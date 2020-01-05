Золото или слёзы? Что ждёт Россию в финале МЧМ

Спустя четыре года сборная России сыграет в финале молодёжного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина обыграла шведов, и впервые с 2016 года сразится за золотые медали.
Но выход в финал – это только гарантия медали, не более того. В российской истории было 12 финалов МЧМ – но победить удалось только в четырёх. С 2005 года из семи решающих матчей россияне выиграли лишь один. Тот самый, правильно. Но были финалы и до этого – с овертаймами, буллитами и, конечно же, золотыми медалями.
МЧМ-1998 (главный тренер – Пётр Воробьёв)
Финляндия – Россия – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Пуйстола (44), Хагман (74) – Власенков (38)
Броски: 43 — 25
Вратари: Норонен – Хлопотнов.
Вы удивитесь, но из этого состава два хоккеиста не только продолжают профессиональную карьеру, но и выступают на высоком уровне: зажигали Андрей Марков (попал в символическую сборную турнира) и Максим Афиногенов (забросил победную шайбу канадцам в четвертьфинале), набравшие по пять очков. Заняв в групповом этапе первое место, россияне вышли на канадцев, и выбрали на четвертьфинал красную форму.
Канадцы белый комплект с собой не привезли, и пока администратор команды пытался решить вопрос в Хельсинки, сборной кленового листа пришлось выходить на лед форме местной команды ХПК. Не помогло. В полуфинале россияне присматривались к чехам ровно половину игры, и за оставшиеся полчаса забросили пять шайб (5:1). Но в финале с хозяевами турнира, увы, совладать не получилось: финны давили, нанесли по воротам Хлопотнова 43 броска, сравняли счет в большинстве и в овертайме дожали команду Петра Воробьёва благодаря голу 18-летнего Никласа Хагмана, забившего с передач лучших бомбардиров турнира Олли Йокинена и Ээро Сомервуори. Особенно было обидно за Максима Балмочных: игрок провёл выдающийся МЧМ (8 очков), но в финале в дополнительное время не реализовалвыход один на один.
Пока Йокинен в раздевалке пытался одновременно закурить и поднять медаль над головой, Пётр Воробьев на послематчевой пресс-конференции не скрывал разочарования от странного времени начала полуфиналов (финны получили лишние часы отдыха), что сказалось на физической подготовке команды, и требовал, что клубы РХЛ на законодательном уровне в каждом матче выставляли двух юниоров.
МЧМ-1999 (главный тренер – Геннадий Цыгуров)
Россия – Канада – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Чубаров (20, 66), Балмочных (35) – Ганье (30), Аллен (54)
Броски: 40-18
Вратари: Волков – Луонго.
Незадолго до начала турнира вместо Петра Воробьёва сборную возглавил Геннадий Цыгуров. Данные перемены позитива не вызвали: опасались, что новый тренер не успеет подготовить команду должным образом. Цыгуров впоследствии признавался: после стартового матча, в котором россияне уступили шведам (2:4), чувствовал растерянность – может быть, не стоило рисковать и руководить сборной, если не знаешь ребят? Поражение от сборной Швеции на турнире стало первым и последним: на групповом этапе россияне катком прошлись по белорусам, казахам и швейцарцам (общий счёт – 23:0), преодолели непростой барьер в виде действующих чемпионов финнов (3:2 ОТ), и удержали победу в полуфинале со словаками (3:2).
В финале с канадцами сборная России выглядела уверенно, владела инициативой, дважды выходили вперед, но канадцы перед переполненными родными трибунами находили в себе силы отыгрываться. В овертайме Чубаров с передач Афиногенова и Кириленко оформил дубль, и сборная России впервые в истории стала победителем МЧМ.
После турнира Цыгуров удивлялся: мол, в победе основная заслуга Воробьёва, что я мог сделать за две недели? Главный тренер напрасно скромничал: игроки в один голос твердили, что блестяще сработали наставники, грамотно распределив нападающих по тройкам, каждая из которых могла сделать результат. Стоит отметить Максима Балмочных: ФХР настоятельно рекомендовала вызывать в сборную хоккеиста, который покинул Тольятти и уехал играть в Северную Америку, но Цыгуров отстоял молодого игрока, и не прогадал – Балмочных не мог подвести тренерский штаб, набрал 8 очков и попал в символическую сборную турнира вместе с защитником Виталием Вишневским (лучший защитник МЧМ).
Чубаров после финала с Канадой смеялся: после финальной шайбы на него навалилось столько народу, что в какой-то момент ему стало нечем дышать, и пришлось стремительно выбираться из-под сходивших с ума от счастья партнеров по команде. А Максим Афиногенов получил награду лучшему нападающему турнира, и после финального матча искренне верил, что российские болельщики празднуют одновременно с командой (ведь канадские болельщики стоя аплодировали россиянам после победного гола Чубарова) – может, так оно и было, но матча даже по спутниковому телевидению не транслировали, а показали лишь в записи (да и то урезанной) 23 февраля.
МЧМ-2000 (главный тренер – Пётр Воробьёв)
Чехия – Россия – 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Крафт
Броски: 34-45
Вратари: Шмид – Брызгалов.
Уникальным достижением отметился нападающий Денис Швидкий, сыгравший в трёх финалах подряд. Жаль, что он не стал для сборной России победным. Команда Петра Воробьёва побеждала вплоть до финала, по пути не замечая никого: в групповом этапе все победы были крупные (общая разница шайб 30-4), в четвертьфинале были биты финны (4:0), а в полуфинале россияне вновь обыграли канадцев (3:2). В нападении блистали Муратов, Терещенко и Смирнов, Александр Рязанцев набирал очков больше, чем любой форвард (набралось 8 результативных баллов), а на последнем рубеже надёжно играли обладатель золотой медали прошлого МЧМ Волков и юный Илья Брызгалов.
Но чехи, также шедшие без поражений, предложили россиянам тягучий и контратакующий, приносивший им победы и на взрослом уровне. Россияне вязли в оборонительных чешских порядках, которые, в свою очередь, доставляли немало хлопот Илье Брызгалову, который только за первый период трижды спас команду от верного гола. В овертайме у игроков сборной России лопнуло терпение, они побежали вперёд, начали наконец-то запирать соперников в зоне, но пробить Шмида так и не получилось. Чехи отвечали резкими выпадами, выручал Илья Брызгалов, а однажды шайба попала в штангу российских ворот. В серии буллитов, увы, в итоговом противостоянии вратарей Шмид оказался сильнее Брызгалова. После успешной попытки Крафта Илью поменяли на Волкова, но это не спасло – Евгений Фёдоров, Алексей Терещенко и Олег Смирнов свои попытки не реализовали. Несмотря на поражение в финале, отмечалось, что сборная России по игре была лучшей на турнире, и игроков ждёт большое будущее.
МЧМ-2002 (главный тренер – Владимир Плющев)
Россия – Канада – 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Голы: Фролов (8), Чистов (26), Полушин (32), Трубачёв (34), Волченков (57) – Сатерби (1), Кобасью (8, 45), Апшолл (21)
Броски: 30-27
Вратари: Медведев (Мыльников, 23) – Леклер.
Несмотря на отсутствие Ильи Ковальчука, сходу ставшего одним из лидеров «Атланты Трэшерз», сборная России вернула себе звание чемпионов мира. Путь к золотым медалям начинался, конечно же, с трудностей: на предварительном этапе россияне потерпели два поражения от финнов и канадцев и с третьего места попали в четвертьфинале на американцев. Ещё и в последнем матче группового этапа россияне со швейцарцами после сирены сошлись в массовом кулачном бою, после которого получили дисквалификации Александр Свитов (два матча) и главный тренер Владимир Плющев (решение оргкомитета было продиктовано тем, что драку спровоцировала российская сборная).
Однако данный инцидент только сплотил российскую сборную. В четвертьфинале россияне разгромили американцев (6:1), а в полуфинале одолели финнов (2:1ОТ), которым прогнозировали первое место. Блестяще играл Медведев, зажигали Чистов и Фролов, а Игорь Князев, выбранный в первом раунде драфта-2001, уверенной поступью шёл к званию лучшего защитника турнира. Плющев не зря сетовал на то, что у канадцев будет больше времени на отдых: пока россияне бились с финнами, сборная Канады без лишних сложностей обыграла сборную Швейцарии (4:0). В финале первые 20 минут остались за канадцами: преимущество в два гола, подуставший после тяжёлого полуфинала Медведев. Замена на Мыльникова сработала: россияне в середине второго периода взвинтили темп, заставили соперников обороняться (а у канадцев оборона была довольно уязвимой линией), и перевернули ход игры в свою пользу благодаря голам Чистова, Полушина и Трубачева (ещё и вратарь канадцев Леклер внезапно перестал выручать).
В третьем отрезке Кобасью оформил дубль в большинстве, но в конце матча произошло маленькое чудо: забил Антон Волченков, от которого уже тогда голевых подвигов никто не ждал. В концовке матча блестяще сыграл Тютин, буквально грудью встретивший шайбу на линии ворот. Пока игроки пили шампанское, пытались продолжить победную серию в соперничестве с игровыми автоматами и взрывали петарды, Владимир Плющев со всей серьёзностью заявил: с этой командой можно выступать на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
МЧМ-2003 (главный тренер – Рафаил Ишматов)
Россия – Канада – 3:2 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Таратухин (12), Григоренко (45), Трубачёв (52) – Паренто (13), Апшолл (37)
Броски: 31-24
Вратари: Медведев – Флёри.
Плющев ушёл на повышение во взрослую сборную России, а «молодёжку» доверили Ишматову. Канада, победа, Медведев на воротах. Трубачев, Полушин, Григоренко, Таратухин, Пережогин (на прошлом МЧМ получил травму после четвертьфинала) – даже юный Александр Овечкин в плане очков пока не мог потягаться со старшими партнёрами, да и в плей-офф остался незамеченным, но шесть шайб (два хет-трика в группе) отгрузил. По новой формуле победители предварительного этапа освобождались от четвертьфинала – россияне после первого места в группе преспокойно, как и годом ранее, отправили финнов в борьбу за «бронзу» (4:1). В финале канадцам приходилось ждать своих шансов, россияне атаковали часто и много, однако перед третьим периодом в счёте вели «кленовые». Но в решающем отрезке россияне забросили две шайбы и сохранили звание чемпионов мира. Ишматов после матча не скрывал, что канадцы сыграли здорово, но на третий период их не хватило в психологическом плане, а от Жердева, по словам наставника, ожидали гораздо большего (у Николая лишь одна передача). Овечкин рассказывал, как ему в финале попали клюшкой по незащищенной спине, а Григоренко с иронией отмечал, что перед финалом в отеле исчезла горячая вода, а вообще МЧМ – он для души, а скоро начнется чемпионат и «пора на работу».
Фото: nhl.com
МЧМ-2005 (главный тренер – Сергей Герсонский)
Голы: Гецлаф (1), Сивре (9), Картер (24), Бержерон (28), Стюарт (29), Фанёф (37) – Емелин (20)
Броски: 32-19
Вратари: Гласс – Худобин (Кузнецов, 24).
Благодаря локауту на турнире собрались лучшие молодые игроки – канадская пресса писала, что такой сильной сборной Канады не было с 1978-го года, когда за «молодёжку» выступал Уэйн Гретцки. Справиться с канадцами («кленовые» забивали в среднем по 6 шайб, пропуская по одной) не получилось даже у сборной России во главе с Овечкиным и Малкиным – разгромное поражение в финале (а ведь перед этим в полуфинале россияне крупно обыграли американцев – 7:2). А Овечкин, пропустивший вторую половину игры из-за травмы плеча, после сирены не скрывал слёз.
МЧМ-2006 (главный тренер – Сергей Михалёв)
Канада – Россия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Дауни (18), Комо (19), Блунден (33, 35), Чипчура (58)
Броски: 34-35
Вратари: Худобин – Погги.
Удивительно: из сборной Канады прошлого года остался лишь один хоккеист – защитник Баркер, который пропустит финальную часть турнира. На победу канадцев не рассчитывали даже на родине – тем удивительнее, как канадцы второй раз подряд в финале МЧМ разгромили сборную России, которая снова в полуфинале разгромила американцев (5:1), у которых блистал Фил Кессел. Малкин был прекрасен – лучший бомбардир команды, MVP турнира. Однако главный тренер канадцев Брент Саттер создал боеспособный коллектив, который наплевал на все прогнозы, пропустил за турнир всего 6 шайб, а в финале закрыл Малкина и всех остальных (Кулёмин, Широков, Лемтюгов, Радулов). Пока тренер-победитель буднично говорил о значимости победы и тренировках в «РедДир», Михалёв после матча удивил: дескать, на игру повлиял незасчитанный гол Лемтюгова при счёте 0:2. При итоговом счёте 0:5 и словах Малкина, что команда провела худший матч на турнире, обвинения в адрес судей из уст главного тренера сборной России звучали как минимум странно.
МЧМ-2007 (главный тренер – Евгений Попихин)
Канада – Россия – 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)
Голы: Кольяно (16), Литтл (18), Тэйвз (19), Маршанд (27) – Валентенко (32), Чурилов (40)
Броски: 29 – 27
Вратари: Прайс – Варламов.
Да-да-да, сборная России снова уступила Канаде в финале. От россиян, правда, и «серебра» не ожидали (состав по сравнению с предыдущими турнирами не впечатлял, несмотря на наличие Черепанова) – хозяева турнира шведы с Бэкстрёмом выглядели перед турниром предпочтительнее остальных сборных, а американскую дружину к победам вёл Патрик Кейн и защитник-бомбардир Эрик Джонсон. В полуфинале Прайс буквально украл у США победу в овертайме и долгой серии буллитов, а сборная России, пропустив от шведов первой, усилила давление (особенно усердствовал Игорь Макаров, набравший три очка), забросила четыре шайбы и не позволила шведам зацепиться за концовку (4:2).
И ведь финальный матч сборная России начала хорошо, не терялась в силовой борьбе, но из-за индивидуальных ошибок и удалений пропустила три шайбы, вроде бы вернулась в игру во втором периоде, но в третьем периоде дожать канадцев не удалось. Игроки плакали в раздевалке, а старший тренер сборной Владимир Попов призывал поставить хоккеистам памятники – на родине в них никто не верит, выпускают на пару смен или в четвертой пятёрке, а они умудряются так здорово играть и делать результат. По словам Попихина, канадцы отметили, что за последние пять лет сборная России играла в свой лучший хоккей.
МЧМ-2011 (главный тренер – Валерий Брагин)
Россия – Канада – 5:3
Голы: Панарин (43, 56), Кицын (43), Тарасенко (48), Двуреченский (59) – Эллис (5), Эштон (20), Шенн (27)
Броски: 27-38
Вратари: Шикин (Бобков, 27) – Висентин.
Если вы не верите в чудеса (особенно новогодние) – значит, вы не видели матч Россия-Канада на МЧМ в 2011 году. Да и не только матч с канадцами – матчи с финнами и шведами также заслуживают отдельного упоминания и просмотра. Чтобы рассказать об этом МЧМ о личностях, которые подарили стране праздник и не смогли войти в самолёт, не хватит слов. Это был момент перелома – когда молодёжный чемпионат мира из турнира, которым интересовались только любители хоккея, превратился в неотъемлемый новогодний атрибут. Не «Ирония судьбы», конечно, но где-то рядом с оливье и мандаринами.
МЧМ-2012 (главный тренер – Валерий Брагин)
Швеция – Россия – 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Зибанежад (71)
Броски: 58-17
Вратари: Густафссон – Макаров.
Второе «золото» подряд было так близко, что перед глазами до сих пор пролетают немногие моменты россиян в финале. Шайба после броска самого ценного игрока МЧМ Евгения Кузнецова попала в штангу, а Гусев не смог забить с метра. Но, будем честными: команда, которая наносит в створ около шестидесяти бросков, когда-то должна была забросить. Макаров стоически выдерживал обстрел на протяжении всего матча, но выход один на один от Зибанежада оказался роковым.
МЧМ-2015 (главный тренер – Валерий Брагин)
Канада – Россия – 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)
Голы: Дюклер (1), Пол (3), Макдэвид (25), Доми (28), Райнхарт (33) – Юдин (10), Барбашев (35), Толчинский (35), Голдобин (38)
Броски: 21-30
Вратари: Фукале – Шестёркин (Сорокин, 3).
Вернулся Валерий Брагин –а вслед за ним и финал, в который, как обычно, выходили не без приключений. Лишь третье место в группе, победа над американцами (Веренски, Ларкин, Мэттьюс, Айкел) в четвертьфинале, последняя встреча со шведами в плей-офф на данный момент, увенчавшаяся успехом (4:1). Канадцы на протяжении турнира легко раскатывали соперников, и в финале в первой половине забросили пять шайб (россияне ответили только голом Дмитрия Юдина). Однако с 35-й по 38-ю минуту ситуация резко изменилась – Барбашёв, Толчинский и Голдобин сократили разрыв в счёте до минимума и впереди был целый период, чтобы сотворить магическое спасение. Увы – канадцы грамотно закрылись и впервые с 2009 года выиграли золото.
МЧМ-2016 (главный тренер – Валерий Брагин)
Финляндия – Россия – 4:3ОТ (0:1, 0:0, 3:2, 1:0)
Голы: Лайне (41), Ахо (51), Рантанен (58), Капанен (62) – Каменев (5), Светлаков (42,60)
Броски: 29-25
Вратари: Кяхкёнен – Георгиев.
В четвертьфинале от казуса россиян отделяло 44 секунды – датчане вдруг упёрлись, забили почти столько же, сколько за весь групповой этап, за пять минут до конца повели 3:2, но вовремя включился капитан Владислав Каменев: он сравнял счёт, а в серии буллитов реализовал решающую попытку. Даже с американцами получилось проще – ярославская тройка Полунин-Красковский-Коршков соорудила два гола, а на последнем рубеже Самсонов был неподражаем.
В финале россияне предсказуемо вытаскивали себя из трудного положения: после второго периода тройка Пульюярви-Лайне-Ахо наконец-то забросили две дежурные шайбы, добавил Рантанен в большинстве – казалось бы, россияне дважды вырывались вперёд, но теперь приходилось отыгрываться самим. Получилось – за шесть секунд до сирены Светлаков подставил клюшку под бросок Проворова и перевёл встречу в овертайм. Жаль, но двойного чуда не произошло: Проворов и Бойков упустили Капанена, дезориентировали Георгиева, который не смог переместиться. Россияне второй раз подряд довольствовались «серебром», а будущий олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Кирилл Капризов так и не смог выиграть МЧМ.
Как завершится финал для нашей команды в 2020 году?
- 5 января 2020
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