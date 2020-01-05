Золото или слёзы? Что ждёт Россию в финале МЧМ

Из 12 финалов наша молодёжка выиграла только четыре. С 2005 года лишь один.

Спустя четыре года сборная России сыграет в финале молодёжного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина обыграла шведов, и впервые с 2016 года сразится за золотые медали.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ! Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

Но выход в финал – это только гарантия медали, не более того. В российской истории было 12 финалов МЧМ – но победить удалось только в четырёх. С 2005 года из семи решающих матчей россияне выиграли лишь один. Тот самый, правильно. Но были финалы и до этого – с овертаймами, буллитами и, конечно же, золотыми медалями.

МЧМ-1998 (главный тренер – Пётр Воробьёв)

Финляндия – Россия – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пуйстола (44), Хагман (74) – Власенков (38)

Броски: 43 — 25

Вратари: Норонен – Хлопотнов.

Вы удивитесь, но из этого состава два хоккеиста не только продолжают профессиональную карьеру, но и выступают на высоком уровне: зажигали Андрей Марков (попал в символическую сборную турнира) и Максим Афиногенов (забросил победную шайбу канадцам в четвертьфинале), набравшие по пять очков. Заняв в групповом этапе первое место, россияне вышли на канадцев, и выбрали на четвертьфинал красную форму.

Канадцы белый комплект с собой не привезли, и пока администратор команды пытался решить вопрос в Хельсинки, сборной кленового листа пришлось выходить на лед форме местной команды ХПК. Не помогло. В полуфинале россияне присматривались к чехам ровно половину игры, и за оставшиеся полчаса забросили пять шайб (5:1). Но в финале с хозяевами турнира, увы, совладать не получилось: финны давили, нанесли по воротам Хлопотнова 43 броска, сравняли счет в большинстве и в овертайме дожали команду Петра Воробьёва благодаря голу 18-летнего Никласа Хагмана, забившего с передач лучших бомбардиров турнира Олли Йокинена и Ээро Сомервуори. Особенно было обидно за Максима Балмочных: игрок провёл выдающийся МЧМ (8 очков), но в финале в дополнительное время не реализовалвыход один на один.

Пока Йокинен в раздевалке пытался одновременно закурить и поднять медаль над головой, Пётр Воробьев на послематчевой пресс-конференции не скрывал разочарования от странного времени начала полуфиналов (финны получили лишние часы отдыха), что сказалось на физической подготовке команды, и требовал, что клубы РХЛ на законодательном уровне в каждом матче выставляли двух юниоров.

МЧМ-1999 (главный тренер – Геннадий Цыгуров)

Россия – Канада – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Чубаров (20, 66), Балмочных (35) – Ганье (30), Аллен (54)

Броски: 40-18

Вратари: Волков – Луонго.

Незадолго до начала турнира вместо Петра Воробьёва сборную возглавил Геннадий Цыгуров. Данные перемены позитива не вызвали: опасались, что новый тренер не успеет подготовить команду должным образом. Цыгуров впоследствии признавался: после стартового матча, в котором россияне уступили шведам (2:4), чувствовал растерянность – может быть, не стоило рисковать и руководить сборной, если не знаешь ребят? Поражение от сборной Швеции на турнире стало первым и последним: на групповом этапе россияне катком прошлись по белорусам, казахам и швейцарцам (общий счёт – 23:0), преодолели непростой барьер в виде действующих чемпионов финнов (3:2 ОТ), и удержали победу в полуфинале со словаками (3:2).

В финале с канадцами сборная России выглядела уверенно, владела инициативой, дважды выходили вперед, но канадцы перед переполненными родными трибунами находили в себе силы отыгрываться. В овертайме Чубаров с передач Афиногенова и Кириленко оформил дубль, и сборная России впервые в истории стала победителем МЧМ.

После турнира Цыгуров удивлялся: мол, в победе основная заслуга Воробьёва, что я мог сделать за две недели? Главный тренер напрасно скромничал: игроки в один голос твердили, что блестяще сработали наставники, грамотно распределив нападающих по тройкам, каждая из которых могла сделать результат. Стоит отметить Максима Балмочных: ФХР настоятельно рекомендовала вызывать в сборную хоккеиста, который покинул Тольятти и уехал играть в Северную Америку, но Цыгуров отстоял молодого игрока, и не прогадал – Балмочных не мог подвести тренерский штаб, набрал 8 очков и попал в символическую сборную турнира вместе с защитником Виталием Вишневским (лучший защитник МЧМ).

Чубаров после финала с Канадой смеялся: после финальной шайбы на него навалилось столько народу, что в какой-то момент ему стало нечем дышать, и пришлось стремительно выбираться из-под сходивших с ума от счастья партнеров по команде. А Максим Афиногенов получил награду лучшему нападающему турнира, и после финального матча искренне верил, что российские болельщики празднуют одновременно с командой (ведь канадские болельщики стоя аплодировали россиянам после победного гола Чубарова) – может, так оно и было, но матча даже по спутниковому телевидению не транслировали, а показали лишь в записи (да и то урезанной) 23 февраля.

Балмочных: моя главная ошибка — ранний отъезд в Северную Америку

МЧМ-2000 (главный тренер – Пётр Воробьёв)

Чехия – Россия – 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Крафт

Броски: 34-45

Вратари: Шмид – Брызгалов.

Уникальным достижением отметился нападающий Денис Швидкий, сыгравший в трёх финалах подряд. Жаль, что он не стал для сборной России победным. Команда Петра Воробьёва побеждала вплоть до финала, по пути не замечая никого: в групповом этапе все победы были крупные (общая разница шайб 30-4), в четвертьфинале были биты финны (4:0), а в полуфинале россияне вновь обыграли канадцев (3:2). В нападении блистали Муратов, Терещенко и Смирнов, Александр Рязанцев набирал очков больше, чем любой форвард (набралось 8 результативных баллов), а на последнем рубеже надёжно играли обладатель золотой медали прошлого МЧМ Волков и юный Илья Брызгалов.

Но чехи, также шедшие без поражений, предложили россиянам тягучий и контратакующий, приносивший им победы и на взрослом уровне. Россияне вязли в оборонительных чешских порядках, которые, в свою очередь, доставляли немало хлопот Илье Брызгалову, который только за первый период трижды спас команду от верного гола. В овертайме у игроков сборной России лопнуло терпение, они побежали вперёд, начали наконец-то запирать соперников в зоне, но пробить Шмида так и не получилось. Чехи отвечали резкими выпадами, выручал Илья Брызгалов, а однажды шайба попала в штангу российских ворот. В серии буллитов, увы, в итоговом противостоянии вратарей Шмид оказался сильнее Брызгалова. После успешной попытки Крафта Илью поменяли на Волкова, но это не спасло – Евгений Фёдоров, Алексей Терещенко и Олег Смирнов свои попытки не реализовали. Несмотря на поражение в финале, отмечалось, что сборная России по игре была лучшей на турнире, и игроков ждёт большое будущее.

МЧМ-2002 (главный тренер – Владимир Плющев)

Россия – Канада – 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Голы: Фролов (8), Чистов (26), Полушин (32), Трубачёв (34), Волченков (57) – Сатерби (1), Кобасью (8, 45), Апшолл (21)

Броски: 30-27

Вратари: Медведев (Мыльников, 23) – Леклер.

2002 год: возвращение золота После двухлетней гегемонии чехов, сборная России вернула себе золото молодёжного чемпионата мира, преодолев по ходу турнира значительные трудности.

Несмотря на отсутствие Ильи Ковальчука, сходу ставшего одним из лидеров «Атланты Трэшерз», сборная России вернула себе звание чемпионов мира. Путь к золотым медалям начинался, конечно же, с трудностей: на предварительном этапе россияне потерпели два поражения от финнов и канадцев и с третьего места попали в четвертьфинале на американцев. Ещё и в последнем матче группового этапа россияне со швейцарцами после сирены сошлись в массовом кулачном бою, после которого получили дисквалификации Александр Свитов (два матча) и главный тренер Владимир Плющев (решение оргкомитета было продиктовано тем, что драку спровоцировала российская сборная).

Однако данный инцидент только сплотил российскую сборную. В четвертьфинале россияне разгромили американцев (6:1), а в полуфинале одолели финнов (2:1ОТ), которым прогнозировали первое место. Блестяще играл Медведев, зажигали Чистов и Фролов, а Игорь Князев, выбранный в первом раунде драфта-2001, уверенной поступью шёл к званию лучшего защитника турнира. Плющев не зря сетовал на то, что у канадцев будет больше времени на отдых: пока россияне бились с финнами, сборная Канады без лишних сложностей обыграла сборную Швейцарии (4:0). В финале первые 20 минут остались за канадцами: преимущество в два гола, подуставший после тяжёлого полуфинала Медведев. Замена на Мыльникова сработала: россияне в середине второго периода взвинтили темп, заставили соперников обороняться (а у канадцев оборона была довольно уязвимой линией), и перевернули ход игры в свою пользу благодаря голам Чистова, Полушина и Трубачева (ещё и вратарь канадцев Леклер внезапно перестал выручать).

В третьем отрезке Кобасью оформил дубль в большинстве, но в конце матча произошло маленькое чудо: забил Антон Волченков, от которого уже тогда голевых подвигов никто не ждал. В концовке матча блестяще сыграл Тютин, буквально грудью встретивший шайбу на линии ворот. Пока игроки пили шампанское, пытались продолжить победную серию в соперничестве с игровыми автоматами и взрывали петарды, Владимир Плющев со всей серьёзностью заявил: с этой командой можно выступать на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

МЧМ-2003 (главный тренер – Рафаил Ишматов)

Россия – Канада – 3:2 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Таратухин (12), Григоренко (45), Трубачёв (52) – Паренто (13), Апшолл (37)

Броски: 31-24

Вратари: Медведев – Флёри.

Плющев ушёл на повышение во взрослую сборную России, а «молодёжку» доверили Ишматову. Канада, победа, Медведев на воротах. Трубачев, Полушин, Григоренко, Таратухин, Пережогин (на прошлом МЧМ получил травму после четвертьфинала) – даже юный Александр Овечкин в плане очков пока не мог потягаться со старшими партнёрами, да и в плей-офф остался незамеченным, но шесть шайб (два хет-трика в группе) отгрузил. По новой формуле победители предварительного этапа освобождались от четвертьфинала – россияне после первого места в группе преспокойно, как и годом ранее, отправили финнов в борьбу за «бронзу» (4:1). В финале канадцам приходилось ждать своих шансов, россияне атаковали часто и много, однако перед третьим периодом в счёте вели «кленовые». Но в решающем отрезке россияне забросили две шайбы и сохранили звание чемпионов мира. Ишматов после матча не скрывал, что канадцы сыграли здорово, но на третий период их не хватило в психологическом плане, а от Жердева, по словам наставника, ожидали гораздо большего (у Николая лишь одна передача). Овечкин рассказывал, как ему в финале попали клюшкой по незащищенной спине, а Григоренко с иронией отмечал, что перед финалом в отеле исчезла горячая вода, а вообще МЧМ – он для души, а скоро начнется чемпионат и «пора на работу».

Фото: nhl.com

МЧМ-2005 (главный тренер – Сергей Герсонский)

Голы: Гецлаф (1), Сивре (9), Картер (24), Бержерон (28), Стюарт (29), Фанёф (37) – Емелин (20)

Броски: 32-19

Вратари: Гласс – Худобин (Кузнецов, 24).

Благодаря локауту на турнире собрались лучшие молодые игроки – канадская пресса писала, что такой сильной сборной Канады не было с 1978-го года, когда за «молодёжку» выступал Уэйн Гретцки. Справиться с канадцами («кленовые» забивали в среднем по 6 шайб, пропуская по одной) не получилось даже у сборной России во главе с Овечкиным и Малкиным – разгромное поражение в финале (а ведь перед этим в полуфинале россияне крупно обыграли американцев – 7:2). А Овечкин, пропустивший вторую половину игры из-за травмы плеча, после сирены не скрывал слёз.

Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».

МЧМ-2006 (главный тренер – Сергей Михалёв)

Канада – Россия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Дауни (18), Комо (19), Блунден (33, 35), Чипчура (58)

Броски: 34-35

Вратари: Худобин – Погги.

Удивительно: из сборной Канады прошлого года остался лишь один хоккеист – защитник Баркер, который пропустит финальную часть турнира. На победу канадцев не рассчитывали даже на родине – тем удивительнее, как канадцы второй раз подряд в финале МЧМ разгромили сборную России, которая снова в полуфинале разгромила американцев (5:1), у которых блистал Фил Кессел. Малкин был прекрасен – лучший бомбардир команды, MVP турнира. Однако главный тренер канадцев Брент Саттер создал боеспособный коллектив, который наплевал на все прогнозы, пропустил за турнир всего 6 шайб, а в финале закрыл Малкина и всех остальных (Кулёмин, Широков, Лемтюгов, Радулов). Пока тренер-победитель буднично говорил о значимости победы и тренировках в «РедДир», Михалёв после матча удивил: дескать, на игру повлиял незасчитанный гол Лемтюгова при счёте 0:2. При итоговом счёте 0:5 и словах Малкина, что команда провела худший матч на турнире, обвинения в адрес судей из уст главного тренера сборной России звучали как минимум странно.

МЧМ-2007 (главный тренер – Евгений Попихин)

Канада – Россия – 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Голы: Кольяно (16), Литтл (18), Тэйвз (19), Маршанд (27) – Валентенко (32), Чурилов (40)

Броски: 29 – 27

Вратари: Прайс – Варламов.

Да-да-да, сборная России снова уступила Канаде в финале. От россиян, правда, и «серебра» не ожидали (состав по сравнению с предыдущими турнирами не впечатлял, несмотря на наличие Черепанова) – хозяева турнира шведы с Бэкстрёмом выглядели перед турниром предпочтительнее остальных сборных, а американскую дружину к победам вёл Патрик Кейн и защитник-бомбардир Эрик Джонсон. В полуфинале Прайс буквально украл у США победу в овертайме и долгой серии буллитов, а сборная России, пропустив от шведов первой, усилила давление (особенно усердствовал Игорь Макаров, набравший три очка), забросила четыре шайбы и не позволила шведам зацепиться за концовку (4:2).

И ведь финальный матч сборная России начала хорошо, не терялась в силовой борьбе, но из-за индивидуальных ошибок и удалений пропустила три шайбы, вроде бы вернулась в игру во втором периоде, но в третьем периоде дожать канадцев не удалось. Игроки плакали в раздевалке, а старший тренер сборной Владимир Попов призывал поставить хоккеистам памятники – на родине в них никто не верит, выпускают на пару смен или в четвертой пятёрке, а они умудряются так здорово играть и делать результат. По словам Попихина, канадцы отметили, что за последние пять лет сборная России играла в свой лучший хоккей.

МЧМ-2011 (главный тренер – Валерий Брагин)

Россия – Канада – 5:3

Голы: Панарин (43, 56), Кицын (43), Тарасенко (48), Двуреченский (59) – Эллис (5), Эштон (20), Шенн (27)

Броски: 27-38

Вратари: Шикин (Бобков, 27) – Висентин.

Одна из драм Баффало-2011 была со шведами. Прыжок Калинина открыл России путь к золоту А победный буллит в полуфинале забил Денис Голубев, чьё участие в том матче было под вопросом.

Если вы не верите в чудеса (особенно новогодние) – значит, вы не видели матч Россия-Канада на МЧМ в 2011 году. Да и не только матч с канадцами – матчи с финнами и шведами также заслуживают отдельного упоминания и просмотра. Чтобы рассказать об этом МЧМ о личностях, которые подарили стране праздник и не смогли войти в самолёт, не хватит слов. Это был момент перелома – когда молодёжный чемпионат мира из турнира, которым интересовались только любители хоккея, превратился в неотъемлемый новогодний атрибут. Не «Ирония судьбы», конечно, но где-то рядом с оливье и мандаринами.

МЧМ-2012 (главный тренер – Валерий Брагин)

Швеция – Россия – 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зибанежад (71)

Броски: 58-17

Вратари: Густафссон – Макаров.

Второе «золото» подряд было так близко, что перед глазами до сих пор пролетают немногие моменты россиян в финале. Шайба после броска самого ценного игрока МЧМ Евгения Кузнецова попала в штангу, а Гусев не смог забить с метра. Но, будем честными: команда, которая наносит в створ около шестидесяти бросков, когда-то должна была забросить. Макаров стоически выдерживал обстрел на протяжении всего матча, но выход один на один от Зибанежада оказался роковым.

МЧМ-2015 (главный тренер – Валерий Брагин)

Канада – Россия – 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)

Голы: Дюклер (1), Пол (3), Макдэвид (25), Доми (28), Райнхарт (33) – Юдин (10), Барбашев (35), Толчинский (35), Голдобин (38)

Броски: 21-30

Вратари: Фукале – Шестёркин (Сорокин, 3).

Вернулся Валерий Брагин –а вслед за ним и финал, в который, как обычно, выходили не без приключений. Лишь третье место в группе, победа над американцами (Веренски, Ларкин, Мэттьюс, Айкел) в четвертьфинале, последняя встреча со шведами в плей-офф на данный момент, увенчавшаяся успехом (4:1). Канадцы на протяжении турнира легко раскатывали соперников, и в финале в первой половине забросили пять шайб (россияне ответили только голом Дмитрия Юдина). Однако с 35-й по 38-ю минуту ситуация резко изменилась – Барбашёв, Толчинский и Голдобин сократили разрыв в счёте до минимума и впереди был целый период, чтобы сотворить магическое спасение. Увы – канадцы грамотно закрылись и впервые с 2009 года выиграли золото.

МЧМ-2016 (главный тренер – Валерий Брагин)

Финляндия – Россия – 4:3ОТ (0:1, 0:0, 3:2, 1:0)

Голы: Лайне (41), Ахо (51), Рантанен (58), Капанен (62) – Каменев (5), Светлаков (42,60)

Броски: 29-25

Вратари: Кяхкёнен – Георгиев.

В четвертьфинале от казуса россиян отделяло 44 секунды – датчане вдруг упёрлись, забили почти столько же, сколько за весь групповой этап, за пять минут до конца повели 3:2, но вовремя включился капитан Владислав Каменев: он сравнял счёт, а в серии буллитов реализовал решающую попытку. Даже с американцами получилось проще – ярославская тройка Полунин-Красковский-Коршков соорудила два гола, а на последнем рубеже Самсонов был неподражаем.

В финале россияне предсказуемо вытаскивали себя из трудного положения: после второго периода тройка Пульюярви-Лайне-Ахо наконец-то забросили две дежурные шайбы, добавил Рантанен в большинстве – казалось бы, россияне дважды вырывались вперёд, но теперь приходилось отыгрываться самим. Получилось – за шесть секунд до сирены Светлаков подставил клюшку под бросок Проворова и перевёл встречу в овертайм. Жаль, но двойного чуда не произошло: Проворов и Бойков упустили Капанена, дезориентировали Георгиева, который не смог переместиться. Россияне второй раз подряд довольствовались «серебром», а будущий олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Кирилл Капризов так и не смог выиграть МЧМ.

Как завершится финал для нашей команды в 2020 году?