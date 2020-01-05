Как Россия взяла последнее золото на МЧМ. Канадцы не понимали, что происходит

В финале МЧМ-2011 сборная России без шансов «горела» Канаде 0:3. Спустя девять лет мы помним каждое мгновение того матча.

Календарь плей-офф МЧМ-2020

Последнее золото России

Уже сегодня российская молодёжка сразится с канадцами в финале МЧМ-2020. Соперники восемь раз встречались в решающих матчах. Четырежды (1999, 2002, 2003 и 2011) успех сопутствовал россиянам, четырежды – канадцам (2005, 2006, 2007 и 2015). Вне всяких сомнений, самый запоминающийся матч для нашего хоккея был сыгран в Баффало-2011.

Об этом матче мы и хотим напомнить сегодня. В ходе встречи команда Валерия Брагина уступала со счётом 0:3, но одержала потрясающую победу, которая навсегда вошла в историю российского хоккея. Собственно, с золотого Баффало российская молодёжка больше и не побеждала на данный момент на чемпионатах мира.

Путь к историческому финалу

МЧМ-2011 был первым для молодёжной сборной России под руководством Брагина, и начался он для нашей команды с матча с Канадой на групповом этапе. С «кленовыми листьями» наши ребята два периода бились на равных (счёт ко второму перерыву был 3:3), но в заключительном отрезке пропустили три безответные шайбы.

После поражения в стартовом матче российская команда следом уступила сборной Швеции (0:2), разгромила команды Норвегии (8:2) и Чехии (8:3) и вышла из группы с третьего места, попав в четвертьфинале на финнов. Путь россиян по плей-офф был тернист и сложен. Сборная России легко могла завершить чемпионат мира не только золотых медалей, но и без медалей любого достоинства.

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К началу третьего периода четвертьфинала со сборной Финляндии (4:3 ОТ) никто уже и не помышлял о каких-либо медалях. Сборная России открыла счёт усилиями Юрия Урычева, но потом трижды пропустила от Теэму Пулккинена, Юлиуса Юнттилы и Йоонаса Донского. Казалось бы, дело неизбежно шло к поражению и вылету с турнира. Но у нашей команды были другие планы на исход чемпионата мира. Сначала Евгений Кузнецов забил второй гол россиян на 57-й минуте, а через 124 секунды Максим Кицын сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время. В овертайме финнов добил Кузнецов и принёс первую волевую победу российской молодёжке на том турнире.

Не менее эпическим образом сложился для россиян и полуфинальный матч со шведами. К середине второго периода россияне вели 2:0 и контролировали ход встречи. Однако «Тре крунур» смогли не только отыграться, но и повести в счёте усилиями Патрика Селина за три минуты до конца основного времени матча. Россияне вновь перевели матч в овертайм благодаря голу Сергея Калинина в самой концовке, а в серии буллитов решающую попытку исполнил Денис Голубев, который мог и не сыграть в полуфинале из-за травмы ноги.

Одна из драм Баффало-2011 была со шведами. Прыжок Калинина открыл России путь к золоту А победный буллит в полуфинале забил Денис Голубев, чьё участие в том матче было под вопросом.

Обыграть Канаду за 20 минут

Второй полуфинал турнира сложился куда менее драматичным образом. Канадцы не заметили никакого сопротивления со стороны крепкой сборной США (4:1) и преспокойно пробились в решающий матч. Никаких проблем для команды Дэйва Камерона не было и на протяжении двух третей финальной встречи. Сборная «кленового листа» обескуражила россиян с первых минут встречи.

Уже на пятой минуте финала отменный бросок в большинстве удался Райану Эллису. За 14 секунд до перерыва цели достиг бросок Картера Эштона, в настоящий момент времени защищающего цвета рижского «Динамо». Казалось, что окончательно похоронил наши надежды на золото Брэйден Шенн, сделавший счёт 3:0 в пользу сборной Канады на 27-й минуте матча. Тренерский штаб россиян произвёл замену голкипера – вместо выручавшего Россию на протяжении всего чемпионата Дмитрия Шикина на последнем рубеже появился Игорь Бобков. Тогда этот жест был похож на формальность. Но именно он и положил начало великому камбэку.

Впрочем, до перерыва счёт на табло не изменился, и начинать третий отрезок нашей команды пришлось со счёта 0:3. Эпическое спасение россиян начал Артемий Панарин, а спустя всего 13 секунд Кицын заставил канадцев дрожать, сократив разрыв до минимума. Следом веское слово сказал капитан золотой команды Владимир Тарасенко. И россиян было уже не остановить. За четыре минуты до конца третьего периода Панарин оформил дубль, а окончательный счёт установил Никита Двуреченский, в пятый раз пробивший Марка Висентина за 76 секунд до конца основного времени. В этот момент канадцы не понимали, что происходит.

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Панарин мог и не попасть в сборную. Теперь он лучший русский в НХЛ

Пожалуй, именно в том матче впервые блеснула звезда Панарина. Это сейчас Артемий переписывает рекорды «Нью-Йорк Рейнджерс», являясь лучшим российским бомбардиром НХЛ нынешнего сезона. А девять лет назад он ехал на мировое первенство игроком скромного «Витязя», да и в самой сборной не был главной звездой. Артемий мог и не попасть в национальную команду, однако на включении Панарина в команду настоял лично Брагин.

«Очень переживал. Было немало историй, да я и сам как-то смотрел интервью Валерия Николаевича, где он рассказывал, что все ему советовали меня не брать, потому что я очень маленький и не справлюсь. Но он в меня поверил, огромное ему за это спасибо. Брагин сыграл важнейшую роль в моей хоккейной карьере, дал мне какой-то шанс, и после чемпионата я уже был гораздо более уверенным хоккеистом. Это помогло мне. Он мне тоже дорогу проложил в жизнь», — говорил Панарин в интервью «Чемпионату» спустя семь лет после исторической победы.

«После победы был на водке, по-нашему!». Панарин вспоминает золотой Баффало Он старается не пересматривать те матчи, чтобы не плакать.

Разные судьбы, общие эмоции

Не у всех игроков той российской молодёжки хоккейная карьера после золотого «Баффало» сложилась так же успешно, как и у Панарина. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко выиграли по Кубку Стэнли, а вот автор последней шайбы в финале Двуреченский сейчас является игроком «Немана» из Гродно. Нет в живых Юрия Урычева и Даниила Собченко, чьи жизни в сентябре 2011 года унесла авиакатастрофа, в которой разбился «Локомотив».

Так и не раскрылся на высоком уровне Кицын, без шайбы которого в четвертьфинале россияне бы не пробились и в медальный раунд. Артём Воронин, Семён Валуйский и Георгий Бердюков сейчас играют в ВХЛ, а Максим Игнатович и Денис Голубев защищают цвета «Амура». У всех игроков разные судьбы, но та победа останется в истории российского хоккея навсегда. И как бы хотелось чемпионские эмоции пережить вновь.