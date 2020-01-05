Момент финала. Замула молился на скамейке штрафников после симуляции канадца Хэйтона

МЧМ-2020

Лайв Канада U20 — Россия U20 в финале МЧМ-2020

Россия – Канада – что может быть лучше в мировом хоккее? Такая вывеска заманит на стадион любого. Даже если речь идёт о молодёжном, а не о взрослом чемпионате мира.

Команды Валерия Брагина и Дэйла Хантера уже встречались друг с другом на нынешнем молодёжном первенстве. На групповом этапе сильнее оказались россияне, которые разгромили соперника со счётом 6:0. Только безграничный фантазёр мог бы ожидать в финале повторения такого счёта. Тем более что Россия и Канада вообще никогда не выигрывали друг у друга по два раза на одном турнире. Вот такая занимательная традиция. Однако в сборной России даже не думали опускать руки. Наши хоккеисты спокойно готовились к игре, провели утреннюю раскатку, после которой с прессой пообщался тренер Игорь Ларионов.

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«Шведы тоже не проигрывали очень много матчей. Вчера было сказано, что пришло их время проиграть. Самое важное – забыть о встрече, которая была. Она была очень давно, в 2019 году. Сейчас 2020-й, нужно начать с нового листа и делать историю. Эти мальчишки, которые прошли сложнейший путь от детей до команды мастеров, попали на этот форум. 23 сына России, которые родились от 23 разных мам, которые здесь притянули к телевизору всю нашу большую страну. Мы верим в них, они верят в себя, будем стараться порадовать хорошей игрой. Игра будет, и будет успех», — заявил хоккейный профессор Ларионов.

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Учитывая, что в группе россияне обыгрывали «кленовые листья» с Амиром Мифтаховым в составе, не было никаких сомнений, что именно он выйдет играть в финальном матче. Кроме того, Мифтахов заменил Аскарова в полуфинале со шведами и не пропустил.

Так оно и получилось. Вообще же первый период обе команды провели довольно ровно, но не понравилось, что хоккеисты Брагина слабо сыграли в большинстве. В общей сложности номинальные гости сыграли в формате «5 на 4» 7 минут и 27 секунд, но ни разу не смогли огорчить Джоэля Хофера. Только представьте, если бы столько же в большинстве играла Канада. При её реализации лишнего.

Учитывая, что россияне много играли в большинстве, не было сомнений, что финские судьи во второй двадцатиминутке начнут подранивать штрафное время. Обычно так делают все арбитры.

Во втором периоде у канадцев, к слову, случилось относительно странное удаление. Как показалось, Круглов нарушал правила против капитана соперника Хэйтона, но всё вышло наоборот. Судьи посчитали, что это канадец задерживал клюшку российского игрока. В результате этот фол получился результативным.

Замула от синей линии набросил, а Александров на пятаке совершил голевое подставление клюшки. Судьи, посмотрев повтор, гол засчитали. Игры высоко поднятой клюшкой не было.

«Удаление должно было быть у россиян. О, мальчики! Мне не нравится, что придумали арбитры. Это плохое решение. Там удаления не было», — отметил североамериканский эксперт TSN Рэй Ферраро в эфире TSN.

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Увы, но вместо того чтобы продолжать наращивать темп и забивать ещё, россияне сами себе создали проблемы. Сперва Журавлёва наказали за удар клюшкой. Ничего страшного не произошло, можно было обороняться в формате «4 на 5». Однако Воронков на отложенном штрафе взял и откровенно задержал соперника руками.

В итоге канадцы продавили пятак перед воротами соперника. Шайба была доставлена к воротам, Козенс использовал отскок на свою клюшку, бросив в цель. Ничья – 1:1.

Хорошо, что ещё до перерыва наши хоккеисты снова забили. Хофер среагировал на бросок Романова с ползоны, но шайбу не прижал, а Денисенко с двух попыток добился своего, протолкнув шайбу под вратарём.

Нельзя не отметить и шикарный сейв Мифтахова, который не позволил канадцам снова сравнять счёт. И всё бы хорошо, но россияне уже после сирены сделали глупость и поддались на провокацию. Замула клюшкой слегка отмахнулся от Хэйтона, тот отлетел в сторону, словно ошпаренный, и начал искать на лице кровь, которой там быть не могло. В результате судьи справедливо выписали Егору две минуты. Вопрос: для чего Замула вообще полез на соперника, пусть тот и в какой-то степени симулировал и откровенно обращал на себя внимание судей? Такие моменты много раз обсуждались.

Перед началом первого периода Хэйтон, спровоцировавший нашего хоккеиста на фол, улыбался, а Егор Замула молился на скамейке для штрафников. Хорошо, что по итогам этого меньшинства россиянам удалось отбиться, а Замула, выскочив на лёд, сразу поехал на смену.