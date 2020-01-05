Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут

Россия – Канада в финале МЧМ – что может быть лучше этого зрелища? Мы все ждали этого противостояния мечты, и вот оно в наших телеэкранах. Стоило ли вспоминать перед финальным матчем, как команды пришли к нему? Если только из любви к статистике. Россия испытывала определённые трудности на групповом этапе, но в результате получила очень удобного соперника в четвертьфинале, а затем провела мощный и эмоциональный полуфинал со шведами. Это было только вчера, и события той игры точно не успели стереться из нашей памяти.

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Канадцы в группе пережили самое мощное унижение в своей истории, но больше не проиграли ни одной игры, катком прошлись по соперникам в плей-офф и перед финалом думали не только о золоте, но и о мести за то самое унижение.

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Но для сборной России это не имело никакого значения. Все предыдущие матчи турнира остались в истории, впереди была только битва с Канадой за право называться лучшей молодёжной командой в ближайшем календарном году. Перед этой битвой всерьёз беспокоило только одно – хватит ли сил и эмоций у наших ребят на второй важнейший матч за два дня? Но мы верили, что парни понимали всю уникальность момента и просто не могли подойти к финалу чемпионата мира не готовыми. Тренерский штаб сборной России выставил на игру ожидаемый и проверенный состав, а место в воротах занял Амир Мифтахов.

Что касается канадцев, то и они смогли выставить на игру оптимальные сочетания. Давно вернулся в строй Лафренье, получивший повреждение в игре с Россией в группе, оказался в заявке на матч и Баррет Хэйтон, досрочно закончивший полуфинал с финнами из-за травмы.

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На первых секундах мы увидели то, что и ожидали. Быстрая, качельная игра без средней зоны, с обоюдоострыми атаками и колоссальным нервным напряжением. Канадцы могли пойти по пути шведов, и забить первым же броском, но ворота Мифтахова спасла штанга.

Россияне тоже попытались ответить опасными выпадами, но канадцы играли весьма организованно, и большой опасности у владений Хофера не возникало. Игра слегка успокоилась, и взбодрить её в первом отрезке не смогла даже череда удалений у сборной Канады. «Кленовые листья» заработали в общей сложности семь с половиной минут штрафа за период, у россиян было четыре неполных возможности реализовать лишнего, но за это время трудно припомнить по-настоящему опасного момента, если не считать рикошет от конька канадского защитника, на который оперативно среагировал Хофер. «Кленовые листья» отбивались спокойно, иногда даже несколько буднично, и россияне не могли придумать проблем для соперника. Конечно, в таких условиях канадцы на какое-то время забыли об атаке, но слаженная работа у своих ворот могла вдохновить подопечных Хантера даже больше, чем парочка забитых голов.

Первый период так и закончился 0:0, а в начале второго начало складываться ощущение, что игра совсем скоро окончательно закроется, приобретёт осторожный и аккуратный характер и пойдёт до первой заброшенной шайбы. Больше всего способствовали этому канадцы, сосредоточившиеся на грамотной игре в своей зоне и не стремившиеся взвинчивать темп. «Кленовые листья», кстати, тоже упустили несколько возможностей реализовать лишнего, хотя местами у ворот Мифтахова было очень опасно.

Но после пятого канадского удаления в матче встреча всё-таки заиграла новыми красками. России удалось-таки открыть счёт в большинстве! Егор Замула набросил от синей линии, а Никита Александров подправил на дальнем пятачке. Судьи с минуту полюбовались повтором этой шайбы, а затем уверенно указали на центр. 1:0!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Однако радовались мы недолго. Спустя минуту после гола Александрова удаление заработал Журавлёв, игра продолжилась при отложенном штрафе россиян, и тут откровенно вредительский поступок совершил Дмитрий Воронков. Видя поднятую руку арбитра, зачем-то зацепил канадского хоккеиста, и сборная России абсолютно справедливо осталась на две минуты втроём против пятерых соперников. Наказание последовало быстро, Дилан Козенс с пятачка сравнял результат.

Игра раскрылась, смотреть стало в разы интереснее, вот только не покидало ощущение, что сборная России в основном сама себе привозила проблемы. Таких канадцев, которые позволяли играть с ними с позиции силы, нужно было обыгрывать. И важный шаг на пути к этому ещё во втором периоде сделал Григорий Денисенко. После броска Александра Романова наш форвард отлично поработал на пятачке и буквально затолкал шайбу за ленточку, 2:1!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Период наши ребята смогли доиграть с преимуществом в счёте. Отметим, что здорово действовал Амир Мифтахов, игравший уверенно и надёжно, подтаскивавший в нужные моменты. Но после сирены на перерыв опять резкой болью обострились проблемы с дисциплиной. В банальной заварушке Замула непонятно зачем двинул клюшкой в лицо Хэйтону и на ровном месте заработал штраф. Третий период сборной России предстояло начать в меньшинстве.

К счастью, несдержанность Замулы не закончилась для сборной России ничем плохим. Отоборонялись наши очень грамотно. Правда, уже в равных составах ребята немного провалились, Макмайкл убежал на рандеву с Мифтаховым, но Амир снова был великолепен.

Уверенность голкипера передавалась и полевым игрокам, которые успешно справлялись с попытками канадцев отыграться. Их нельзя было назвать отчаянными – «кленовым листьям» будто бы не хватало эмоций. А вот у России с настроем всё было в полном порядке, все звенья работали, как единый механизм, и эти общекомандные старания были вознаграждены третьей шайбой. Максим Соркин нанёс точнейший бросок в самую «девятку» ворот Хофера, играть оставалось чуть больше периода.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Увы, после этой шайбы на помощь канадцам решила прийти фортуна. После гола Соркина прошло лишь 34 секунды, как в ворота Мифтахова залетела вторая шайба. Подопечным Хантера помог дурацкий рикошет от ноги Макмайкла, а ведь канадский нападающий даже не смотрел на ворота в том эпизоде. Но ничего страшного, Россия по-прежнему вела в счёте и чувствовала себя вполне комфортно в этой игре.

Однако в составе нашей команды был человек, от которого, увы, можно было ожидать подставы в любой момент. Шла 52-я минута встречи, когда Дмитрий Воронков сразу после вбрасывания на глазах у судьи ударил канадца клюшкой в голову и отправился в штрафной бокс. Через 10 секунд Баррет Хэйтон изумительным броском отправил третью шайбу в ворота Мифтахова. Два канадских гола в матче после тупейших удалений Воронкова – это уже за гранью добра и зла.

Тем временем, финал продолжился при счёте 3:3, но канадцы получили огромное психологическое преимущество. Увы, оно материализовалось в четвёртый гол «кленовых листьев». После череды рикошетов шайба полетела к воротам Мифтахова, Амир не решился сыграть на выходе, а Экил Томас догнал её и переиграл нашего голкипера. Немного нелепый гол, от хоккеиста низших канадских звеньев, но он мог стать победным на этом МЧМ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Так и получилось. У сборной России был шанс реализовать большинство на последних минутах, Валерий Брагин снял вратаря, но всё закончилось после очередного удаления в нашем составе. Дисциплина всё-таки погубила эту команду на чемпионате мира. Безумно жаль. Ещё за 10 минут до конца третьего периода Россия вела 3:1, а Канада была обескуражена. Но затем случилось Баффало наоборот. За семь минут «кленовые листья» развернули ход матча в свою пользу и стали чемпионами мира. Мы остаёмся с серебром.