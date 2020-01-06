Футболист Тарасов думал, что Россия выиграла золото. Он смотрел старый матч в записи

Во время финала МЧМ-2020 наши телеканалы показывали два золотых матча Россия – Канада. Запутали Тарасова, да и наверное не только его.

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в сторис своего «инстаграма» сообщение, в котором поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

«Пацаны красавцы. С победой», — написал Тарасов.

Фото: «Инстаграм» Дмитрия Тарасова

Это сразу вызвало бурю различных комментариев, потому что сборная России проиграла финал МЧМ-2020. Наши хоккеисты вели в счёте 3:1, но упустили преимущество и уступили канадцам – 3:4. Можно было подумать, что Тарасов слишком рано уверовал в успех нашей команды или переключился на свои дела, не досмотрев концовку. Но всё оказалось гораздо запутаннее.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.

Всё дело в том, что все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру со Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». То есть, многие уже привыкли смотреть молодёжку на этом телеканале. Но начиная с полуфинала, матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал.

Тарасов не единственный, кто начал смотреть МЧМ только с финального матча, поэтому по привычке включил спортивный канал. Больше того, так сделали многие хоккейные болельщики. Но «Матч» во время финала включил запись старой игры Россия – Канады с золотого для нас МЧМ-2011. Там героически спасались уже не канадцы, а наши ребята, которые в итоге выиграли золото. Хоккейный болельщик мог запутаться, но быстро разобраться, что на льду не Романов и Соколов, а Панарин и Тарасенко, но человек, который включает хоккей только тогда, когда наши играют за золото, мог этого, конечно, не знать. Тем более это молодёжный чемпионат мира, где нет Овечкина или Малкина, а Валерий Брагин, как лицо нашей молодёжной сборной последнего десятилетия, руководил сборной и в 2011 году, и сейчас. Допускаем, что Тарасов оказался не единственным, кто провёл это время за трансляцией «Матч ТВ» и сейчас празднует победу сборной России.

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Как Россия взяла последнее золото на МЧМ. Канадцы не понимали, что происходит В финале МЧМ-2011 сборная России без шансов «горела» Канаде 0:3. Спустя девять лет мы помним каждое мгновение того матча.

Сам футболист позже объяснил, почему поздравил сборную России с золотом МЧМ.

«Этот неловкий момент, когда проиграл в элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», — написал Тарасов в своём «инстаграме».