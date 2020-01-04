Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.

Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6

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Соперник для России

Молодёжная сборная России в феерическом матче переиграла Швецию (5:4 ОТ) в первом полуфинале чемпионата мира. Соперник россиян должен был определиться в матче Финляндии и Канады. Подопечные Дэйла Хантера вышли в медальный раунд фактически без борьбы. Канадская команда в четвертьфинале разгромила сборную Словакии (6:1), а сам матч был похож на открытую тренировку.

Через совсем другой по содержанию матч в полуфинал пробились финны. Сборная Суоми в четвертьфинале сломила сопротивление США (1:0). Исход встречи предопределил бросок уроженца Америки Йоонаса Одена. Финские хоккеисты провели очень взрослый матч. Скандинавы сумели повязать по рукам лидеров американского нападения и воспользовались своим редким моментом.

Американцы вылетели с МЧМ от рук уроженца США. Гол Одена вывел финнов в полуфинал Российский арбитр не увидел «5+20» у американского хоккеиста. Но это сборной США не помогло.

Настроение канадцам на несколько часов омрачило удаление до конца матча крайнего нападающего первого звена Нолана Фута. На ход встречи со Словакией удаление Фута повлиять не могло, однако оставаться на ключевой матч турнира без одного лидера представителям «кленового листа» очевидно не хотелось. Они и не остались. Директорат чемпионата мира не стал тянуть с решением. Нолан был прощён и допущен до участия в полуфинале.

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Канадцы расслабились в зоопарке

Тренерский штаб канадской команды оригинальным образом отнёсся к подготовке к полуфиналу. За сутки до одного из главных матчей в жизни канадские хоккеисты в полном составе отправились в зоопарк Остравы. Это решение было принято в целях психологической разгрузки команды.

«Это был скорее ментальный перерыв, нежели физический. Знаете, я думаю, что у наших парней всё в порядке с физическим состоянием. Однако порой вам необходим душевный покой и лишний день отдыха. Поэтому мы и сделали несколько вещей вне льда, чтобы немного расслабиться.

Мы хотели, чтобы ребята смогли выйти на улицу, подышать свежим воздухом, посмеяться и хорошо провести время вместе, а не думать об игре или о чём-то ещё. Мы услышали хорошие отзывы о зоопарке, поэтому мы и пошли туда. И ребятам понравилось», — рассказал ассистент главного тренера Андре Туреньи.

«Было здорово немного подышать свежим воздухом. Просто поболтать со своими партнёрами, провести время вместе и посмотреть на некоторых животных. Это был довольно типичный зоопарк, но большой. Он очень большой», — поделился впечатлениями защитник Тай Смит.

«Финны почти не допускают ошибок. А ещё у них хороший вратарь»

Ледовое занятие канадцы провели уже утром субботы. Тренерский штаб «кленовых» не стал нагружать своих игроков длинным занятием. В общей сложности канадцы прозанимались всего 20 минут.

«Мы сделали всё, что запланировали. Матч сегодня вечером. Нам не хотелось, чтобы игроки устали ещё утром. Мы просто хотели, чтобы они вспомнили ощущения от льда, хорошенько пропотели и были готовы к напряжённому матчу.

Финская сборная хорошо действует в обороне, почти не допускает ошибок. Их защитники мобильны. Они быстро переключаются и хорошо выводят шайбу через среднюю зону, так что нам нужно будет включать активный прессинг.

А ещё у них хороший вратарь, поэтому придётся хорошо поработать на пятаке. Это будет действительно напряжённая игра. Я не думаю, что у нас будет много времени и пространства, и я не думаю, что мы дадим им много времени и пространства», — рассказал Туреньи.

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Канада решила судьбу полуфинала за четыре минуты

Российское представительство во втором полуфинале обеспечил главный арбитр Сергей Морозов. Для Сергея этот матч на данный момент становится знаковым событием в его карьере. Финал на нынешнем первенстве ему обслужить уже не удастся, так как туда пробилась сборная России.

Канадцы не стали откладывать заброшенную шайбу в долгий ящик. С начала матча ещё не прошло и двух минут, как счёт был открыт. Выиграли канадцы вбрасывание в чужой зоне, поборолись у бортов, а затем Коннор Макмайкл из левого круга вбрасывания бросил точно в дальний верхний угол ворот. Проспект «Вашингтон Кэпиталз» отличился в третьем матче кряду.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Для лидера сборной Канады Алексиса Лафренье турнир мог уже давно закончиться. Главный фаворит предстоящего драфта НХЛ получил повреждение в матче с Россией на групповом турнире, после чего едва не завершил чемпионат. Однако 17-летняя восходящая звезда мирового хоккея вернулся в строй и играет просто прекрасно. Избежавший дисквалификации Фут протолкнул шайбу на ход Лафренье, который сблизился с воротами и с неудобной руки бросил под перекладину.

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Тренерский штаб финской команды в срочном порядке взял тайм-аут, но на характере матча это не сказалось никоим образом. Джейми Драйсдейл получил передачу у чужой синей линии, ушёл правее, обогнув защитника, а в завершении с кистей бросил под дальнюю штангу. 3:0 к четвёртой минуте матча – и в принципе можно было расходиться.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Канада заставила Финляндию заплатить за прошлогоднюю боль

Чудеса в молодёжном хоккее случаются частенько, но это был не тот день. Финские хоккеисты пытались вернуться в матч, но шайбы продолжали сыпаться в их ворота. Ко всем бедам скандинавов поплыл голкипер Юстус Аннунен, выручавший финнов на протяжении всего турнира. В четвёртый раз капитулировал Юстус после броска Тая Делландреа. Секундами ранее Аннунен не сумел прижать шайбу в элементарной ситуации, за что и был мгновенно наказан.

Финны продолжали бороться, но кураж поймал голкипер канадской команды Джоэль Хофер. Проспект «Сент-Луис Блюз» начинал чемпионат в статусе второго номера национальной команды, но сумел вытеснить из состава Нико Доуса. Полуфинальный матч Джоэль смог отыграть на ноль. Окончательный счёт установил Лафренье, оформивший дубль.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

В 2019 году сборная Финляндии разрушила канадскую мечту в четвертьфинале домашнего для родоначальников хоккея чемпионата мира. Шайба Тони Утунена в овертайме повергла в шок «Роджерс-арену» в Ванкувере. Спустя год канадцы сполна заставили соперника заплатить за прошлогоднюю боль.

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Финал мечты на МЧМ

Теперь на очереди у канадцев новый реванш. Матч группового этапа нынешнего чемпионата мира с Россией (0:6) стал худшим в истории «кленовых» за всю историю их выступлений на МЧМ. Канадцы потерпели самое крупное поражение в истории, впервые в 21 веке завершив матч без заброшенных шайб. Даже страшно представить, насколько мотивированы будут канадцы в решающем матче. Кажется, сам факт реванша с Россией для них будет даже важнее золотых медалей.

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Больше всех мотивирован будет капитан канадской команды Баррет Хэйтон. Проспект «Аризоны Койотс» забыл снять шлем во время гимна российской сборной, за что подвергся настоящей обструкции на родине. В Канаде даже звучали призывы лишить Баррета капитанской повязки, а самые радикальные товарищи даже требовали исключения Хэйтона из состава команды. Баррет принёс извинения за своё поведение, сначала в устной форме, а затем и на льду, став одним из лучших игроков сборной на турнире. Теперь Хэйтон будет рвать и метать в финале, который безусловно станет украшением чемпионата. Ведь скучно с Канадой априори не бывает. И самое главное, чтобы канадцы не успели сходить в зоопарк. Уж больно хорошо он на них влияет.