренер Томас Монтен считает сборную России фаворитом МЧМ-2020 и отметил, что играть против этой команды было честью.

«Была равная игра, играли две мастеровитые команды. Русский игрок забил важнейший гол в овертайме, мы поздравляем его. Отличный гол. Сандин сегодня был великолепен, это наш лучший защитник. Знали, что если он приедет в сборную, то мы получим лидера на льду и вне льда, что он будет помогать нам побеждать. Он так и играл.

Морозов спал весь турнир, а теперь вывел Россию в финал! Гол, который можно смотреть вечно Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

Удаление Хёгландера? Это неудачный силовой, но там было пять минут. Он не собирался бить в голову, но локоть у него врезался не туда, судьи приняли правильное решение.

Не думаю, что для нас было проблемой то, что у нас до этого был только один сложный матч. Мы провели тяжёлую игру с Россией, но чехи тоже дали нам достойный отпор, хотя счёт этого и не отражает. В полуфинале остаются только хорошие команды. Я горжусь своей командой, мы здорово бились. Проигрывали 1:3, перевернули игру, сделали счёт 4:3, но в итоге не смогли реализовать свои моменты.

Мы плохо играли «пять на пять»? Думаю, мы хорошо справились с игрой в равных составах. Был равный матч, много удалений, гораздо больше, чем в четвертьфинале, поэтому игра в неравных составах больше выделялась. Русские ничем не удивили, это очень хорошая команда. Знали, что нам будет приложить большие усилия и хорошо обороняться. У соперника потрясающие игроки, очень хорошие нападающие. Было честью играть против них. Думаю, главная сила России – глубина состава. Вратарь сыграл неровно, они его заменили, но если посмотреть на их состав, то они – фавориты МЧМ».

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«Некоторые голы России были полной лажей»

Нападающий Давид Густафссон сказал, что Швеция проявила характер и могла выиграть в полуфинале.

«У нас было много шансов победить в этом матче, всё равно не думаю, что мы должны были бояться Россию. Когда счёт стал 1:3, мы сохраняли спокойствие. Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей. Мы провели хороший матч, показали характер, совершили камбэк. Мы забивали хорошие голы, вратарь России в них не был виноват. Сейчас очень тяжело».